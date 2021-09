Pilzmuseum Reinhardtsgrimma: Profi rät von Pilz-Apps ab

Reinhardtsgrimma

Pilzsammlern dürfte in diesem Jahr das Herz aufgehen. Der feuchte Sommer bot beste Bedingungen für eine ertrag- und artenreiche Saison. Selbst Laien haben sehen können, dass in Wäldern und auf Wiesen Pilze nur so aus dem Boden schossen, sagt Reiner Helwig. Der 61-Jährige unterhält federführend das Deutsche Pilzkunde-Kabinett, das seit 2009 als Pilzmuseum im Kulturzentrum Erbgericht Reinhardtsgrimma zu finden ist.

Bis November ist Helwig mit weiteren ehrenamtlichen Mitstreitern jeden Sonntag von 10 bis 17 Uhr für Ratsuchende erreichbar. „Es ist ein ausgesprochen gutes Jahr für Pilze“, meint der Kenner. „Typische Herbstpilze wie zum Beispiel der Hallimasch kamen zeitiger aus dem Boden als sonst. Bis der Frost einsetzt, wird es noch reichlich Pilze geben.“

Riesige Sammlung von Pilzmodellen

Reiner Helwig aus Dippoldiswalde war Anfang der 1980er Jahre der jüngste Pilzberater der DDR. „Das hat damals so in der Zeitung gestanden“, erzählt er. Heutzutage ist seine umfangreiche Sammlung an Pilzmodellen Gegenstand von Zeitungsberichten. Mittlerweile knapp 750 Pilzarten veranschaulicht er mit mehr als 3000 naturgetreuen Nachbauten. Immer wieder kommen neue dazu. „Zuletzt habe ich einige Korallenpilze geformt. Darunter eine Feuerkoralle, einer der giftigsten Pilze der Welt.“ Aus dem Exsikkat (getrocknete Pflanzenprobe) einer selbst gefundenen Speisemorchel entstand ein Modell in Naturgröße.

„Aus dem Pilz tropft wirklich Tinte“

Faszinierend für den Betrachter ist der Schopf-Tintling – auch Spargelpilz, Porzellantintling oder Tintenpilz genannt. „Aus dem Pilz tropft wirklich Tinte. Und mit ihr wurde früher geschrieben“, erklärt Leihgeber Helwig seine jüngste Kreation.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Fachkreisen firmiert das Deutsche Pilzkunde-Kabinett im Pilzmuseum Reinhardtsgrimma inzwischen als größte Sammlung dargestellter Pilze in Europa. Zumindest gilt das Museum im Erzgebirge unter Experten als einzigartig in Deutschland und ist Anlaufpunkt für Pilzsammler. Je nach Jahreszeit können dort Besucher auch frisch geerntete Pilze aus der Natur bestaunen.

Pilzesammeln liegt im Trend

In die Pilze zu gehen, liege im Trend. „Mit der wachsenden Anzahl an Pilzsuchern nimmt auch die Zahl der Pilzvergiftungen zu, die schlimmstenfalls tödlich enden können“, berichtet der Fachmann. Gerade unbedarften Sammlern empfiehlt er, zunächst an Pilzwanderungen teilzunehmen. Da er vorwiegend sein Pilzkunde-Kabinett betreue, könne er geführte Touren gern vermitteln. Ratsam sei es, mehrere Touren zu besuchen, um die Altersstadien der Pilze besser kennenzulernen. Da sich Anfragen zu gängigen Pilzen häufig ähneln, hat er kürzlich ein paar Merkblätter entwickelt. „Darin weise ich explizit auf wichtige Merkmale und Verwechslungsgefahren von Speise- und Giftpilzen hin.“

