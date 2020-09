Petr Hrachovec geht in seinem Buch „Die Zittauer und ihre Kirchen“ auf Spurensuche

Zittau

Nordostdeutschland, dem auch die Oberlausitz zugeschlagen wird, wird heute als weitgehend lutherisch geprägte Region aufgefasst, selbst das Gros der Sorben nahm damals das Augsburger Bekenntnis an. Katholisch blieben in erster Linie die, die auf dem Territorialbesitz des Klosters St. Marienstern lebten. Aber in der Stadtgemeinde Zittaus, vor allem im Rat, kam es in den Anfängen der Reformation nicht sofort zur Hegemonie der Wittenberger Lehre – etliche Zittauer fühlen sich zunächst eher von der Lehre des Züricher Reformators Ulrich Zwingli angesprochen. Vor allem der Zittauer Stadtschreiber Oswald Pergener (†1546) führte einen regen, wenn auch nur bruchstückhaft überlieferten Briefwechsel mit Zwingli, stand aber auch mit etlichen anderen schweizerischen und oberdeutschen nichtlutherischen Reformatoren – Heinrich Bullinger, Konrad Pellikan, Martin Bucer – in Kontakt.

Diese Beziehungen Zittaus mit Zürich erwähnten die Zittauer Chronisten des 17. Jahrhunderts allerdings nicht. Zu lieb gewonnen hatte man das Bild von der umgehend lutherisch gewordenen Stadt. Konfessionell nicht ganz so genehme Tatsachen „vergaß“ oder unterschlug man gern. Pergener und andere Anhänger Zwinglis wurden bis ins 19. Jahrhundert „durchweg aus dem Gedächtnis der Stadt gelöscht“, war die (gemeinsame) Religion doch „das wirkungsvollste Mittel zur Bildung kollektiver Identität“, wie der tschechische Historiker Petr Hrachovec in seinem Buch „Die Zittauer und ihre Kirchen“ festhält, das eine überarbeitete Fassung seiner Dissertation ist.

Dienst an den Armen und Kranken war Dienst an Christus

Nun zählt das Verhältnis von Stadt und Kirche ja zu den zentralen Themen der reformationsgeschichtlichen Forschung. Während der Fokus der meisten Darstellungen jedoch auf der Einführung der Reformation liegt, war es das Anliegen Hrachovecs, jenseits der herkömmlichen Epochengrenzen am Beispiel der Zittauer Kirchen und Klöster sowohl die spätmittelalterliche Ausgangslage als auch die weitere Entwicklung in der Frühen Neuzeit bis in die Zeit um 1600 einzubeziehen. Nun haben vom Leben in Kirchen und Klöstern viele heute ja nur noch vage Vorstellungen. Generell gilt das Leben dort als wenig unterhaltsam, ja geradezu als anstrengend, weil Mönchen und Priestern abverlangt wurde, unentwegt Gutes zu tun, etwa den Mühseligen und Beladenen zu helfen. Und dann auch noch die Fastenregeln, die härter waren als Brigitte- und Nulldiät zusammen.

Wie auch immer: Zum Spätmittelalter hält der Autor jedenfalls fest, dass die mittelalterlichen Hospitäler nicht nur Orte der Armen- und Krankenfürsorge waren, sondern „auch der liturgischen Memoria, denn jedes Hospital musste als locus religiosus dem kanonischen Recht zufolge über eine eigene Kirche und einen eigenen Friedhof verfügen“.

Der Dienst an den Armen und Kranken wurde als Dienst an Christus begriffen, und man sah im Krankheitsleiden die Möglichkeit der Imitatio Christi und die Kranken als die „Mittler zwischen Gott und Menschen“. Gleichwohl kam es gelegentlich zu Konflikten, so um die Jahreswende 1369/70 zwischen den Minoriten und dem Stadtrat, der es gar nicht gern sah, dass das Kloster einem Mörder Asyl gewährte. Folge: Die Schöppen ließen den Konventualen den Zugang zu den Aborten an der Stadtmauer verwehren.

