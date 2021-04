Dresden

Ob für einen vereinbarten Einkaufstermin oder den Besuch beim Friseur: Vielerorts wird ein negativer Corona-Schnelltest vorausgesetzt. Neben offiziellen Testzentren bieten öfter auch Apotheken oder nicht-medizinische Unternehmen den Service an. An manchen Orten sogar als mobile Teststation, wie in Wachau.

Vor Ort können sich alle Bürgerinnen und Bürger kostenlos auf eine mögliche Infektion testen lassen. Dies geschieht meistens mit einer Probenentnahme im vorderen Nasen- oder Rachenbereich. Nach wenigen Minuten haben die Testpersonen ihr Ergebnis.

Die DNN haben die aktuellen Testmöglichkeiten rund um Dresden zusammengefasst. Mit dabei sind der Landkreis Meißen, Bautzen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Von Sören Hinze