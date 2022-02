Pirna feiert Zusammenarbeit mit Partnerstädten

Pirna

Die Pandemie hat das Pflegen so mancher Beziehungen deutlich erschwert. Treffen in großen Runden werden derzeit eher per Video-Chat abgehalten und Reisen werden nur im Notfall unternommen. Damit die Beziehung zwischen Pirna und seinen acht Partnerstädten auch während Corona weiterhin gepflegt wird, hat die Stadt eine Videobotschaft auf ihrer Internetseite und auf Youtube veröffentlicht. „Obwohl wir uns in der letzten Zeit nicht persönlich austauschen konnten, standen wir mit unseren Städtepartnern immer im guten Kontakt“, eröffnet Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke das Video, das anlässlich der städtischen Jubiläen die Partnerstädte und die Kooperationen mit der Elbstadt vorstellt. „Diese Jubiläen hätten wir natürlich gern im Rahmen des Stadtfestes thematisiert. Mit dem neuen Video werden die wichtigen, langjährigen Verbindungen nun entsprechend gewürdigt und hoffentlich auch noch bekannter gemacht“, so der Oberbürgermeister zur Entstehung des Projektes.

Das schwäbische Baienfurt, Reutlingen im Zentrum Baden-Württembergs und Remscheid in Nordrhein-Westfalen sind die drei deutschen Partnerstädte Pirnas. In den östlichen Nachbarländern pflegt die Stadt Partnerschaften zum polnischen Bolesławiec, bekannt für ihr Töpferhandwerk, und zu Decín in Tschechien, das mit circa 50 000 Einwohnern die Größte von Pirnas Partnerstädten ist. Die Beziehung mit Decín lebt von dem vielfältigen Austausch zwischen Vereinen, Schulen und Kirchgemeinden sowie gegenseitigen Besuchen auf Stadtfesten oder Pirnas Markt der Kulturen.

Europas ältester Kameliengarten

Mit der französischen 5000-Seelen-Gemeinde Longuyon besteht die Kooperation seit 1980. Mit der Stiftskirche St. Agatha aus dem 13. Jahrhundert und den erhaltenen Festungsanlagen der ehemaligen „Maginot-Linie“ ist die Stadt vor allem für Geschichtsbegeisterte einen Besuch wert. 1170 Kilometer südlich von Pirna liegt das italienische Capannori in der Toskana, das Europas ältesten Freiluft-Kameliengarten sein Eigen nennt. Die Freundschaftserklärung wurde 2016 von Klaus-Peter Hanke und dem italienischen Bürgermeister Lucca Menesini symbolisch unterzeichnet.

Pirnas längste Ehe besteht mit der finnischen Stadt Varkaus, die vor allem für ihre Holzindustrie und Binnenschifffahrt bekannt ist. Charakteristisch für die Landschaft rund um Varkaus ist die ausgedehnte Seen- und Flusslandschaft mit einem 4370 Quadratmeter großen Seengebiet mit zahlreichen Kanälen und Brücken. Seit 1961 stehen die beiden Städte im gemeinsamen Austausch.

Immerhin ein digitales Wiedersehen

Das Video feierte Mitte Januar in einer Videokonferenz mit Pirnas Partnerstädten Premiere. „Es war sehr schön, unsere Freunde im In- und Ausland zumindest digital wiederzusehen“, erzählt Oberbürgermeister Hanke. „Wir haben uns sehr gefreut, dass aus fast allen Partnerstädten ein Vertreter teilnehmen konnte.“ Dank zuvor verschickter Rationen mit Pirnaer Unikaten konnte trotz Videochat gemeinsam auf die Jubiläen angestoßen werden.

Zum Schluss des Videos betont Klaus-Peter Hanke noch einmal, wie wichtig der gemeinsame kulturelle Austausch unter den Städten sei und wirbt gleichzeitig für neue Partnerschaften. „Sie können gerne auf uns zukommen“, erklärt er und verweist auf die Kontaktdaten auf der städtischen Internetseite.

Von Tim Krause