Pirna erinnert mit neuer Gedenktafel und Zeitzeugen an Wendezeit

Zum Jahrestag der Wiedervereinigung haben Aktive des Herbst 1989 und Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) am Sonnabend an der Hospitalkirche Pirna eine Erinnerungstafel angebracht. Das Gedenkschild mit der Überschrift „Historischer Ort der Friedlichen Revolution“ beschreibt die damaligen Ereignisse und zeigt mehrere Fotos aus dieser Zeit, die der inzwischen verstorbene Fotograf Klaus Zantke aufgenommen hat.

Das Neue Forum der Region Pirna

Am Standort der Tafel an der Siegfried-Rädel-Straße kam seit dem Frühjahr 1989 wöchentlich die Pirnaer Friedensgruppe St. Marien zusammen. Bei den Treffen unter dem Motto „Zusammensetzen – Auseinandersetzen“ veranstalteten Pirnaer damals öffentlich Vorträge, Gespräche und Ausstellungen. Im Herbst 1989 folgten immer mehr Menschen diesen Einladungen. Schließlich wurden in der Hospitalkirche wöchentlich Friedensgebete abgehalten.

Aus den Aktivitäten der Friedensgruppe St. Marien entstand das Neue Forum der Region Pirna. Bei einer Gedenkveranstaltung unter dem Titel „30 Jahre vereinigtes Deutschland“ erinnerten Matthias Piel aus Pirna-Liebethal, einer der Engagiertesten des Herbsts 1989, und Stadtrat Sebastian Gilbert aus Zuschendorf an das, was vor 30 Jahren in der Großen Kreisstadt geschah. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Liedermacher Peter Lippert. Er sang mehrere Lieder passend zum Thema – „Eine Fabel von der Lerche und dem Rittersmann“, „Gras“ von Gerhard Gundermann, „Pack mit an “ und „Lass sie rein“.

Zeitzeugen kommen am Montag im Rathaus zu Wort

Nach der Gedenkstunde installierten Engagierte von damals wie Matthias Piel, Johannes Koll und Sebastian Gilbert die Tafel. Unter den 30 Besuchern der Gedenkveranstaltung waren auch Thea Jüttner aus der Partnerstadt Remscheid, der ehemalige Kulturamtsleiter Johannes Vetter, der frühere Chef der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus, Klaus Hensel, Stadtführerin Gabriele Körtel, Klaus Fiedler, Koordinator der SPD-AG Euroregion Elbe/Labe, und Friedensrichterin Silke Maresch.

Im Rathaus Pirna kommen am Montag von 19 bis 21.30 Uhr Zeitzeugen von damals in einer sogenannten „Lebendigen Bibliothek“ in mehreren Gesprächsgruppen zu Wort. Mit dabei sind Thomas Albrecht, der Hüter der Marienkirche, der über die Rettung der Altstadt erzählt, Klaus Hensel, der von 1990 bis 2010 die Städtepartnerschaften koordinierte, Elvira Koll, Naturschützerin und Gastgeberin, der Journalist und Musiker Fritz Rösler, Günter Tischendorf, Mitglied der SED seit 1962, sowie der Bausoldat Martin Walter.

