Pirna

Nach dem Feuer in der 1880 gegründeten Kaffeerösterei Ernst Schmole vom Donnerstagabend in der Pirnaer Altstadt (DNN berichteten) läuft der Betrieb dort nahezu wie gewohnt. „Es ist eigentlich gar nichts mehr zu merken, dass es bei uns gebrannt hat“, sagt Geschäftsführer Tino Wunderlich. „Wir rösten weiter. Wir haben glücklicherweise noch eine zweite Röstmaschine in der Schaurösterei.“ Die befindet sich im Weinhaus & Café auf der Langen Straße gegenüber dem Stammhaus, wo in einem separaten Betriebsraum an einem mit Gas befeuerten Kaffeeröster ein Brand ausgebrochen war.

Keine leeren Regale in der Hochsaison

Bereits am Freitag haben Tino Wunderlich und sein Team den Rohkaffee in den Schauraum verfrachtet. Der Mitinhaber tue alles, damit die Regale trotz bevorstehendem Weihnachtsfest nicht leer werden. Nur gehe es nach der Havarie nicht ganz so schnell, wie sonst üblich, sie wieder mit frischem Röstkaffee zu füllen. Da das Hauptgeschäft bei Schmole Kaffee und Süßwaren, also Lebensmittel sind, öffnen die Läden auch während dem harten Lockdown. Gerade wegen in der Vorweihnachtszeit hat die Kaffeerösterei Hochsaison. Als der ab heute geltende harte Lockdown angekündigt wurde, stürmten Kunden die Ladengeschäfte. Damit von den insgesamt 16 Kaffeesorten dennoch immer etwas auf Lager ist, hatte Tino Wunderlich bis in den späten Abend Überstunden geschoben.

„Niemand, weiß, wieso.“

Gebrannt hatte am Donnerstagabend die Abluft im Kaminrohr eines Röstofens. Wunderlich: „Niemand, weiß, wieso.“ Im separaten Betriebsraum mit dem havarierten Röster hätten bereits am Freitag der Klempner und der Schornsteinfeger vorbeigeschaut. Aus deren Sicht seien die Gasleitung als auch das Kaminrohr in Ordnung. Sobald es geht, solle ein Fachmann vom niederländischen Hersteller kommen und die Apparatur überprüfen. Bevor das Gerät wieder in Betrieb gehen könne, müsse es erst einmal inspiziert werden, hatte die Feuerwehr empfohlen.

Sowohl die Hausbewohner - zwei Frauen im Alter von 63 und 66 Jahren sowie deren Ehemänner 65 und 69 Jahre alt – als auch der Chef, der wohl den meisten Qualm eingeatmet hatte, blieben von einer möglichen Rauchgasvergiftung verschont. Als das Feuer im Abzugsrohr der Röstmaschine ausbrach, hatte sich der Qualm in dem zweistöckigen Wohn- und Geschäftshaus an der Langen Straße rasch ausgebreitet. Zur Kontrolle hatte der Notarzt vorsichtshalber eben auch die Senioren vom Rettungsdienst in die Klinik auf den Sonnenstein fahren lassen. „Wir sind alle quickfidel“, gibt Wunderlich Entwarnung. Alle fünf Betroffenen konnten noch am Brandabend das Krankenhaus wieder verlassen. „Erfreulicherweise ist nichts Schlimmes passiert“, resümiert Tino Wunderlich. Allenfalls hat er ein paar Kilo frisch gerösteter Kaffee eingebüßt. Nämlich den, der mit Löschpulver in Berührung gekommen ist.

Röst-Tradition seit 1880

1880 hatte der angesehene Pirnaer Geschäftsmann Ernst Schmole die Kolonialwarenhandlung in dem Eckgebäude eröffnet, dort eine eigenen Großrösterei eingerichtet und angefangen, mit der ersten Röstmaschine in der Region Rohkaffee zu verarbeiten. Heute werden an dieser Stelle in Pirna 16 Kaffeesorten zusammengestellt. Bohnen aus Mittel- und vor allem Südamerika, Äthiopien, Indonesien, Thailand, Brasilien, den Hochländern Guatemalas, Costa-Ricas und Kolumbiens sowie der Schonkaffee aus Mexico werden bei Schmole frisch geröstet.

Von Daniel Förster