Pirna/Freiburg im Breisgau

Einmal Silber, einmal Gold – Rettungsschwimmer aus der Sächsischen Schweiz haben bei den 48. Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am 5. und 6. November in Freiburg (Baden-Württemberg) abgeräumt. Insgesamt kämpften rund 1000 DLRG-Rettungsschwimmer aus ganz Deutschland um die Titel.

Silbermedaille bei Einzelstartern

Für Lebensretter Vincent Wende aus Gohrisch war es ein Doppelerfolg. Der 16-Jährige von dem in Pirna ansässigen DLRG-Bezirk „Obere Elbe“ errang bei den Einzelstartern die Silbermedaille. Damit wurde er – wie schon 2019 in Hagen – erneut Deutscher Vizemeister. Von den insgesamt drei zu absolvierenden Disziplinen gewann der junge Mann über 100 Meter Retten mit Flossen mit deutlichem Vorsprung.

Bei den Mannschaftswettbewerben gelang es Vincent Wende mit seinen Mitstreitern Magnus Bergmann (15), Per Odrich (15) und Lucas Hagedorn Hansen (16), Gold zu holen. Nach dem Meisterschaftstitel 2019 für die Altersgruppe der 13- und 14-Jährigen errangen die vier Sportler nun auch den Sieg in der nächsthöheren Altersklasse der 15- und 16-Jährigen.

Schwierige Voraussetzungen

Bei den Lebensrettern in Pirna, bei denen Vincent Wende seit zehn Jahren trainiert, ist der Jubel über die Spitzen-Ergebnisse groß. Traten doch die Sportler diesmal - der Corona-Situation geschuldet - unter völlig anderen Bedingungen und schwierigen Voraussetzungen gegeneinander an, so Landestrainerin Imke Odrich. Auch sei der Trainingszustand der Konkurrenz im Vorfeld nur schwer zu beurteilen gewesen.

Monatelang kein Training

Monatelang hätten die Sportler nicht trainieren können, weil Sportstätten wie die Sportschwimmhalle in Pirna geschlossen bleiben mussten. Außerdem waren sämtliche Wettkämpfe seit Frühjahr 2020 abgesagt worden. Zudem musste Vincent Wende sein Trainingspensum auch aus beruflichen Gründen einschränken. Denn nach seinem Schulabschluss hat er Ende August beim Staatsbetrieb Sachsenforst seine Ausbildung zum Forstwirt begonnen.

Vincent war schon nach seinem Triumph in den Einzeldisziplinen über sein Resultat verblüfft: „Ich wollte eigentlich nur mitschwimmen, da mein Training tatsächlich mager war.“ Umso mehr angespornt und hochmotiviert wollten er und seine Kompagnons nun auch bei den Staffelwettbewerben nichts mehr dem Zufall überlassen. „Die Jungs wollten ihren Titel unbedingt verteidigen“, so Landestrainerin Imke Odrich.

Extra-Trainingseinheit nach Einzelwettkämpfen

Da sie nur wenig gemeinsam trainiert hatten, fuhr das Team nach den Einzelwettkämpfen ins etwa 40 Kilometer entfernte Neuenburg am Rhein und legte im dortigen Hallenbad eine Extra-Einheit ein. „Das war wichtig. Dadurch konnten die Jungs noch an einigen Feinheiten arbeiten“, berichtet Imke Odrich. Und das fruchtete. Vor allem um sich gegenüber der Mannschaft aus dem Halle-Saalekreis – mit Athleten, die die Sportschule besuchen und im Gegensatz zu den Pirnaern nahezu täglich trainieren – zu behaupten.

Während sich die Pirnaer bei der Gurtretter-Staffel ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Hallensern und einem Team aus Norderstedt (Schleswig-Holstein) lieferten, gewannen die Pirnaer mit zehn Sekunden Vorsprung die 4x50-Meter-Rettungsstaffel. Wobei Vincent als Schlussschwimmer die Führung noch einmal ausbauen konnte.

An jedem Hindernis ein paar Zentimeter herausgeholt

Auch beim Hindernisschwimmen über 4x50 Meter hätte sich die lang geübte Technik ausgezahlt, die Konkurrenten hinter sich zu lassen. An jedem Hindernis hätten die Schwimmer ein paar Zentimeter herausgeholt, so dass Vincent mit anderthalb Längen als Erster anschlug. Lediglich bei der Puppenstaffel sei die Übergabe der Puppen „nicht optimal gelaufen“, so dass die Schwimmer wertvolle Sekunden einbüßten.

Kerzen für verstorbenen Trainer

Nach der Siegerehrung gingen die Pirnaer in den Freiburger Dom. Dort gedachten sie ihrem im Januar 2020 im Alter von 63 Jahren unerwartet verstorbenen Mentor und Trainer Norbert Kentsch und entzündeten Kerzen vor dem Altar. Der Heidenauer war Pirnas DLRG-Mitgründer. Er hatte sich mehr als 45 Jahre seines Lebens haupt- und ehrenamtlich für den Rettungssport engagiert.

Von Daniel Förster