Wo Sachsens Pilze wachsen In Sachsen gibt es 3682 Ständerpilzarten. Gelistet und beschrieben werden sie in dem neuen Atlas „Pilze in Sachsen“, den das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie veröffentlicht hat. Der zweibändige Atlas gibt auf 1720 Seiten mit gut 900 Bildern Einblicke in die Formen- und Farbenvielfalt der Ständerpilzarten und enthält Verbreitungskarten sowie Angaben zur Ökologie der sächsischen Pilzflora. Zu allen Arten sind Diagramme zur Fundzahl je Monat und Angaben zur Häufigkeit, Verbreitung und Gefährdung aufgeführt. Informiert wird auch über Erstfunde, auffällige Merkmale, Speisewert und Verwechslungsmöglichkeiten. Ständerpilze bilden die wichtigste Artengruppe im Reich der Pilze. Neben beliebten Speisepilzen wie den Steinpilzarten oder dem Maronenröhrling sind gefürchtete Giftpilze wie der Grüne und Weiße Knollenblätterpilz darunter. Es gibt in Sachsen Giganten wie den Riesenbovist, dessen Fruchtkörper mehrere Kilogramm wiegen kann, oder den Riesenschirmling mit einem Hutdurchmesser von bis über 30 Zentimetern, aber auch winzige Arten wie den Gemeinen Heftelnabeling, der sein oranges, oft nur etwa einen Millimeter breites Hütchen aus dem Moos emporreckt. Die zarten Schwindlinge verschwinden bei Trockenheit und leben bei Feuchtigkeit wieder auf. Einige Pilzarten wie der Buchen-Stachelbart gelten als Urwald-Relikte. Sie sind nur in Urwäldern oder naturnahen Wäldern mit sehr alten Bäumen zu finden. Eine besondere Rarität ist der vom Aussterben bedrohte Tannen-Stachelbart, der in Sachsen nur noch an einer einzigen alten Tanne im Nationalpark Sächsische Schweiz zu finden ist. Zu den Ständerpilzen gehören aber auch die Brand- und Rostpilze, die Schäden an Kulturpflanzen hervorrufen können. Der Pilzatlas basiert auf über 30 Jahren überwiegend ehrenamtlicher Forschungs- und Kartierungsarbeit der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Mykologen. Für ihn wurden rund 476 700 Datensätze erfasst und ausgewertet, darunter auch historische Quellen. Die älteste Quelle stammt aus dem Jahr 1594. Der Atlas kann gegen eine Schutzgebühr von 65 Euro über den zentralen Broschürenversand des Freistaates Sachsen bestellt werden: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/38192

Wer unsicher ist, sollte unbedingt einen Fachmann fragen

Es sei Vorsicht geboten. „Lieber über Pilze aufgeklärt sein, als sich an ihnen zu vergiften“ ist Helwigs Devise. Leute, die sich unsicher sind, ob ein Pilz wirklich ein Speisepilz ist, sollten sich mit diesem immer an einen Sachverständigen wenden. Der sichtet, begutachtet und identifiziert die gesammelten Exemplare. „Wichtig ist, dass die Pilze mit der gesamten Stielknolle zum Berater gebracht, der Pilz also auf keinen Fall abgeschnitten werden sollte. Die Stielknolle ist ein sehr wichtiges Merkmal zur eindeutigen Bestimmung.“

Vergiftungsgefahr: Fachmann rät von Pilz-Apps ab

Von Pilz-Apps rät er ab, vor allem, wenn man vorhat, die gesammelten Pilze auch zu essen. Es seien schon viele Pilzsammler, die sich an den Angaben dort orientiert hätten, mit Vergiftungen ins Krankenhaus gekommen. Giftige und ungiftige Arten würden sich in einigen Fällen zu sehr ähneln, so dass ein geschulter Fachmann unabdingbar sei. Vor allem auch ausländische Bürger sollten Obacht geben. „Sie kennen Pilze, die genauso oder ähnlich aussehen, aus ihrer Heimat. Jedoch können die, die in unseren Breiten wachsen, giftig sein.“

Auch wenn das Museum nicht offen steht, ist Reiner Helwig, der Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM) ist, Ansprechpartner für Menschen, die Rat benötigen. Sie können telefonisch mit ihm einen persönlichen Termin vereinbaren.

Kontakt: Pilzmuseum Reinhardtsgrimma im Erbgericht Reinhardtsgrimma, Grimmsche Hauptstraße 44, 01768 Glashütte OT Reinhardtsgrimma, Öffnungszeiten bis Ende November (danach ab Anfang April wieder): sonntags von 10 bis 17 Uhr, außerhalb nach Anmeldung für Gruppen, Eintritt: 3 Euro für Erwachsene, 1,50 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren, Internet: www.pilzmuseum.erbgericht.org; Telefon: +4935053 4 27 06 (Pilzmuseum), Email: info@erbgericht-reinhardtsgrimma.de; Ansprechpartner: DGfM-Pilzberater Reiner Helwig Dippoldiswalde, geprüfter Pilzsachverständiger, Handy: +49162 8 89 06 48

Von Daniel Förster