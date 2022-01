Pirna

Die Turnhalle Sonnenstein an der Struppener Straße in Pirna hat ein neues Beleuchtungssystem. Bereits im vergangenen Jahr ließ die Stadt die alten Lampen in der Drei-Felder-Turnhalle gegen LED-Leuchten austauschen. Durch die Erneuerung würden bis zu 40 Prozent der Energiekosten eingespart, erklärt die Stadtverwaltung.

Zwischen Sommer und Herbst 2021 ließ die Stadt alle 90 Lampen, die sich in der Sportstätte befinden, modernisieren. Die Anzahl der Leuchten blieb gleich, aber Anordnung und Art der Beleuchtung änderten sich. Dadurch habe sich die Lichtqualität und Stärke der Beleuchtung verbessert, während sich der Energieeinsatz deutlich verringerte, erklärt die Verwaltung weiter.

Sieben Tonnen CO2 pro Jahr eingespart

Die Halle, in der bis zu 900 Zuschauer Platz finden, steht bereits seit 1998. „Insofern war es an der Zeit, die Beleuchtung dem aktuellen Stand der Technik anzupassen und die Energieeffizienz wesentlich zu erhöhen“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Durch die Modernisierung spart die Stadt jährlich bis zu 24 000 Kilowattstunden ein. Das entspricht einem Ausstoß von etwa sieben Tonnen CO2.

Die Erneuerung sämtlicher Lampen in der Sportstätte kostete die Stadt eigenen Angaben zufolge 224 000 Euro. Achtzig Prozent der Mittel stammen aus dem sächsischen Förderprogramm „EFRE Schulinfra“.

Von Lukas Scheib