Pirna

Sonderausstellung, Stadtfest, Hof- und Einkaufsnacht: Anlässlich des 300. Geburtstages des berühmten Malers Canaletto plant die Pirnaer Kultur- und Tourismusgesellschaft gemeinsam mit weiteren Akteuren ein vielseitiges Jubiläumsprogramm in der Stadt. „Wir freuen uns auf ein pralles Jahr“, sagte Geschäftsführer Christian Schmidt-Doll am Dienstag. Doch die anrückende Omikron-Welle könnte einige der Pläne vereiteln. Die Veranstalter zeigen sich trotzdem zuversichtlich.

Den Auftakt der Feierlichkeiten bildet das „Lebendige Canalettobild“ am 22. April. Auf dem Platz um das Rathaus werden Darsteller das wohl bekannteste Kunstwerk des Malers nachstellen, das er von der Stadt angefertigt hatte: „Der Marktplatz zu Pirna“. Für Schau- und Fotolustige sollen Tribünen bereitstehen, auf denen insgesamt 500 Interessierte Platz nehmen können.

Gleich zwei Ausstellungen

Im Mai sollen gleich zwei große Ausstellungen stattfinden: Die Sonderausstellung „Canalettos Blick“, die am 8. Mai im Stadtmuseum Pirna startet, und der Skulpturensommer „Canaletto zu Ehren – Sinnbilder in Stein“, der am 28. Mai eröffnet.

Bei der Sonderausstellung im Stadtmuseum sind unter anderem Exponate aus der grafischen Sammlung zu sehen – darunter Canalettos eigenhändige großformatige Radierungen seiner Pirna-Ansichten. Das gesamte Museum stehe erstmalig in seiner Geschichte für die Sonderausstellung zur Verfügung, sagte Schmidt-Doll. „In allen Räumen wird das Thema ,Canaletto’ präsentiert.“ Interessierte können das Event bis Oktober besuchen.

Der alljährliche Skulpturensommer hingegen findet bekanntermaßen in den Bastionen der Festung Sonnenstein statt. Die Zwingerhütte Dresden und die Sächsischen Sandsteinwerke Pirna unterstützen die diesjährige Show, die bis Ende September dauert. Skulpturen des Barocks sollen im Mittelpunkt stehen. Kuratorin Christiane Stoebe stellt Putti, Porträts und Großfiguren zeitgenössischen Skulpturen gegenüber. Dabei liegt das Augenmerk auf dem Material Stein.

Hofnacht und Canalettomarkt

Für das dritte Juni-Wochenende – für den 17. bis 19. – planen die Veranstalter das Stadtfest „Pirna (ba)rockt“ mit einem bunten Familienprogramm in der gesamten Altstadt bis zur Elbe sowie einer barocken Spielstätte im Klosterhof. „Die letzten zwei Jahre haben uns alle geprägt“, sagte Christian Schmidt-Doll – und spielte damit auf die Corona-Pandemie an. Er hoffe, das Stadtfest so „frei wie möglich“ feiern zu können. Sollte das nicht möglich sein, gebe es eine im vergangenen Jahr bereits erprobte Alternative: Das Stadtfest nicht an einem, sondern an mehreren Wochenende stattfinden zu lassen.

Christian Schmidt-Doll, Chef der Pirnaer Kultur- und Tourismusgesellschaft, mit dem Canalettohaus im Hintergrund. Quelle: Silvio Kuhnert/Archiv

Auch die geplante Hofnacht am 6. August könnte, wie in den vergangenen zwei Jahren, platzen. Da es sich um kleine, private Innenhöfe handele, die an diesem Tag für Besucher öffnen sollen, sei die Situation komplizierter als beim Stadtfest, sagte Schmidt-Doll. „Wenn die Lage an sich zu limitiert ist, ist es nur verständlich, dass dieser Aufwand durch den Einzelnen nicht betrieben werden kann.“ Angedacht ist, Besucher „hinter Canalettos Fassaden“ einzuladen und musikalisch zu bespielen.

Kunstvoll beleuchtetes Canalettohaus

Keine Probleme sehen die Organisatoren bei der Pirnaer Einkaufsnacht, die am 9. September starten soll. Nicht nur die Shops in den Altstadtgassen dürften Interessierte anlocken, sondern auch das Canalettohaus. Denn die Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna mbH (WGP) will an dem Tag die Fassade des Gebäudes per Projektion künstlerisch illuminieren lassen. „Es steht noch nicht zu hundert Prozent fest, ob es gelingt“, sagte WGP-Geschäftsführer Jürgen Scheible. „Aber ich bin durchaus optimistisch.“ Derzeit verhandele die WGP mit unterschiedlichen Künstlern.

Der Canalettomarkt im Herzen Pirnas ab Ende November soll gemäß seines Mottos „Eine Stadt wie gemalt“ das Jubiläumsjahr beschließen. Ob der Markt stattfinden kann, bleibt ebenfalls abzuwarten. Sowohl 2020 als auch 2021 mussten die Veranstalter das Event absagen.

Internet: www.pirna.de/Canaletto

Von Felix Franke