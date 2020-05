Pirna-Neundorf erhält neue Turnhalle und ein Feuerwehrgerätehaus

Pirna

Für gleich zwei größere Bauprojekte im Pirnaer Ortsteil Neundorf hat der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben. Zum einen soll die Grundschule eine Sporthalle und zum anderen die Kameraden der Feuerwehr ein neues Gerätehaus bekommen. Für beide Vorhaben zusammen sind Baukosten von über 3,1 Millionen Euro veranschlagt.

Eine Turnhalle steht schon seit vielen Jahren ganz oben auf der Wunschliste von Schülern und Lehrern in Neundorf. Denn derzeit müssen sie in einem Klassenzimmer Sport treiben, was keinen Lehrplan gerechten Unterricht zulässt. Laut Lehrplan sind die Möglichkeiten für Sportspiele, Turnen, Gymnastik und Leichtathletik zu schaffen. Da die Schülerzahlen steigen, besteht laut Stadtverwaltung darüber hinaus weiterer Bedarf für Arbeitsgemeinschaften und Ganztagesangebote. Durch den Bau einer Einfeldsporthalle kann dafür der derzeit für den Sportunterricht genutzte Klassenraum umgestaltet werden.

Inbetriebnahmen 20213 und 2024

Des Weiteren soll die Turnhalle dem Abbau fehlender Kapazitäten im Vereinssport dienen. Die Stadtverwaltung hat im Freizeitsportbereich einen Fehlbedarf an Sporthallen von acht Einzelfeldern ermittelt. Wenn alles nach Plan läuft, soll die Sporthalle für rund 1,7 Millionen Euro im November 2023 in Betrieb gehen.

Die Ortsfeuerwehr Neundorf ist derzeit in einem Gebäude aus dem Jahr 1957 untergebracht, was die Kameraden damals als Ersatz für das vom Hochwasser zerstörte Gerätehaus selbst errichtet haben. Es genügt den heutigen Anforderungen nicht mehr. So stellt die Unterbringung eines modernen Löschfahrzeugs und eines Mannschaftswagens in der Fahrzeughalle ein Problem dar. Die Halle ist zu klein. Im September 2024 sollen die Kameraden das neue Gerätehaus beziehen können. Sein Bau kostet über 1,4 Millionen Euro.

