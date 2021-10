Pirna

Eigentlich wollte die Stadt Pirna die Dr.-Külz-Straße ausbauen. Geplant war eine versetzte Einbahnstraße – jedenfalls war das die vom Stadtrat favorisierte Lösung. Davon erhoffte man sich, dass die Autos langsamer durch das Stadtzentrum rollen und somit gleichzeitig die Sicherheit für Fußgänger steigt. Nun teilte die Stadtverwaltung aber mit: Vorerst gibt es keinen Ausbau.

Grund dafür ist, dass der Freistaat Sachsen die dafür nötigen Fördermittel gestrichen hat. Genauer gesagt verhängte das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 2019 einen Antragstopp für die entsprechende Fachförderrichtlinie für Straßenbau, die Fördersätze in Höhe von bis zu 90 Prozent ermöglicht. Das Programm sei ausgelastet gewesen, lautete damals die Begründung. Kurz darauf überarbeitete das Ministerium die Fördermittelbedingungen. Infolge dessen flog die Dr.-Külz-Straße in Pirna in der Kategorie „sonstige Innerortsstraße“ aus dem Programm. Nun teilte die Stadt mit, man könne die Baumaßnahme nicht komplett aus Eigenmitteln finanzieren. Das sei nie vorgesehen gewesen.

Die Dr.-Külz-Straße ist eine stark befahrene Zubringerstraße zur Altstadt. „Die Bedingungen für Pkw-, Lkw- und Radfahrer sind vergleichsweise schwierig“, sagt Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos), „die Straße wird den Nutzungsanforderungen der verschiedenen Verkehrsteilnehmer heute und in Zukunft nicht hinreichend gerecht.“ Schon 2017 hatte der Stadtentwicklungsausschuss daher die entsprechende Vorzugsvariante beschlossen und Fördermittel für die Baumaßnahme beantragt. Dem vorausgegangen waren umfangreiche Planungen sowie Öffentlichkeitsbeteiligungen.

Die Vorzugsvariante mit der Einbahnstraße sollte die Sicherheit der Fußgänger deutlich erhöhen. Geplant waren 41 Stellplätze und eine asphaltierte Fahrbahn. Die Bauarbeiten hätte insgesamt 300 000 Eu­ro gekostet.

Aufgeben will die Stadt aber noch nicht: In den kommenden Jahren werde man neue Fördermöglichkeiten prüfen, hieß es seitens Verwaltung. Auch eine Umsetzung in reduzierter Form mit Eigenmitteln sei denkbar. Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke betonte, dass er sich weiterhin für die Sanierung der Dr.-Külz-Straße einsetzen wird.

Von Sabrina Lösch