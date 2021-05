Pirna

Die Stadt Pirna ist in eine finanzielle Schieflage geraten und muss sparen. Deshalb sollte die Sommerbepflanzung in diesem Jahr ausfallen. Und das nicht nur in den Blumenkästen am Rathaus und an den Stadthäusern, sondern auch im restlichen Stadtgebiet.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pirnas Freie Wähler ergriffen deshalb selbst die Initiative und füllten am Freitag jede Menge Pflanzgefäße mit Erde und Blumen. Insgesamt 345 Hängegeranien wurden in zahlreiche Blumenkästen und Schalen für Rathaus und Stadthäuser eingepflanzt. Geliefert wurden die Blumen von der Gärtnerei Lohse. Die Mitarbeiter halfen auch bei der Bepflanzung. Für sie war das keine neue Aufgabe: In den vergangenen Jahren haben sie regelmäßig fünf städtische Gebäude, inklusive Rathaus, Stadtbibliothek und das Verwaltungsgebäude an der Grohmannstraße, während der Sommermonate mit Blumen ausgestattet. In diesem Jahr nun bepflanzten Mitglieder der Freien Wähler die Kästen unter Anleitung vom Gärtnereichef. Die Kästen kommen heute an die Fenster der beiden Stadthäuser und des Rathauses, ebenso wie die Schalen auf den Balkon des Rathauses.

Die Freien Wähler waren nicht die einzigen, die der Sommerbepflanzung auf die Sprünge helfen wollten: Auch Alf Wild (60), Inhaber einer R+V Generalagentur in Pirna, hatte nach eigenen Angaben bereits vor drei Wochen die gleiche Idee. Daher habe er auch mit der Gärtnerei Lohse gesprochen. Der Gärtnereichef lieferte im Beisein von Alf Wild elf fertig bepflanzte Kübel zur Stadtbibliothek. Gemeinsam mit Bibliothekarin Viola Marzahn hievte er sie in die erste Etage und platzierte die Blumenkästen mit den Begonien auf die Fensterbretter. Der Pirnaer investierte nach eigenen Aussagen 275 Euro für die Blumen. Damit möchte er als Privatmann der Stadt Pirna etwas zurückgeben, wie er sagt.

Von Daniel Förster