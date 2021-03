Pirna: AfD klagt gegen Corona-Testpflicht bei Kreistagssitzung

Pirna / Dresden

Kreisräte der AfD im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gehen rechtlich gegen eine behördlich verordnete Corona-Testpflicht zur Teilnahme an der Kreistagssitzung am Montag in Pirna-Copitz vor. Sie haben nach eigenen Angaben beim Verwaltungsgericht Dresden per Eilantrag Klage erhoben und eine einstweilige Verfügung beantragt.

Grund ist, dass das Gremium auf Einladung von Landrat Michael Geisler (CDU) in der Sporthalle des kreiseigenen Berufsschulzentrums für Technik und Wirtschaft ,,Friedrich Siemens“ und damit auf einem Schulgelände tagt. Schulgelände in Sachsen dürfen laut aktueller Sächsischer Corona-Schutz-Verordnung (SächsCoronaSchVO) seit dem 15. März 2021 nur noch von negativ auf das Coronavirus getesteten Personen betreten werden. Auch die Turnhalle gehört zum Schulgelände.

AfD fordert Hybridsitzung als konstruktive Lösung

Mehrere Kreisräte hätten dem Landrat bereits signalisiert, dass sie sich „nicht testen lassen“ werden, sagt Kreisrat und Bundestagskandidat Steffen Janich (AfD). „Wir bestehen auf der freien Ausübung unseres Mandates und auf der körperliche Unversehrtheit.“ Für Teilnehmer an der Tagung würden in der Turnhalle Testteams bereitstehen, so Landrat Geisler in einem Schreiben an die Mitglieder des Kreistages.

Werden Kreisräte wegen einem verweigerten Corona-Schnelltest ausgeschlossen, werde die Sitzung angefochten, kündigt AfD-Kreisrat Norbert Mayer an. „Wir haben einen konstruktiven Vorschlag gemacht“, erklärt Mayer, der auch im Sächsischen Landtag sitzt. Nach der aktuellen Verordnung seien sogenannte Hybrid-Sitzungen, wie sie bereits in anderen Landkreisen beispielsweise in Görlitz praktiziert werden, erlaubt. Der Landrat möge, diejenigen, die sich testen lassen wollen in der Turnhalle versammeln und die anderen im Kreistagssaal im Schloss Sonnenstein und dann beide Sitzungsrunden per Videokonferenz zusammenschalten. „Diesen Gedanken haben wir auch beim Verwaltungsgericht eingereicht“, sagt Mayer. „Wir sind gewählt und haben ein Recht, unseren kommunalen Verpflichtungen nachzukommen.“ Es sei Auslegungssache bzw. ein Kunstgriff, den Geisler mit der Verlegung des Tagungsortes in die Turnhalle gemacht habe.

„Die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung soll Schüler und Lehrer vor SARS-CoV-2 schützen, aber nicht wenn wir dort eine Kreistagssitzung abhalten“, so Mayer. „Wenn der Kreistag in der Sporthalle eine Veranstaltung macht, ist es in dem Sinne kein Schulgebäude.“ Das sei an den Haaren herbeigezogen und sinnwidrig.

Von Daniel Förster