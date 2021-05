Pirna: Neue Gassiflächen für Hunde

Pirna

In Pirna gibt es demnächst vier neue Hundefreilaufflächen, auf denen das Gassi-Gehen ohne Leine erlaubt ist. Das hat der Pirnaer Stadtrat jüngst beschlossen. Die Ausnahmen von der Leinenpflicht gelten demnach für den Thälmannplatz, die Elbwiese (parallel zum Steinplatz) und die Freilauffläche am Willy-Tröger-Stadion in Copitz. Außerdem wird am Meller Weg auf dem Sonnenstein eine Freilauffläche eingerichtet. Die Ausnahmeregeln treten ab Donnerstag, 20. Mai, in Kraft. Die genaue Lage der Flächen können Hundebesitzer unter www.pirna.de einsehen.

Von DNN