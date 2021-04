„Pirnaer Miniaturen“: Grüne Schätze und Kleinode in Pirna-Zuschendorf

Pirna

Mit der Hoffnung ist es wie mit dem Giersch, einem Unkraut, das kaum totzukriegen ist, treibt er doch aus jedem winzigen Wurzelrest wieder frisch aus. Insofern hegt man also auch die Hoffnung, dass man nach Monaten der verordneten und oder auch freiwilligen Selbstisolation irgendwann auch wieder ins Schloss von Zuschendorf kommt, um die ganze Pracht von Azaleen und Kamelien, von Hortensien und Bonsai-Bäumchen bewundern zu können – jedenfalls sofern Saison ist.

Die Blumen und Bäume entzücken in der Regel sogar jene, denen es schon wie dem Schriftsteller Henry James erging, der keinen grünen Daumen hatte und einmal eingestand, mit einem Garten nichts anfangen zu können „und es auch nie und nimmer lernen würde“. Einen kleinen Vorgeschmack bieten nun die Hefte 12 und 13 der Reihe „Pirnaer Miniaturen“, die dank der Unterstützung der Volksbank Pirna eG und der Stadt Pirna veröffentlicht werden konnten.

Das vom Historiker Dr. Boris Böhm verfasste Heft 12 beleuchtet den heutigen Pirnaer Ortsteil Zuschendorf, gestützt hat er sich dabei nicht zuletzt auf ein bisher unveröffentlichtes Manuskript von Dr. Gerhard Macher, der über viele Jahre hinweg Material über die Geschichte des Gebäudeensembles von Schloss Zuschendorf zusammentrug und bereits in den 1980er Jahren versuchte, das massiv verfallene Schloss zu retten.

Wie man erfährt, ist das heutige Schloss Zuschendorf deutlich kleiner als das historische Rittergut Zuschendorf, zu dem außer dem Dorf Dohma u.a. noch die Neumühle im Müglitztal und sogar zwei Lehne (Majoratshäuser) in Dresden gehörten. Erst im März 1921 wurde, so Böhme, das Rittergut Zuschendorf mit der Gemeinde Zuschendorf verschmolzen und dadurch der bisher selbstständige Gutsbezirk aufgelöst.

Ungeklärten Umstände beim Tod der letzten Eigentümer

Ungemein wichtig für die Entwicklung Zuschendorfs war Hans II. von Carlowitz, der als Kämmerer (1554) und später als Oberstallmeister (1563) einer der ranghöchsten kur­sächsischen Beamten war und von Kurfürst August sehr geschätzt wurde. Er ließ die bereits vorhandene Burg in das heute noch vorhandene zweiflügelige Renaissance-Schloss umbauen, das dann für geraume Zeit der Stammsitz des Adelsgeschlechts von Carlowitz war. Und er war es auch, der 1559 die Schlosskirche stiftete, nachdem er zuvor schon 1550 die Hofmühle hatte errichten lassen. Später erfolgten noch viele Eigentümerwechsel, letzter „Hausherr“ war das Ehepaar Schuster das am 11. Mai 1945 unter ungeklärten Umständen ums Leben kam, wie Böhm anmerkt.

Die DDR-Zeit war eine Zeit des Verfalls. Auf die Anfrage bei der Stadt Pirna als Besitzer des Schlosses, bekam von SED-Funktionären schon mal die Antwort: „Abreißen dürfen wir es nicht, aber die Zeit arbeitet für uns.“ Immerhin überlebte das allen Interieurs beraubte Schloss (ein Teil des Inventars wurde für museale Zwecke der sächsischen Landesregierung und dem Pirnaer Stadtmuseum übergeben) trotz einiger Teilabrisse, mal weil es im militärischen „Ernstfall“ im Ost-West-Konflikt als Hilfskrankenhaus vorgesehen war, mal weil es – provisorisch hergerichtet – einer sowjetische Militäreinheit als Domizil dienen sollte, die dann an der Niederschlagung des „Prager Frühlings“ in der CSSR teilnahm. Auch der Kulturbund der DDR hegte Nutzungspläne, letztlich aber begann das Projekt Schlossrettung erst 1988 durch das Volkseigene Gut (VEG) Saatzucht Tierpflanzen Dresden. Klare Zielstellung der Rekonstruktion: Die Nutzung für eine Bonsaizucht die Botanischen Sammlungen.

