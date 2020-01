Pfarrer Matthias Koch aus Freital kennt sich mit jüdisch-christlicher Zahlensymbolik aus

Freital

Im Vorraum der evangelischen Jakobuskirche in Freital-Pesterwitz steht ein vielarmiger Leuchter, gefertigt von Wolfram Ehnert, Kunstschmied in Dresden-Bühlau. Den „brennenden Dornbusch“ stellt er dar. In dem, berichtet das Alte Testament, erschien Gott dem Mose am Berg Horeb (2. Buch Mose, Kap. 3).

Die Bibel sei voll von solchen Symbolen, sagt Pfarrer Matthias Koch. Schon aus einem praktischen Grund: Symbole sagen viel, brauchen dafür aber nur wenig Platz. Pergament, Papyrus, worauf die bi­blischen Texte, beginnend vor etwa 2500 Jahren, geschrieben wurden, sei sehr teuer gewesen, sagt der 46-jährige Theologe, seit 1998 hier Gemeindepfarrer. Statt Geschwätzigkeit war Verdichtung gefragt. Das kleinste Symbol sei die Zahl.

„Wir haben nur noch die Dinge, ohne deren Tradition zu kennen“

Einige Zahlen sind in dem Leuchter zu entdecken: Eine Wurzel, drei Triebe, an jedem drei Zweige. Schälchen für die Teelichter sind es genau 24. Nichts daran sei zufällig, sagt Matthias Koch. Doch was es bedeute, wisse heute kaum jemand. „Wir haben nur noch die Dinge, ohne deren Tradition zu kennen – Hüllen ohne Inhalt.“

Er will ans Vergessene erinnern, Menschen befähigen, die jüdisch-christliche Symbolik der Zahlen lesen zu können. Deswegen vermittelt er nicht nur Gästen von Kirche und Gottesdienst, sondern auch Gymnasiasten im Religionsunterricht das verschwundene Wissen.

1

Die 1 sei das Symbol für das Absolute, erklärt Matthias Koch. Sie verkörpere den Anfang, Vollkommenheit, das Unveränderliche und die Einheit. „Sie steht für den Einen, als Zahl des allmächtigen einzigen Gottes.“

2

Die 2 symbolisiert Gegensätzlichkeit oder Gemeinschaft, Trennung, Teilung, aber auch Einswerden von Verschiedenem. So stehe sie etwa für das Paar, zu dem sich zwei Menschen zusammenfinden. „Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen.“

3

Kommen Mann und Frau in Liebe zusammen, entstehe etwas Drittes – ein Kind. Das Gottesbild des Christentums ist die Dreieinigkeit (Trinität), also drei Personen – Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist – in einem Gott, legt Pfarrer Koch dar. Verbindlich ist diese Auffassung seit den Ökumenischen Konzilien von Nicäa im Jahr 325 und Konstantinopel 381. In manchen Altaraufbauten findet man ganz oben das Dreieck als Symbol dafür.

4

„Die 4 ist die Zahl für die Welt: vier Himmelsrichtungen, vier Jahreszeiten. Nach antiker Vorstellung gab es vier Elemente – Erde, Feuer, Wasser, Luft.“ Vier Grundregeln des Verhaltens für Christen nennt der 1. Petrusbrief.

5

„Die 5 bezeichnet den unvollkommenen, erlösungsbedürftigen Menschen“, erläutert Matthias Koch. „Fünf Zehen hat er an jedem Fuß, fünf Finger an jeder Hand. Er hat fünf Extremitäten – zwei Arme, zwei Beine, dazu den Kopf – und fünf Sinne.“

6

Die 6 symbolisiert etwas Unvollkommenes. „Denn es fehlt eins bis zur vollkommenen 7.“ Die Zahl 666 bezeichnet das Gegenteil zum Göttlichen, das Böse also, das Chaos. In der Offenbarung des Johannes (Kap. 13) ist sie die Zahl des apokalyptischen Tieres und des Menschen.

7

„Die 7 setzt sich aus 3 (Gott) und 4 (Welt) zusammen. Der dreieinige Gott wirkt in der Welt, die er in sieben Tagen schuf – das ist Vollkommenheit.“ Auf 7 mal 7, also 49 Jahre, folgt im Alten Testament das 50. als „Jubeljahr“, in dem alle aus der Schuldsklaverei freigelassen wurden.

8

„Manche benutzen die Redewendung ‚Wir sehen uns über acht Tage wieder’, wenn sie eine Woche ausdrücken wollen. Aber die hat ja nur sieben Tage“, so Pfarrer Koch. „Die 8 bedeutet mehr: Neuanfang.“

9

„3 mal 3 – der dreieinige Gott vervielfältigt sich mit sich selbst durch seinen Heiligen Geist.“ Deshalb zählt Paulus in seinen biblischen Briefen je neun Geistesfrüchte, Geistesgaben und geistliche Lebensweisen auf. Aus neun Teilen besteht das Vaterunser: Anrede, sieben Bitten, Beschluss. In seiner Bergpredigt spricht Jesus neun Seligpreisungen. Manche im Erzgebirge essen Heiligabend ein „Neunerlei“ (“Neinerlaa“). „Und ein echter Schwibbogen hat entweder sieben oder neun Kerzen.“

10

Die 10 steht für den Menschen in seiner Vollkommenheit und Verantwortung vor Gott. Deshalb gibt es zehn Gebote. Gott vollbringt in sieben Tagen zehn Schöpfungswerke. Jesus wirkt zehn Wunder.

11

Bei der 11 fehle wieder 1 zur Vollkommenheit. Weshalb sie Aufhebung der Ordnung, Zerstörung bedeute.

12

„Die 12 ist das Produkt aus der Multiplikation von 3 und 4 – Gott vervielfältigt sich in der Welt.“ Es gibt zwölf Stämme Israel. Jesus folgen zwölf Jünger.

13

„Bei der 13 haben wir 1 mehr als gut ist. Daher ist sie die Zahl der Empörung und Auflehnung.“

40

„Etwa 40 Wochen muss ein Mensch reifen zwischen Zeugung und Geburt.“ Deswegen stehe sie für Zeiten der Reifung: 40 Jahre wandert das jüdische Volk durch die Wüste. 40 Tage verbringt Jesus fastend in der Wüste. Deshalb umfasst die Fastenzeit vor Ostern 40 Tage.

1000

„Die 1000 symbolisiert das Größtmögliche.“ Als 10 mal 10 mal 10 stehe sie für das Maß der Vollendung – für alles also, sagt Matthias Koch. Deshalb ende mit ihr die Reihe der symbolischen Zahlen.

Von Tomas Gärtner