Am Beispiel der Stadt Zittau, die eng mit dem Königreich Böhmen „verbandelt“ und lange eine königliche und damit freie Stadt war – was dem Zittauer Rat auf dem Feld des Kirchenwesens größere politische Freiräume verschaffte als den sogenannten untertänigen Städten –, werden durch den Autor unter anderem durch die detaillierte Auswertung der Kirchenrechnungen Kontinuitäten und Brüche vor allem im religiösen Stiftungswesen aufgezeigt. Hrachovec vermittelt, dass der Stadtrat frommen Stiftungen politische Bedeutung zumaß, ja dass dieser versuchte, seine Kontrolle über das Stiftungswesen auszudehnen und die frommen Stiftungen und Gaben der Bürger zugunsten der Stadt, für deren geistliches Oberhaupt er sich hielt, zu lenken.

Ungewollte wirtschaftliche Schwächung der Klöster

In der langwierigen Auseinandersetzung um die Verfügung über die Stiftungen konnte sich der Rat fast vollständig gegen das habsburgische Königtum durchsetzen. Diesem fehlten schlichtweg die katholischen Machtträger im Land (vor allem Adel und Städte), die auf eine unbedeutende Anzahl geschrumpft waren. Einem königlichen Mandat an den Oberlausitzer Landvogt vom 10. Juli 1538 kann man entnehmen, dass die königlichen Befehle gegen die Protestanten von den Oberlausitzern schlichtweg nicht befolgt wurden.

Hrachovec zitiert in seiner Darstellung zahlreiche andere Historikerkollegen, darunter auch Gunter Oettel, der einmal in Bezug auf den Untergang des Klosters auf dem Berg Oybin schrieb: „Obwohl die Reformation zu einer Schwächung des Konvents geführt hatte, war es letztlich der katholische König von Böhmen, der dem Kloster die wirtschaftliche Basis entzogen hatte.“ An sich konnten sich die Könige auf die rechtliche Stellung der Kirchen- und Klostergüter stützen, was ihnen auch direkte Eingriffe ermöglichte, doch letztlich untergruben laut Hrachovec „die Habsburger ungewollt die wirtschaftliche Stellung der Klöster, indem sie diese infolge der Türkengefahr in fiskalischer Hinsicht intensiver als früher belasten mussten“.

Wie Hrachovec vermittelt, finden sich erste Belege über das „Einschleichen“ der lutherischen „Häresie“ in das Oybiner Kloster 1523 im Zusammenhang mit der Krise und Aufhebung des Cölestinerklosters auf dem Königstein bei Pirna, einer 1516 erfolgten Stiftung von Herzog Georg dem Bärtigen. Der altgläubige Landesherr Sachsens führte die „Vergiftung“ durch die „Ketzerei“ auf die Lektüre lutherischer Bücher durch die Mönche zurück. Nun finden sich aber, wie Hrachovec feststellen konnte, in den drei überlieferten Inventaren der Oybiner Klosterbibliothek aus der Reformationszeit nur wenige reformatorische Bücher. Aber daran wird es wohl nicht gelegen haben, dass im Unterschied zum Konvent auf dem Königstein der Konvent auf dem Berg Oybin den ersten Anprall der neuen Lehre in den 1520er Jahren zunächst leidlich überstand.

