Pirna

Ob Stürme, Hitzewellen oder das Hochwasserunglück in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im vergangenen Sommer: die Auswirkungen des Klimawandels sind heute schon zu spüren und stellen Städte wie das an der Elbe gelegene Pirna vor Herausforderungen, die es in der Zukunft zu bewältigen gilt. „Der Klimawandel ist ein großes Risiko für Mensch und Natur. Ihm zu begegnen ist eine unserer vordringlichsten Aufgaben“, sagte Pirnas Oberbürgermeister Markus Dreßler (CDU) im vergangenen Jahr. „Parallel dazu werden wir nun Strategien entwickeln, wie wir das städtische Leben an die bereits jetzt nicht mehr vermeidbaren Konsequenzen des Klimawandels anpassen können.“

Um die Gemeinden in der hochwassergefährdeten Region bei der Vorbereitung auf die Folgen einer Klimakrise zu unterstützen, startete das in Dresden ansässige Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL) im Frühjahr 2021 einen Förderaufruf. Unter dem Titel „Nachhaltig aus der Krise“ möchte das Ministerium Modellprojekte rund um die Themen Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel im Freistaat fördern. Am 5. Oktober 2021 stellte Pirnas Klimaschutzmanager Thomas Freitag ein entsprechendes Modellprojekt im Pirnaer Stadtrat vor. Die so genannte „Klimaanpassungsstrategie und Umsetzung von Modellprojekten“ umfasst dabei zwei Teilschritte. „Wegen der schwierigen Haushaltlage“, wie es in der Vorlage der Stadtratssitzung heißt, müssen erst weitere Einnahmequellen gefunden werden, während Thomas Freitag zusammen mit den Projektpartnern vom Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz eine Klimaanpassungsstrategie bis zum Oktober 2022 entwickelt.

Weniger Hitze, dafür mehr Frischluft in der Innenstadt

Vorrangiges Ziel dieser Anpassungsstrategie sei es, die Hitzebelastung im Stadtgebiet zu senken. Im Zuge des Klimawandels werden sich die Temperaturen in Pirna in den Sommermonaten nämlich deutlich erhöhen. Das soll unter anderem durch den Wechsel hinzu „stadtklimatauglichen, trockentoleranten und standortgerechteren“ Pflanzen in den städtischen Parks und Wiesen erreicht werden. Außerdem will die Stadt die Grünflächen besser miteinander vernetzen und die Dächer und Fassaden der Häuser begrünen. Davon versprechen sich die Klimaexperten weniger Hitzehotspots und mehr Kaltluftschneisen im Stadtgebiet, die für Abkühlung sorgen. Zusätzliche Wasserflächen und Trinkbrunnen sollen die Wärmebelastung ebenfalls minimieren. Zu guter Letzt steht der Insektenschutz auf dem Plan, für den extra Blühwiesen angelegt und bewirtschaftet werden sollen.

Damit bis zum Ende der Planung schonmal etwas passiert, beginnt die Stadt im zweiten Teilschritt mit zwei Modellprojekten, die bereits während des Jahres umgesetzt werden sollen. Projekt Nummer Eins sieht die Errichtung der Stadtgärten an der Breite Straße vor. Anknüpfend an die Ziele der Klimastrategie sollen hier neue Grünanlagen für mehr Schatten und zusätzlicher Lebensraum für Insekten geschaffen werden. Vorhandene Grünflächen wie der Friedenspark oder die Wallanlagen sollen miteinander verbunden werden. Das geschieht mit Hilfe von Straßengärten, die mit Hochbeeten, Stauden und Sitzgelegenheiten ausgestattet sind. Ergänzt werden die Stadtgärten mit neuen Bäumen und einem Trinkbrunnen.Die Idee stammt aus dem Ideenwettbewerb „Ab in die Mitte“ aus dem Jahr 2013. Auf Anfrage teilte die Stadtverwaltung mit, dass die Planung bereits vergeben wurde. Jetzt müsse nur noch eine geeignete Baufirma für die Umsetzung gefunden werden. Für die Stadtgärten sind laut dem Projektantrag 290 000 Euro vorgesehen.

Über 100 Wildobstbäume sollen in diesem Frühjahr gepflanzt werden

Im Rahmen des zweiten Modellprojekts lässt die Stadt im Frühjahr entlang der Straße Am Ehrenhain auf einer Länge von 580 Metern eine Allee mit etwa 110 Wildobstgehölzen anlegen. Hinzu kommen weitere 175 Meter Grün mit Obstbäumen entlang der vorrangig als Fuß- und Radweg genutzten und Bernhard-Muth-Straße zwischen den Stadtteilen Copitz und Mockethal. Die Kosten sollen sich auf rund 53 000 Euro belaufen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Meinung der Pirnaer Bevölkerung fließt ebenso mit in die Planung und Entwicklung der Klimakonzepte hinein. Dafür hat die Stadt online und im „Pirnaer Anzeiger“ bei den Leuten nachgefragt, wie betroffen sie von der sommerlichen Hitze sind und wie sie sich die Gestaltung von Parks und Grünflächen vorstellen. Bis Ende 2021 konnten die Bürger den dafür verwendeten Fragebogen einschicken. Aktuell werde die Umfrage noch ausgewertet. Bald sollen die ersten Ergebnisse folgen. Die Gesamtkosten der beiden Modellprojekte sowie der Erstellung neuer Konzepte liegen bei circa 460 000 Euro, die zu 90 Prozent mit der Förderung des SMEKUL finanziert werden.

Von Tim Krause