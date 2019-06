Pirna

Es war einst Standort des Schiller-Gymnasiums und beherbergte zeitweise die Evangelische Grundschule – das Schulgebäude Nicolaistsraße 3 in Pirnas Stadtzentrum. Derzeit dient das altehrwürdige Gebäude als Interimsdomizil der Copitzer Oberschule während der grundhaften Sanierung und Erweiterung ihrer Pestalozzi-Schule. Bis 2020 lernen sie noch dort. Die Stadtverwaltung schmiedet bereits jetzt Pläne, was aus dem innerstädtischen Schulhaus im Anschluss werden soll. Für rund 9,5 Millionen Euro will die Sandstein-Stadt das Objekt sanieren.

Regulärer Schulbetrieb soll in dem um 1899 errichteten denkmalgeschützten Haus unmittelbar nach der Instandsetzung und Modernisierung nicht gleich wieder stattfinden. Die Stadt lässt in einem Teil des Hauses währen der Bauarbeiten, die von 2020 bis 2023 dauern werden, dennoch neue Klassenzimmer herrichten. Sie dienen quasi als Reserve, wenn die Zahl der Abc-Schützen an den Grundschulen oder die der Anmeldungen an den Oberschulen weiter steigen und der Platz in den vorhandenen Schulen knapp werden sollte.

Schon jetzt dienen einige Räume als Hort. Die Betreuung von Grundschülern nach Unterrichtsschluss in den Nachmittagsstunden wird künftig ein wesentlicher Bestandteil der Nutzung sein. Da in der Innenstadt keine anderen Räume für Hortkinder zur Verfügung stehen, können diese während der Umbauten, die neue Grundrisse der Räume sowie vor allem die brandschutztechnische Ertüchtigung mit dem Bau eines zweiten Fluchtwegs über neues Treppenhaus zum Ziel haben, nicht ausziehen und müssen im Gebäude bleiben.

Aus diesem Grund wird die Sanierung in zwei Bauabschnitte geteilt. So haben Bauarbeiter und Handwerker erst im Ost- und Mittelflügel und danach im Westflügel das Sagen. Der Hort wird während des 1. Bauabschnitts im Westflügel untergebracht und danach im Ost- und Mittelflügel jeweils auf zwei Etagen verteilt untergebracht. Nach Fertigstellung der Gesamtsanierung steht den Hortkindern das komplette Erdgeschoss zur Verfügung. 120 Hortplätze entstehen so.

Darüber hinaus möchte die Stadt das Objekt Vereinen als Mehrzweckgebäude anbieten. Dafür lässt sie sowohl im Untergeschoss als auch im Ostflügel Räume für Vereinsarbeit schaffen. Ein zentrales Herzstück der Sanierung ist jedoch die Aula. Diese möchte die Stadt aus ihrem Dornröschenschlaf wecken und den Bürgern als Saal für Versammlungen und Veranstaltungen zur Verfügung stellen. Der Raum wird unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten saniert, wozu die Reparatur der Stuckdecken, die Aufarbeitung und Ergänzung der Holzvertäfelung sowie die Wiederherstellung der Empore gehören. An die Aula schließen sich ein Foyer mit einer Miniküche und Bar, eine Garderobe sowie Lagerflächen für Bühne, Requisite und Stühle an.

Von Silvio Kuhnert