Meißen/Dresden

Unzulässig eingesetzte Herbizide gegen Unkraut in einer Rebanlage zwischen Gröbern und Meißen beschäftigen aktuell das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). Zwei DNN-Leser hatten sich unabhängig voneinander gemeldet und vermutet, dass in der betreffenden Junganlage sogar mehrfach früher als erlaubt Chemikalien eingesetzt wurden.

Anhand eines Fotos der Rebfläche hat die Behörde den Besitzer der Rebstöcke ausfindig gemacht. Nun steht fest: „Es liegt ein Verstoß gegen das Pflanzenschutzgesetz vor, weil die Junganlage im dritten Standjahr gespritzt wurde“, so eine Sprecherin des Landesamtes. „Erlaubt ist das erst im vierten Standjahr. Gegen den Anwender wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.“

Fahrlässigkeit oder Vorsatz?

Laut der DNN-Leser soll es sich um einen großen sächsischen Weinerzeuger handeln, der bereits vor einigen Jahren vom sogenannten Weinskandal betroffen war. Das Landesamt will dies mit Verweis auf Datenschutz weder bestätigen noch dementieren. Es werde rechtlich geprüft, ob es sich um Fahrlässigkeit oder Vorsatz handele, hieß es. Einem Jungwinzer, der Trauben erzeugt und selbst Junganlagen hat, war der Verstoß unter anderem im Vorbeifahren aufgefallen. Er äußert Unverständnis. Er selbst müsse seine Junganlage hacken, um Unkraut unter den jungen Rebstöcken zu entfernen. Das sei schwere körperliche Arbeit, aber gesetzlich eben so geregelt. „Ich erwarte, dass sich alle Weinbauern in der Region daran halten“, sagt der Jungwinzer.

Offenbar nimmt man Pflanzenschutzvorschriften aber nicht überall ernst: Voriges Jahr sei ihm aufgefallen, dass ein kleinerer Traubenerzeuger im Spätsommer noch Pflanzenschutzmittel eingesetzt, aber dabei die für dieses Mittel geltende Karenzzeit nicht eingehalten und die Ernte zu zeitig begonnen habe. Ein anderer älterer Winzer habe geäußert, Schwefel sei Schwefel, egal was für Zulassungsnummer das Mittel trage. Dabei sei eines der Mittel eben nicht mehr zugelassen gewesen. Solche Aussagen ließen an der verpflichtenden Sachkunde stark zweifeln, beklagt der junge Winzer. Das LfULG erklärte, man gehe jedem Hinweis nach. Diese würden auch bearbeitet, wenn sie anonym eingehen, versicherte die Behördensprecherin. In den vergangenen Jahr hat das Amt wiederholt Verstöße ähnlicher Art aufgedeckt.

Bei der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen war bei der Routinekontrolle im Frühjahr zudem ein Wein aufgefallen, bestätigte das sächsische Sozialministerium auf Anfrage. In einem Qualitätswein seien Rückstände von DMSA, einem sogenannten Metabolit von Dichlofluanid (Reaktionsprodukt eines Pflanzen- und Holzschutzmittels) gefunden worden. Laut Ministerium bestand durch die geringe Konzentration zwar keinerlei Gesundheitsgefahr. Dennoch untersucht in Absprache und auf Wunsch des betroffenen Winzers das LfULG die Herkunft des Biozids. Dazu wurde auch ein Traubenlieferant unter die Lupe genommen.

Ab sofort nur noch stichprobenartige Untersuchungen

Der amtliche Kontrolldienst hat den Angaben zufolge „in beiden Betrieben Rindenproben gezogen, weil nur diese noch einen Rückschluss auf eine eventuell vorgenommene unzulässige Behandlung im Jahr 2019 zulassen“. Die Analytik sei noch nicht abgeschlossen, hieß es. Das Mittel könnte aber auch über behandeltes Holz auf die Trauben gelangt sein - denkbar also, dass die Ursache nie geklärt werden kann. Dichlofluanid war als Biozid bis 2019 zugelassen, bis 2003 auch als Pflanzenschutzmittel gegen Pilzerreger, so das Landesamt.

Der Weinbauverband hatte erst im August mitgeteilt, dass die sächsischen Qualitäts- und Prädikatsweine ab sofort nur noch stichprobenartig untersucht werden, weil zumindest 2019 keine Rückstände unerlaubter Pflanzenschutzmittel mehr nachgewiesen werden konnten. Der Wein mit DMSA-Rückständen wurde erst in diesem Frühjahr gefunden.

Voriges Jahr waren laut Ministerium 805 und im ersten Halbjahr 2020 insgesamt 552 Weine eingereicht und auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln überprüft worden. Die Kosten trug der Steuerzahler. Bei gut 30 Proben habe es kleinere Beanstandungen gegeben – so etwa wegen unzulässiger Säure- und Schwefelgehalte. Ein Weinbauer hat demnach Rot- und Weißwein unerlaubterweise verschnitten. Einer hat eine Tankprobe zur Kontrolle eingereicht, die am Ende nicht mit dem abgefüllten Wein übereingestimmt habe. Zudem fielen Kennzeichnungsfehler und falsche Geschmacksangaben auf. Über die gesetzliche Prüfung der Qualitäts- und Prädikatsweine hinaus wurden ferner 21 sächsische Landweine, 14 Perl-, Schaum- und Glühweine sowie 15 Federweißer analysiert. Auch hierbei habe es nur formale Beanstandungen geben, unerlaubte Rückstände seien nicht gefunden worden.

Im Jahr 2019 wurden durch das LfULG landesweit insgesamt 230 Betriebe der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und des Gartenbaus kontrolliert. Insgesamt wurden 38 Verstöße festgestellt, die mit Bußgeldern geahndet wurden. Darunter sind auch zwei Winzer. Das Landesamt hat seine Kontrollen in diesem Jahr fortgesetzt und richtet dabei unter anderem ein Augenmerk auf Betriebe, die in der Vergangenheit bereits beanstandet wurden oder deren Erzeugnisse anderen Kontrollbehörden aufgefallen waren.

Von Lars Müller