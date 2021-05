Pirna plant 2022 großes Programm zu Canalettos 300. Geburtstag

Pirna

Anlässlich des 300. Geburtstages des berühmten Malers Canaletto plant die Pirnaer Kultur- und Tourismusgesellschaft für das kommende Jahr ein vielseitiges Jubiläumsprogramm. Gemeinsam mit dem Canaletto Forum e.V., der Städtischen Wohnungsgesellschaft und weiteren Akteuren will sie Jung und Alt das Leben und Wirken des italienischen Künstlers nahebringen.

Geplant sind eine große Canaletto-Sonderausstellung im Stadtmuseum und der Skulpturensommer. Außerdem sollen Kinder- und Schulprojekte Einblicke in die damalige Zeit geben und Führungen zu den Wirkungsorten Canalettos leiten. Ein barockes Stadtfest ist ebenfalls vorgesehen.

Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke blickt dem Gedenkjahr freudig entgegen: „Seit jeher versteht sich Pirna als Canalettostadt.“ Der am 20. Mai 1722 geborene Canaletto wirkte nicht nur in Italien und Dresden, sondern fertigte auch von Pirna elf Veduten an.

Wer sich bei Aktionen beteiligen möchte, kann sich bei der Kultur- und Tourismusgesellschaft unter kultur@pirna.de melden.

Von hk