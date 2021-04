Pirna: Markus Dreßler wird neuer Bürgermeister-Stellvertreter

Pirna

Markus Dreßler (CDU) wurde am Dienstag von Stadtrat Pirna zum Beigeordneten und Stellvertreter von Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) gewählt. Bereits im ersten Wahlgang erhielt Dreßler 18 Für-Stimmen von den 26 Stimmberechtigten. Als Bürgermeister leitet er ab Juli den Fachbereich II mit den Fachgruppen Schulen und Soziales, Förderung und Vergabe, Stadtentwicklung, Hochbau und Tiefbau. Der Beigeordnete wird als Beamter auf Zeit bestellt, die Amtszeit beträgt sieben Jahre.

Die Wahl wurde nötig, weil der bisherige langjährige Beigeordnete Bürgermeister Eckhard Lang (parteilos) regulär im Juni aus dem Amt ausscheidet. OB Hanke gratulierte seinem künftigen Stellvertreter und wünschte ihm einen guten Start ins neue Amt. „Mit Herrn Lang verlieren wir einen kompetenten Allrounder. Er hat Pirna nach der Wende aus den Kinderschuhen heraus bis zum heutigen Tag mitgestaltet und mitgeprägt.“ Den Weggang eines „solch ausgeprägten Verwaltungsfuchses“ werde man nur schwer kompensieren können.

Hanke ergänzt: „Ich wünsche Herrn Dreßler, dass er diesen guten Weg, den Herr Lang vorgezeichnet hat, gemeinsam mit Verwaltung und Stadtrat weitergehen wird. Ich bin mir aber sicher: Wer in anderen Städten so lange an der Spitze gestanden hat, kann für Pirna absolut gut sein.“

Glashütte muss neu wählen

Noch bis in die Sommermonate leitet Eckhard Lang den Fachbereich II. Im Anschluss übernimmt der 1976 in Freital geborene Markus Dreßler das Amt. Nach seinem Zivildienst, den er Mitte der Neunziger bei der Caritas Sozialstation in Glashütte geleistet hat, absolvierte er am Krankenhaus Freital eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung nahm Dreßler ein Studium an der Verwaltungsfachhochschule Meißen auf, dass er 2003 als Diplom-Verwaltungswirt abschloss. Im November 2003 wählten ihn die Einwohner der Gemeinde Reinhardtsgrimma zu ihrem Bürgermeister. Bis Anfang 2008 führte er dieses Amt hauptberuflich aus. Nach der freiwilligen Vereinigung der Gemeinde Reinhardtsgrimma mit der Stadt Glashütte am 2. Januar 2008 führte Markus Dreßler die Geschäfte der Stadt Glashütte als Amtsverweser weiter.

Seit 2009 war er als gewählter Bürgermeister in Glashütte tätig. Durch seinen Amtswechsel muss Glashütte nun einen neuen Bürgermeister wählen. Wenn Markus Dreßler seinen Schreibtisch im Glashütter Rathaus geräumt hat, bleiben dafür sechs Monate Zeit, heißt es von der Kommunalaufsicht. Markus Dreßler ist verheiratet, hat vier Kinder und lebt im Glashütter Ortsteil Schlottwitz.

Sein Vorgänger Eckhard Lang, Jahrgang 1957, kündigte 2020 an, nicht noch einmal zur Wahl anzutreten. Er bekleidete von 1990 bis 2008, dann nach einer längeren Unterbrechung ab 2014 erneut das Amt des Beigeordneten der Stadt Pirna. 

Von Sören Hinze