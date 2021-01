Pirna will sich ein Energiesparquartier geben

Pirna

Energiesparen ist kein He­xenwerk. Das Licht in Räumen löschen, in denen keiner ist. Geräte ausschalten, die nicht genutzt werden. Nicht gleichzeitig heizen und lüften – ein paar Verhaltensweisen genügen, um Energie und damit Geld zu sparen. Doch wie ist das im größeren Maßstab, wenn es um Straßenzüge oder sogar ganze Stadtteile geht? Das hat Pirna nun von Fachleuten untersuchen lassen. Am 2. Februar sollen die Stadträte über das „integrierte energetische Quartierskonzept“ für die südliche Innenstadt entscheiden.

Die Gründe: Energiesparen heißt Geld sparen

Die meisten der vorgeschlagenen Maßnahmen würden sich amortisieren, sagt Nelly Lehr. Sie ist im Leipziger Büro Tilia Projektleiterin für die Untersuchung. Klar würden Kosten für Anschaffungen und neue Anlagen anfallen. Diese würden aber durch die Einsparungen aufgewogen, noch bevor die rechnerische Lebenszeit der Anlagen abgelaufen sei. Das ist ein Grund für die Studie, die Pirna für 83 000 Euro Mitte 2019 auf den Weg gebracht hat, wobei 65 Prozent von der Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW) getragen werden. Zum anderen sei die Sandsteinstadt schon lange um den Klimaschutz bemüht, wie Klimaschutzmanager Thomas Freitag betont. Die Studie zeige, wie der Ausstoß von Kohlendioxid im Quartier eingespart werden kann. Im Blick hat Pirna dabei vor allem ein gesünderes Stadtklima, aber auch einen Beitrag zur Minderung des Klimawandels.

Das Gebiet: Bunt gemischt und mit viel Potenzial

Zwei Grundschulen, eine Oberschule, zwei Discounter, ein Berufschulzentrum, eine Turnhalle, zwei Ärztehäuser, zwei Seniorenheime und das Scheunenhofcenter befinden sich unter anderem im untersuchten Gebiet. Hinzu kommen Mehrfamilienhäuser mit Mietwohnungen. Das 418 100 Quadratmeter große und von 3238 Menschen bewohnte Gebiet wird im Norden durch den Fluss Gottleuba, die Bahnhofsstraße und die Dr.-Wilhelm-Külz-Straße begrenzt, im Nordosten schließt sich die Pirnaer Altstadt an. Im Süden ist das Quartier durch die Bundesstraße 172 abgegrenzt, im Westen durch das Ende der Wohnbebauung an der Siegfried-Rädel-Straße und durch die Kleingartenanlage Fortschritt. 57 Prozent der Gebäude stehen – nicht untypisch für Pirna – unter Denkmalschutz. Nelly Lehr bezeichnet das Gebiet mit seiner Mischung aus Gewerbe, Wohnen und Gemeinfunktionen als „energetisch sehr interessant“. Dazu gehört auch, dass die Stadtwerke Pirna dort über einen Ausbau der Fernwärme nachdenken. Auch deren Potenziale wurden im Zuge der Studie untersucht.

Die Vorschläge: Verkehr und Heizung stehen im Fokus

Etwa 16 000 Tonnen Kohlendioxid werden jährlich im Gebiet ausgestoßen, hat die Untersuchung gezeigt. Etwa die Hälfte davon ließe sich einsparen, sagt Nelly Lehr. Der Energieverbrauch liegt bei knapp 52 Gigawattstunden im Jahr, wobei davon etwa 90 Prozent auf den Verkehr und die Heizung fallen. Da Pirna bereits ein Verkehrsentwicklungskonzept habe, hat sich das Büro Tilia konkrete Vorschläge für den Verkehr verkniffen. Nur so viel: 25 Prozent der Energiekosten ließen sich im Sektor einsparen, wenn die Stadt durch einen konsequenten Ausbau von Geh- und Radwegen mehr für umweltfreundlichen Verkehr täte.

In diesem Quartier (roter Umriss) hat Pirna Energiesparmaßnahmen untersuchen lassen. Quelle: SV Pirna

Konkreter sind da die Vorschläge in andere Bereichen. So könnten energetische Sanierungen den Wärmebedarf um 80 Prozent senken, rechnen die Experten vor. Wobei diese Maßnahmen sehr teuer seien und sich meist nur lohnten, wenn Fassaden ohnehin instandgesetzt würden. Durch den Ausbau der Fernwärme, die allgemein als klimafreundlicher gilt, könnten 40 Prozent der Kohlendioxidemissionen gespart werden. Ebenso sehen die Verantwortlichen hohes Potenzial in Sachen Photovoltaik. Wenn die erschwinglich gewordenen Anlagen nur auf die Dächer von Häuser kämen, die nicht unter Denkmalschutz stehen, könnte das 2,3 Gigawattstunden im Jahr bringen – 40 Prozent des Strombedarfs im Gebiet.

Die Folgen: Ohne Koordinator und Gespräche geht es nicht

Wobei es zunächst beim Konjunktiv bleibt. Denn verbindlich sind die Maßnahmen nicht, auch wenn der Stadtrat dem Papier zustimmt. „Das geht nur in der Kooperation mehrerer Partner“, sagt Nelly Lehr dazu. Sie schlägt vor, ein Büro oder eine Einzelperson mit dem Klimamanagement für das Quartier zu beauftragen. Die KfW fördere so etwas mit 150 000 Euro über drei Jahre. Der Koordinator müsste dann zum Beispiel mit den Wohngenossenschaften im Gebiet ins Gespräch kommen, um ihnen die Vorteile von Energieeinsparungen näher zu bringen. Zudem seien Kampagnen, Infoabende, auch direkte Besuche ein gutes Mittel, sagt Nelly Lehr.

Viele Vorhaben betreffen Gebäude der Stadt oder kommunale Unternehmen wie die Stadtwerke. Mit ihnen laufen konkrete Gespräche zum weiteren Ausbau der Fernwärme, sagt Klimaschutzmanager Thomas Freitag. So sei man sich inzwischen einig, die Grundschule Am Friedenspark anders als zuvor geplant an die Fernwärme anzuschließen. Von dort aus könnte der Leitungsausbau in Richtung Scheunenhofcenter sowie Goethe-Oberschule weiter getrieben werden. Wenn private Eigentümer ihre Gebäude ans Netz anschließen lassen, sei das sehr erwünscht.

Außerdem habe die Stadt die Aussagen der Studie zum Einsparpotenzial von Beleuchtung zum Anlass für eine weitere Untersuchung genommen. Fast ein Zehntel des Energiebedarfs könnte eingespart werden, wenn Schulen, Turnhallen und Stadtbeleuchtung auf sparsame LEDs umgestellt werden. „Das wollen wir genauer untersuchen“, sagt Thomas Freitag.

