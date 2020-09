Pirna

Ein besonders aufwendiges und anspruchsvolles Projekt für die langersehnte Südumfahrung um Pirna startet in die steinige Phase: 300 Meter lang soll der Kohlberg-Tunnel einmal werden, rund 42,6 Millionen Euro kosten und Teil der geplanten „Bundesstraße 172 neu“ (B 172n) sein, die künftig einengroßen Teil des Fernverkehrs zwischen dem Raum Dresden und Tschechien aufnehmen soll. Nach mehrmonatigen Vorbereitungsarbeiten hat nun der Tunnelvortrieb am westlichen Portal nahe der Berggießhübler Straße in Pirna-Zehista begonnen.

Anspruchsvolles Bauprojekt

„Der Kohlbergtunnel verlangt bei seiner Realisierung technisch und technologisch allen Beteiligten einiges ab“, räumte Staatssekretärin Ines Fröhlich vom sächsischen Verkehrsministerium ein. Das sah Tunnelpatin und Verkehrsminister-Gattin Susann Dulig ganz ähnlich: „Die Arbeit der Mineure ist und bleibt trotz aller modernen Technik beschwerlich und herausfordernd“, betonte sie zum traditionellen „Tunnelanstich“ und wünschte den Bergleuten eine unfallfreie Arbeit.

Tunnelpatin und Ministergattin Susann Dulig sticht den Kohlbergtunnel an. Quelle: Daniel Förster

Neben der Gottleubatalbrücke, die bereits seit 2018 in die Höhe wächst, gilt der Kohlbergtunnel als eines der markantesten Bauwerke des Infrastrukturprojekts B 172n, unterstrich Projektleiterin Barbara Fahland von der „Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH“ (Deges): „Die Herstellung des Tunnels ist aufgrund der geologischen Verhältnisse und der geringen Überdeckung – dazu noch in Hanglage – sehr anspruchsvoll.“

Von den rund 300 Metern Tunnellänge müssen etwa 250 in bergmännischer Bauweise hergestellt werden, also mit Tunnelbaggern und Felsmeißeln unter Tage. Insgesamt werden die Arbeiter schätzungsweise 144.000 Kubikmeter Erde und Gestein mit insgesamt etwa 14.400 Lkw-Ladungen abtransportieren, rund 15.000 Kubikmeter Beton und 1110 Tonnen Stahl verbauen. Zudem müssen die Mineure und Straßenbauer besondere Vorkehrungen treffen, „um das sensible Habitat der mit wertvollem Mischwald bewaldeten Kuppe des Kohlbergs in seiner Ursprungsform zu erhalten und Flora und Fauna nicht zu beeinträchtigen“, wie die Deges mitteilte.

Deutliche Verbesserung der Lebensqualität in der Region

Bis 2023 sollen die Arbeiter fertig sein und den Tunnel für Autos und Laster freigeben. Der Verkehr wird dann auf drei Fahrbahn-Streifen geführt: zwei Fahrstreifen bergauf in Fahrtrichtung Sonnenstein, ein Fahrstreifen bergab in Richtung des Zubringers zur Autobahn 17. „Damit kommen wir der kompletten Südumfahrung von Pirna, und damit verbunden einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität in der Region, ein großes Stück näher“, erklärte Verkehrs-Staatssekretärin Fröhlich beim Tunnelanstich.

Denn der Kohlbergtunnel gehört zur 3,8 Kilometer langen Südumfahrung von Pirna, die insgesamt 97 Millionen Euro kosten und ebenfalls im Jahr 2023 übergeben werden soll. Nötig wurde sie, weil der Verkehr zwischen Sachsen und Tschechien zunimmt. Davon nimmt die A 17 inzwischen einen wesentlichen Teil auf, aber dennoch rollen die Blechlawinen eben auch über die alte Fernverkehrsstraße B 172, die schon längst an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen ist.

„Dieser überregionale Verkehr wird durch einen bedeutenden Quell-, Ziel- und Binnenverkehr der Kreisstadt Pirna überlagert, sodass die Leistungsfähigkeit der B 172 nahezu ständig überschritten wird“, schätzte die Deges ein. „Die Belastungen durch Lärm und Schadstoffe infolge permanenter Staus sind aufgrund der gegenwärtigen Trassenführung mit sieben Prozent Steigung im Innenstadtbereich erheblich.“

Daher forderten die Pirnaer seit mehr als zehn Jahren eine Ortsumgehungsstraße für den Fernverkehr. Nachdem der Bund endlich die Mittel bewilligte, begann der Bau der neuen Verbindung im Sommer 2017.

Ursprünglich war geplant, die Südumfahrung schon 2022 fertigzustellen. Inzwischen geht die Deges aber von einem Bauende im Jahr 2023 aus.

Von Heiko Weckbrodt