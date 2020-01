Pirnaer Schüler auf Klassenfahrt zur modernen Industrie

Pirna/Leipzig

Einen „Friday for Future“ der anderen Art haben rund 300 Schüler aus Pirna erlebt. Sie schwänzten nicht für eine Klimaschutzdemonstration den Unterricht, sondern begaben sich auf eine Klassenfahrt zum BMW-Werk nach Leipzig. Bei einem Projekttag lernten sie kennen, was Nachhaltigkeit in der modernen Industrie bedeutet – und dass sich Ökonomie und Ökologie nicht ausschließen müssen.

E-Autos, Grünflächen und 300 Apfelbäume

Bei Workshops und Rundgängen erfuhren die Jugendlichen aus den 10. und 11. Klassen der beiden Pirnaer Gymnasien sowie aus dem Evangelischen Schulzentrum zum einen, dass in dem im Jahr 2005 eröffneten Automobilwerk zehn verschiedene BMW-Modelle, darunter zwei Elektromobile, gebaut werden und gegenwärtig die tägliche Produktion von derzeit 860 Autos im klassischen Fahrzeugbau und 120 bei E-Fahrzeugen auf zusammen bis zu 1200 erhöht wird. Zum anderen ging es um die Gestaltung des 229 Hektar großen Werksgeländes. Von diesem sind über 49 Hektar Grünfläche. Dort wachsen mehr als 300 Apfelbäume. Zudem wurden bunt blühende, insektenfreundliche Wiesen angelegt. Über drei Millionen Bienen produzieren auf dem Firmenareal Honig, wie Werksleiter Hans-Peter Kemser informierte.

Windräder gewährleisten E-Auto-Produktion

Im Presswerk verrichten vier Pressen jeweils 18 Hübe die Minute, im Karosseriewerk sind bis zu 1200 Roboter im Einsatz. Sie verbrauchen Strom. Um den täglichen Stromverbrauch für die Produktion der E-Fahrzeuge allein aus erneuerbarer Energie zu gewährleisten, wurden vier Windräder auf dem Werksareal errichtet.

Um den selbst erzeugten Strom beispielsweise an produktionsfreien Tagen, wie den Sonntagen, speichern zu können, wurde eine Speicherfarm installiert, die einmal aus bis zu 700 gebrauchten Batterien des BMW-i3 bestehen wird. Alt-Batterien werden so nachhaltig und effizient eingesetzt. Laut Kremser laufen alle Bemühungen am Standort darauf hinaus, den Energieverbrauch zu reduzieren und die benötigte Energie nachhaltig herzustellen, wo es nur geht.

Technologiepark für Pirna ?

An dem Projekttag nahmen auch Vertreter aus dem Stadtrat, der Pirnaer Wirtschaft sowie aus der Stadt- und Kreisverwaltung teil. Vor dem Hintergrund der Debatte um den Industriepark Oberelbe (IPO) hatten die Freien Wähler die Idee zu diesem Ausflug.

Auf deren Initiative hin hatte das Stadtparlament jüngst auch die Verwaltung damit beauftragt, einen Alleingang bei der Entwicklung eines Großgewerbegebiets entlang des Autobahnzubringers B 172a zu prüfen. Und zwar hinsichtlich eines Ausstiegs der bisherigen Partnerstädte Heidenau und Dohna aus dem gemeinsamen Zweckverband und der Entwicklung eines „innovativen und umweltverträglichen Technologieparks ausschließlich auf Pirnaer Flur“. „Wir wollen unsere Kinder und Jugendliche hier behalten und nicht, dass sie wie bislang für einen Industriearbeitsplatz nach Bayern oder Baden-Württemberg ziehen“, so die Begründung von Sven Vater, Vereinsvorstand der Freien Wähler.

Laut Vize-Landrat Heiko Weigel ( CDU) habe nach der deutschen Wiedervereinigung auch in den Köpfen der Menschen eine Deindustrialisierung stattgefunden. Moderne Industrie sei jedoch nicht mehr wie früher mit Lärm und dreckigen Schornsteinen verbunden, so der Beigeordnete für Bau und Umwelt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Peter Kremser, Leiter des BMW-Werks, nannte als zentrale Gründe für die Standortentscheidung Leipzig das Kultur- und Erholungsangebot sowie die gute Verkehrsinfrastruktur. Mit Dresden und der Sächsischen Schweiz könne laut OB Klaus-Peter Hanke (parteilos) Pirna die ersten beiden Punkte bereits bieten. Die verkehrliche Anbindung der Stadt werde sich durch den Ausbau der Staatsstraße 177 zur Ostumfahrung Dresden weiter verbessern. Über diese Achse sei die Stadt künftig auch mit der A 4 in Richtung Osten verknüpft.

Von Silvio Kuhnert