Wie in so vielen anderen Restaurants bleiben derzeit auch im „Romantikhotel Deutsches Haus“ in Pirna wegen Corona die Gästetische leer. Um sich dennoch weiter auf ihre Zukunft in der Gastronomie- und Hotelbranche vorzubereiten, haben die sechs Kochlehrlinge nun gemeinsam mit ihren Ausbildern ein weihnachtliches Drei-Gänge-Menü kreiert.

Das Besondere dabei: Die Einkäufe, die Entwicklung des Menüs, die Zubereitung und die Vermarktung liegen komplett in der Hand der jungen Köche und Hotelfachkräfte. Natürlich unter den wachsamen Blicken von Chefkoch Sven Petzold und Ausbilderin Katja Riedel. So können sich die Azubis auch ohne Hauskundschaft kreativ erproben, Erfahrungen sammeln und am wichtigsten: für ihren Abschluss weiterlernen.

Fehlende Kundschaft, fehlende Praxiserfahrung

Benjamin Tausche, für den der Kochberuf ein Kindheitstraum ist, legt seine Abschlussprüfung 2021 ab. Jetzt keine Praxiserfahrung zu sammeln, wäre ein großes Problem. Das gilt auch für Kevin Fiebig und Kristina Melnitskaya, die beide im ersten Jahr ihrer Ausbildung zum Koch und zur Hotelfachfrau sind.

Bei der Kreation des Menüs gab es laut Katja Riedel drei Anforderungen: Die Produkte müssen aus der Region kommen, die Zutaten sollen weihnachtlich sein und es muss thematisch zum Haus passen. So habe sich jeder Gedanken um ein eigenes Menü gemacht. Die besten Ideen seien dann nach gemeinsamer Diskussion zu einem finalen Gericht zusammengeführt worden.

Überragende Resonanz

Herausgekommen ist das Azubi- Menü für 22 Euro pro Person. Zum Auftakt gibt es einen „Fruchtigen Winterrohkostsalat“, gefolgt vom Hauptgang, einem „weihnachtlich gefülltem Schweinefilet mit Lebkuchensoße und Mini-Spekulatiusklößen“. Der Nachtisch ist passend zum Stadtwappen ein Stück „P(b)irn’sche Torte“ mit Walnüssen, Birne und Schokolade.

Die Resonanz der Kunden ist laut der Ausbilderin überragend: Viele Arbeiter in der Umgebung haben bereits zugeschlagen und spendeten viel Lob. Genau dies sei besonders wichtig für die jungen Azubis in dieser schwierigen Zeit, meint Katja Riedel. Ohne die Rückmeldung der Gäste fehle einfach die Motivation weiterzumachen.

Bestellungen sind per Telefon 03501/468 80 oder per Mail info@romantikhotel-pirna.de bis 16 Uhr des Vortages möglich, die Abholung nach Absprache.

Von Tim Krause