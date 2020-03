Coswig

Den beiden ambulanten Pflegedienste der Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen geht der Mundschutz aus. Deshalb hat der Regionalverband einen Hilferuf gestartet: Wer kann sich an die Nähmaschine setzen und für die Pflegekräfte Mundschutzmasken aus Stoff herstellen? Nähanleitungen und Schnittmuster finden sich im Internet auf Youtube. „Wichtig ist, dass der Stoff bei 90 Grad Celsius gewaschen werden kann“, sagt Pflegedienstleiterin Ute Starke.

Der Pflegedienst Meißner Umland hat gerade mal noch 60 Exemplare vorrätig. Nachschub ist bestellt, aber ein Liefertermin noch nicht in Sicht. Dringend benötigt werden derartige Schutzmasken auch für das Personal in den zehn Seniorenwohnanlagen des Regionalverbands. Passendes Material (vor allem Stoff) kann der Pflegedienst in Coswig zur Verfügung stellen. Fertige Stoffmasken holt die Volkssolidarität bei den ehrenamtlichen Näherinnen und Nähern ab. Erreichbar ist der Pflegedienst unter Tel. 03523/7740050 und per Mail an pflegedienst-coswig-elbtal@volkssolidaritaet.biz.

