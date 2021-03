Pirna

Die CDU im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat die Ehefrau von Sachsens Innenminister Roland Wöller als Kandidatin für die Bundestagswahl im September nominiert. Corinna Franke-Wöller aus Freital war bei der öffentlichen Nominierungsveranstaltung in der Herderhalle Pirna die einzige Bewerberin.

Seit dem 16. Lebensjahr politisch aktiv

83,7 Prozent der anwesenden rund 90 stimmungsberechtigten CDU-Mitglieder schenkten der Juristin ihr Vertrauen. Man wolle alles daran setzen, das 2017 an die damalige AfD-Parteivorsitzende und heutige parteilose Frauke Petry verloren gegangene Mandat im Wahlkreis WK 158 zurückzuholen. Die Wähler hatten damals den CDU-Bundestagsabgeordneten Klaus Brähmig nach 27 jähriger Amtszeit abgewählt. Brähmig ist seit Oktober vergangenen Jahres nicht mehr Mitglied der CDU. Er hatte signalisiert im Herbst als Einzelbewerber in den Deutschen Bundestag zurückkehren zu wollen.

Die heute 47-jährige Corinna Franke-Wöller, geboren in Leipzig, ist seit ihrem 16. Lebensjahr politisch aktiv. 1990 bis 2009 war sie zunächst Mitglied der SPD und leitete von 1997 bis 1999 in Sachsen die Nachwuchsorganisation der SPD, die Jusos. Noch bevor sie 2013 in die CDU wechselte, organisierte sie in der Union den Wahlkampf.

Geschäftsführerin der AWE

Corinna Franke-Wöller war viele Jahre in der Wirtschaft tätig. Seit der Gründung der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung (AWE) im Jahr 2016 in Berlin ist sie auf Vorschlag des Bundesministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und entgegen dem ausdrücklichen Willen der beiden staatlichen Träger der Agentur, der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und der Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), dort Geschäftsführerin.

Sie und ihr Team sind die zentralen Ansprechpartner für Unternehmen und Verbände im Bereich der internationalen Entwicklungszusammenarbeit an der Schnittstelle Wirtschaft, Politik und Recht. Kurz nach der Aufnahme ihrer Führungstätigkeit hatte das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ in einem Bericht Zweifel gestreut, ob ihre Qualifikation für diesen Beruf die angemessene ist.

Jurastudium und Doktortitel

Zuvor war Corinna Franke-Wöller beim Berliner Müllentsorger Alba für Rechtsfragen, Kundenakquise und Personalmanagement zuständig. Zuletzt verantwortete sie als Geschäftsführerin eines Public-Private-Partnership-Unternehmens die Bereiche Business Administration, Sales und Operations. Sie war in einem Umwelttechnologieunternehmen tätig und arbeitete u.a. an der Empfehlung des Nachhaltigkeitsrates im Bereich Rohstoffstrategie der Bundesregierung mit.

Corinna Franke studierte in Oslo Jura mit dem Schwerpunkt Europa- und Völkerrecht. Sie schloss ihr Studium im europäischen Recht (LL.M.) mit dem Master ab und promovierte an der Universität Viadrina in Breslau zum Thema polnisch-deutsches Verfassungsrecht.

Corinna Franke ist die Ehefrau von Dr. Roland Wöller, Staatsminister des Inneren. Beide sind seit 2001 ein Paar und haben sich im November 2005 vor dem Standesamt das Ja-Wort gegeben. Am 15. Juli 2006 erfolgte in der Dresdner Frauenkirche die kirchliche Trauung. Das Ehepaar – sie katholisch, er evangelisch – hat einen Sohn. Kennengelernt hatten beide sich Ende der 90er-Jahre als politische Konkurrenten: Wöller war damals Landeschef der Jungen Union, Franke Juso-Chefin.

Von Daniel Förster