Massive Verluste an historischer Bausubstanz zu DDR-Zeiten

Böhm widmet sich nicht nur dem Schloss, sondern auch dessen Wirtschafts- und Nebengebäuden damals und heute. Wie Böhm festhält, gingen der ursprüngliche Charakter und das Flair des alten Gutshofes durch die nach 1945 vorgenommenen Abrisse und Umbauten verloren, „dennoch blieb die Grundstruktur des Areals erhalten“. Am gravierendsten waren die Verluste an historischer Bausubstanz durch den Umbau des Gartenflügels des Schlosses in ein Neubauernhaus sowie durch die Abrisse der beiden sandsteinfarbenen Schlosstreppen und der riesigen Scheune von 1839. Auch die mit allerlei bemerkenswerten Kunstdenkmälern aufwartende Kirche des Ortes, die nach aufwendiger Sanierung ebenfalls wieder ein Kleinod ist, oder auch die Schlossmühle werden von Böhm gebührend gewürdigt.

Teile des Gutshofes mit der 1947 abgerissenen Hochfahrtschule um das Jahr 1930. Quelle: Repro: „Pirnaer Miniaturen“

Das 13. „Miniaturen“-Heft, das Matthias Riedel, seines Zeichens Geschäftsführer des Fördervereins Landschloss Pirna-Zuschendorf e.V., erstellt hat, widmet sich der Bewahrung der grünen Schätze aus Sachsens Geschichte. Er hält fest, dass alle frühen sächsischen Zierpflanzensammlungen auf Pflanzen aus Japan und China hervorgegangen und dem Ostasien-Faible der sächsischen Herrscher geschuldet sind.

Ab 1813 entstand in Dresden „die erste Spezialgärtnerei neuen Typs des deutschen Zierpflanzenbaus“, womöglich war es gar die erste Europas. Neu war, so Riedel, dass die Vielfalt an Kulturen der kleinen Mischbetriebe durch eine oder wenige Spezialkulturen ersetzt wurde, die dann in Massen nach modernen Methoden produziert wurden“. Der Gründer dieser Unternehmung war Jacob Friedrich Seidel, dessen Vater Hofgärtner bei Kurfürst Friedrich August I. war, der mit dem Ehrennamen „der Gerechte“ einging – und nicht mit dem Beinamen „Botaniker auf dem Thron“, was auch möglich gewesen wäre, denn seine Pflanzenleidenschaft in Pillnitz war legendär, wie Riedel vermerkt.

Kameliensammlung ist deutschlandweit einmalig

Er hält auch fest, dass die Rettung der Kamelien in DDR- und unmittelbaren Nachwendezeiten der „entscheidende Schritt zum Erhalt und Wiederaufbau des Gesamtensembles Landschloss Pirna-Zuschendorf und der Botanischen Sammlungen“ war. Heute seien die über 140 Seidelschen Mutterpflanzen nicht nur das Kernstück der Sammlung, „sondern gelten auch als das genetisch wertvollste Material dieser Gattung in Deutschland“.

Auch die Azaleen-Sammlung ist nicht von schlechten Eltern. Als dekorative Schaupflanzen wurden sie einst gern im Dresdner Residenzschloss genutzt. Wegen der Rußbelastung der Dresdner Hofgärten (schon zur Kaiserzeit!) wurde in Moritzburg eine 2261 Quadratmeter umfassende Azaleengärtnerei geschaffen, mit dem Bau der Königlichen Hofgärtnerei Pillnitz (1913-1915) wurden alle Kulturen dort konzentriert. Die Pillnitzer Azaleenzüchtung endete dann 1987 mit der Verlegung des Zuchtmaterials nach Nieschütz, einem traditionsreichen Moorbeetpflanzenbetrieb (ehemals Stahnke) elbabwärts von Meißen gelegen. Von dort gelangte die Sammlung, die noch 109 Sorten umfasste, auf Initiative von Günter Hofmann 1994/95 in die Botanischen Sammlungen nach Zuschendorf.

Die Sammlerhefte weisen jeweils 76 Seiten mit zahlreiche Abbildungen auf und sind in der Hauptgeschäftsstelle der Volksbank Pirna sowie – wenn die coronabedingte Schließzeit denn mal ein Ende hat – beim Pirnaer TouristService und im Stadtmuseum zum Preis von je 3,50 Euro erhältlich.

www.kamelienschloss.de

www.landschloss-zuschendorf.de

Von Christian Ruf