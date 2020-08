Pirna

Die größte Baustelle in Pirnas Stadtzentrum ist ab nächster Woche Geschichte: Am Mittwoch wird das Scheunenhofcenter an der Robert-Koch-Straße in Betrieb gehen. Ab 8 Uhr will Bauherr Edeka erstmals die Türen seines Neubaukomplexes öffnen. Das markante Gebäude vereint Einzelhandel, Büros, Praxen und Wohnungen unter einem Dach.

Mit der Eröffnung des Scheunenhofcenters geht eine lange Odyssee zu Ende: Das rund 25 Millionen Euro teure Vorhaben war von vielen Komplikationen geprägt. Zwischenzeitlich stand das Projekt sogar auf der Kippe. Die DNN haben die Chronologie des Scheunenhofcenters zusammengefasst.

ab 2007: In Pirna kursieren erste Pläne, auf dem Areal am Dohnaischen Platz ein Einkaufszentrum zu errichten. Der Stadtrat stellt Bedingungen auf, um kleine Geschäfte in der Altstadt zu schützen, falls ein derartiges Center kommen sollte.

2012: Die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen tritt auf den Plan. Das Unternehmen kauft das Grundstück in der Innenstadt.

So sah das Scheunenhof-Areal aus, als die Edeka-Gruppe es im Jahr 2012 kaufte. Quelle: Daniel Förster

Dezember 2013: Die Heidenauer Baufirma Karl Köhler setzt symbolisch den ersten Baggerhub auf dem Scheunenhof-Areal. Damals hält Edeka eine Fertigstellung bis 2015 für realistisch. Doch schon bald tauchen erste Probleme auf. Unter anderem gestaltet sich die Suche nach den künftigen Mietern als kompliziert.

April 2014: Investor Edeka reicht den Bauantrag für das Scheunenhofcenter ein. Geplant sind 13 Ladeneinheiten mit einer Gesamtfläche von 8200 Quadratmetern.

Frühjahr 2015: Der Bau des Scheunenhofcenters ist genehmigt. Aufgrund von Marktveränderungen muss der Bauherr aber noch einmal mächtig umplanen, sodass das Vorhaben erst zwei Jahre später baureif wird.

Mai 2017: Die ersten Baumaschinen rücken an. Fünf Jahre nach dem Erwerb der Fläche beginnt Edeka endlich mit den Arbeiten für das Scheunenhofcenter. Zunächst wird eine riesige Grube ausgehoben.

Im Mai 2017 beginnen die Arbeiten an der Robert-Koch-Straße. Die Baugrube wird ausgehoben. Quelle: Daniel Förster

Juni 2017: Edeka plant noch einmal um und stellt einen Änderungsantrag. Das dreistöckige Gebäude soll um eine Etage verkleinert werden. Statt zunächst 13 Läden sind nunmehr nur noch acht Geschäfte vorgesehen. Die Verkaufsfläche wird eingedampft – von zuvor 8200 auf 4900 Quadratmeter.

August 2017: Böse Überraschung für den Investor: Die Scheunenhof-Grube läuft mit Grundwasser voll. Der große See zwingt zum Baustopp. Bauherr Edeka muss erneut umdenken: Ein wasserdichtes Fundament für das Einkaufszentrum muss her. Die sogenannte „Weiße Wanne“ soll das Grundwasser absenken, Wassereinbrüche verhindern und den weiteren Bauablauf sichern.

Damit hat keiner gerechnet: Die Baugrube des Scheunenhofcenters läuft 2017 mit Grundwasser voll. Quelle: Daniel Förster

Dezember 2017: Weil auf der Baustelle vorerst nichts sichtbares passiert, wollen Pirnaer Stadträte dem Investor jetzt Druck machen: Die Fraktion „Wir für Pirna – Freie Wähler“ fordert, dass der Oberbürgermeister eine Rückabwicklung des Vertrages mit Edeka prüft. Das gesamte Projekt steht auf der Kippe, der Antrag wird allerdings zurückgezogen.

April 2018: Nach einem Dreivierteljahr verschwindet der See wieder aus der Baugrube. Über Ostern pumpen Fachleute das Wasser aus dem Loch. Danach beginnen die Arbeiten am Fundament, der „Weißen Wanne“.

Mai 2018: Das Vorhaben kommt nun doch noch in Schwung. Mithilfe von Kränen, Baggern und Bohrgeräten nimmt die Firma Karl Köhler die Tiefbauarbeiten am Scheunenhof-Areal auf.

Oktober 2018: Die Grundsteinlegung für den Einkaufstempel erfolgt. Die Bauarbeiten nehmen Fahrt auf.

Mai 2019: Über dem Scheunenhofcenter weht die Richtkrone – der Rohbau steht. Im Beisein der Lokalprominenz wird am Gebäude Richtfest gefeiert.

Im Frühjahr 2019 wird auf der Baustelle des Scheunenhofcenters Richtfest gefeiert. Quelle: Daniel Förster

Anfang August 2020: Die 65 altersgerechten Wohnungen im Scheunenhofcenter sind bezugsfertig. Die Edeka-Gruppe übergibt die Wohneinheiten an die Johanniter.

2. September 2020: Es ist geschafft, das Scheunenhofcenter wird eröffnet. Es ist das Ende einer langen Reise. Sie wird den Investoren, den Kommunalpolitikern und den Pirnaer Bürgern noch lange in Erinnerung bleiben.

Eine Woche vor der Eröffnung werden noch Restarbeiten am Scheunenhofcenter erledigt. Quelle: Daniel Förster

Von Junes Semmoudi