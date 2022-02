Pirna

Ende 2021 verkündete der Kreativkopf und mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Robert Böhme, dass er den Hut als Chef des Pirnaer Stadtmarketings bei der Stadtentwicklungsgesellschaft aus privaten Gründen an den Nagel hängt. Sein Nachfolger, Robert Körner, tritt dabei in große Fußstapfen. Im Gespräch mit den DNN erzählt der aus Pirna stammende 39-Jährige über die hervorragende Arbeit seines Vorgängers, seine Ambitionen als Pirnas Marketing-Chef und darüber, was die Elbstadt für ihn so besonders macht.

„Malerisch, gastfreundlich, umgänglich und ehrlich.“ So bringt Robert Körner seine alte und seit 2013 wieder aktuelle Heimat auf den Punkt. Bevor er nach Pirna zurückkehrte, ist er ziemlich herumgekommen in der Bundesrepublik. Leipzig, München, Kiel: In zwölf Jahren als unter anderem Offizier bei der Bundeswehr war der 39-Jährige bereits überall in Deutschland stationiert. Irgendwann wollte er aber auch seine kreative Ader ausleben und machte sich acht Jahre lang selbstständig. „Ich wollte mich mit Kommunikation und Körpersprache genauer auseinandersetzen, weil es da viele tolle Erkenntnisse gibt, die in Mainstreamweiterbildungen gar nicht vorkommen“, erklärt der dreifache Familienvater.

Lehraufträge, Radiobeiträge und später Auftritte im Fernsehen

Und so bot Robert Körner bundesweit Kommunikationstraining an, schulte Führungskräfte in ihrem Auftreten oder lehrte als Dozent in der Polizeihochschule, wie die Beamten potenzielle Lügen erkennen können. Mit einer Kolumne für die „Sächsische Zeitung“ und die „Freie Presse“ war der neue Robert ebenfalls auch schon journalistisch tätig, worüber der Kontakt zum Radiosender „Energy Sachsen“ zustande kam. Dort trat er mehrfach als Kommunikationsexperte auf. Es folgten Fernsehauftritte bei „MDR“, „RTL“ und „Sky Sport“.

Durch seine 2020 begonnene Ar­beit im Vorstand des Citymanagements Pirna habe der ehemalige Selbstständige bereits viele Kontakte mit kreativen Akteuren in der Stadt knüpfen können. Da der Vorstandsvorsitzende des Citymanagements auch der Projektleiter vom Stadtmarketing ist, kannte Körner seinen Vorgänger sehr gut und weiß, welch schweres Erbe er anzutreten hat. „Wir hatten bereits viele Projekte gemeinsam gemacht. Als er dann erzählte, dass er den Job wechseln muss, habe ich nicht lange überlegt und gesagt ,Da bewerbe ich mich doch mal’“, erinnert sich der 39-Jährige.

Für ihn sei es nun das Erste, alle Energien und Stränge zu kanalisieren und miteinander zu verknüpfen. „Es gibt ganz, ganz viele tolle Köpfe und Akteure in Pirna, auch in den Marketingabteilungen, aber wir müssen die Leute in eine gemeinsame Richtung schieben. Da sehe ich großes Potenzial.“ Für den Marketingchef wäre es das Schönste, wenn die Leute irgendwann sagen: „Der neue Robert hat das in ähnlicher Weise brillant geschafft, wie der alte.“ Für ihn sei sein Vorgänger eine absolute Koryphäe. Kopieren möchte er Robert Böhme dennoch nicht, sondern seine eigenen Spuren hinterlassen. Für dieses Jahr könne er sich allerdings durch die Vorarbeit seines Namensvetters bereits „in das gemachte Nest setzen“, wie Körner die zahlreichen geplanten Projekte beschreibt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dieses Jahr stehe die Kinderbloggerin „Pine“ im Vordergrund. Das bereits ausgezeichnete Projekt, in dem Kinder mit Blogbeiträgen die Geschichte ihrer Stadt näher erkunden können, soll weiter ausgebaut werden. Körner möchte mit seinem Team beispielsweise das Pirnaer Wimmelbild, das verschiedene Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigt, vertonen. „Soll heißen, Familien können dann über den Markt gehen und mit ihrem Telefon QR-Codes scannen und so Interessantes über Pirna erfahren.“ Stadtführungen für Kinder seien ebenso in Planung. Außerdem will der Körpersprache-Experte die städtischen Händler weiter digitalisieren, damit sie ihre Waren auch im Internet anbieten können. „Ich glaube einfach, dass das die Zukunft ist. Als rein stationärer Händler wirst du wahrscheinlich nicht mehr überleben“, meint der Marketing-Chef. „Du musst deine Produkte auch online anbieten und dafür brauchst du starke Partner.“

Was Pirna für Robert Körner so besonders macht, ist die perfekte Symbiose aus Land und Stadt. Pirna habe eine tolle Gastrolandschaft und eine malerische Innenstadt. Wenn er ins Kino will, muss er nicht die Stadt verlassen. Wenn er in die Natur will, ist er in wenigen Minuten in der Sächsischen Schweiz. „Diese Kombination bekommst du sonst nirgendwo geboten. Aber das lernt man erst über die Jahre zu schätzen“, wie Körner weiß. Ein Manko ist für den gebürtigen Pirnaer allerdings die Kulturlandschaft, die zu wünschen übrig lässt. Gerade für junge Menschen wünscht er sich mehr Diskotheken und Kulturhäuser.

Von Tim Krause