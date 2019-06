Moritzburg

Jens Friebel steht auf Gondeln. Gemeint sind aber nicht die weltbekannten speziellen Boote vom Canale Grande in Venedig. Der 54-Jährige arbeitet vielmehr an der Renaissance einer versiegten Tradition aus dem sächsischen Barock: Prunkgondeln. Dafür schiebt er an diesem Frühlingstag an einem Moritzburger Teich unweit von Dresden den Hals eines Pfaus über das Ufergras, der etwas größer als er selbst ist. Damit und einem Rad aus Stoff am Heck wird der alte Spreewaldkahn wieder zum Schmuckstück. „Die Pfauengondel kam bei der Vermählung des Sohnes von August dem Starken, Friedrich August II., mit Erzherzogin Maria Josepha von Österreich 1719 zum Einsatz“, erzählt Friebel. Das Original sei aber nicht erhalten.

Am 25. August, zum 300. Jubiläum der Jahrhunderthochzeit zwischen dem sächsischen Kronprinzen Friedrich August II. und Kaisertochter Maria Josepha von Österreich, soll nun seine Nachbildung erstmals auf der Elbe schippern. „Mit einer Sondergenehmigung“, sagt Friebel. Die nachinszenierte Wasserparade soll den Einzug der Braut auf der Elbe erlebbar machen. „Sie steht bestens für die Themen Barock und Lebensfreude“, sagt Jürgen Amann, Geschäftsführer der Dresden Marketing GmbH, die das Event „Lustgondeln anno 1719“ kreierte.

Wichtiger Partner bei Konzeption und Realisierung ist der Verein Sächsischer Prunkgondeln, den Friebel mit einer Handvoll Enthusiasten vor acht Jahren gründete. „Basis ist eine Ansicht, die sich im Dresdner Kupferstich-Kabinett befindet“, erzählt der Oberleitungsmonteur bei der Bahn. Sie zeige den Empfang der Kaisertochter in Dresden einen Tag nach der Trauung in Wien und mehrere prunkvolle Schiffe. „Gondeln waren damals Schiffe“, sagt Friebel. „Sie sind mein Hobby.“

Privat interessiert an Dresdner Geschichte und von Berufs wegen an Verkehr und Barock entdeckte er, was damals alles in der Residenz fuhr. „Es ist so viel in Vergessenheit geraten“, sagt der gebürtige Elbestädter. In seiner Freizeit recherchierte er im Staatsarchiv und wurde fündig: „Unter August dem Starken wurde der Anfang gemacht, die Ära dauerte 200 Jahre bis zur Abdankung des letzten sächsischen Königs 1918, der das letzte Schiff dieser Art in Auftrag gegeben hatte.“

Moderne Technik im alten Kahn

Um diese Gondeltradition wiederzubeleben, kaufte Friebel vor drei Jahren einen alten Spreewaldkahn, baute ihn um und gestaltet ihn möglichst nah am Original – mit blauem Gefieder, gelbem Schnabel, großen blauen Augen und auffälligen Deckfedern auf dem Kopf. „Früher wurden die Figuren aus Holz geschnitzt, ich habe es mit modernen Mitteln gemacht“, berichtet er. Die Stahlkonstruktion, ummantelt mit Kunstharz, ist auch aus statischen Gründen leichter händelbar auf dem Wasser. Beratung holte sich Friebel dafür von Ruderern.

Bei dem Spektakel wird sein Pfau nicht allein „gondeln“ und auf Muskelkraft angewiesen sein: „Der Kahn bekommt einen Motor.“ Friebel lässt sich auch das Original-Outfit der Gondoliere von 1719 nachschneidern. „Es ist gelbblau“, erzählt er. Der Baldachin über den Bänken bekommt passend dazu goldene Gardinen. Sein Erstlingswerk war der Nachbau der roten Gondel, die im Pillnitzer Schlosspark zu bestaunen ist, mit goldener Krone. „Die kannte ich aus meiner Kindheit und habe immer davon geträumt, mal auf der Elbe zu fahren.“

Seine Pfauengondel soll kein Einzelstück bleiben, der Tüftler hat weitere Boote in Planung. „Die Leute sind mehr als interessiert an der Geschichte“, freut er sich. „Und das Jubiläum ist eine gute Gelegenheit, darauf aufmerksam zu machen.“ Zwar sei das Fest nur eine Momentaufnahme. „Aber wir haben die Chance, es so erlebbar zu machen, wie es damals stattgefunden hat.“

Im September 1719 wurde die Vermählung zwischen dem Wettiner und der Habsburgerin, die als „Hochzeit des Jahrhunderts“ galt, einen Monat lang mit Festumzügen, Maskeraden, Opernaufführungen und Bällen in Dresden gefeiert. Bei den Festlichkeiten zum Jubiläum sollen auf dem damals letzten Abschnitt der Reise des frischvermählten Paares erste Nachbauten der Prunkgondeln schippern – mit dem Friebelschen Pfau an der Spitze. „Das war die Lieblingsgondel von August dem Starken.“

Von Simona Block, dpa