Kontinuitäten in der Liturgie und in der Frömmigkeitspraxis

Der Zittauer Rat sollte dann die günstige Lage um 1570 nutzen, als die Rekatholisierungsbemühungen der Habsburger erst in der Anfangsphase steckten, um mit der Zustimmung der Habsburger die vier Klöster im Zittauer Weichbild zu kaufen – außen vor blieb nur St. Marienthal mit seinen Zisterzienserinnen. An sich waren Klosterauflösungen langwierige Prozesse. Zumal Ferdinand I., der ab 1526/1527 König von Böhmen Kroatien und Ungarn sowie ab 1558 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches war, zwar viele Klöster erhalten wollte, aber nicht konnte, einfach mangels Nachwuchs an Trägern von Klosterstiftungen. Der letzte Zittauer Mönch starb hochbetagt im Dezember 1554. Nach seinem Tod existierte das Zittauer Franziskanerkloster – obwohl unbewohnt – noch etwa zehn Jahre. Am 22. Juli 1557 machte der Oberlausitzer Landeshauptmann Johann von Schlieben den König auf den schlechten baulichen Zustand der Klöster in Zittau, Löbau und Bautzen aufmerksam. Der Regent war durchaus willens etwas zu tun, letztlich aber verliefen alle Bemühungen im Sande. Ende vom Lied: Am 12. August 1562 befahl Ferdinand I. auf Bitten des Bautzener Dekans, diesem die Ornate und Schätze aus den leeren Franziskanerklöstern in Görlitz, Zittau und Löbau zu übergeben. Sie sollten weiterhin dem ursprünglichen Stiftungszweck dienen.

Die kirchliche Hoheit des lutherischen Rates und das Erlöschen der Konvente unter anderem der Franziskaner und der Johanniter bedeuteten allerdings keineswegs das Ende aller altgläubigen Praktiken im Zusammenhang mit den Stiftungen. So lassen sich zahlreiche Kontinuitäten in der Liturgie und in der Frömmigkeitspraxis vom Spätmittelalter bis in die Frühe Neuzeit nachweisen. So wurde eines der wichtigsten Merkmale der klösterlichen Stiftungen, das tägliche Offizium in der Pfarr- und Johanniterkirche Zittaus, auch nach der Reformation vollzogen. Nun jedoch laut Hrachovec „nicht mehr von den Religosen, sondern (wenn auch in vereinfachter Form) von den evangelischen Geistlichen“. Der Autor geht alles in allem d’accord mit einem Diktum Christian Speers: Der sah beim Blick auf die Reformation im benachbarten Görlitz ein „Nebeneinander von Kontinuität und Wandel“. Das gilt laut Hrachovec auch für Zittau.

Bis 1635 war die Oberlausitz wegen ihrer katholischen Landesherrschaft ein Land ohne landesherrliche Konsistorien, geistliche Räte, Superintendenturen sowie evangelische Visitationen. Dies bedeutete, dass in Zittau allein der Rat mittels der ihm untergeordneten Kirchenfabriken entschied. Kirchenfabrik? Nun darunter versteht man das Kirchengebäude, aber auch das zur Bestreitung der Kosten des Gottesdienstes und für die Unterhaltung des Kirchengebäudes oder der Stifts- oder Klostergebäude bestimmte Vermögen einer Kirche, eines Stifts oder eines Klosters.

Die Forschungsergebnisse Hrachovecs sind aller Ehren wert, aber alles in allem ist das als Band 61 der Reihe „Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde“ erschienene Werk leider ausgesprochen zäh zu lesen. Manche Passage ist für all die, die nicht zwei Semester Theologie oder Mediävistik studiert haben, schlicht unverständlich. Seite 445 weist ganze drei Zeilen Text auf (!), die anderen 44 Zeilen entfallen auf Anmerkungen, in denen dann ganze Passagen in damals zeitgemäßem, heute aber echt mühsam zu lesenden Deutsch oder nicht übersetztem Latein sind. Mag ja sein, dass Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften an ihren Publikationskauderwelsch hängen, aber den Elfenbeinturm nicht zu verlassen und kein breites Lesepublikum zu erreichen, kann nicht das Ziel von Wissenschaft sein.

Petr Hrachovec: Die Zittauer und ihre Kirchen (1300–1600). Zum Wandel religiöser Stiftungen während der Reformation. Leipziger Universitätsverlag, 984 Seiten und eine CD-ROM, 80 Euro, ISBN: 978-3-96023-073-1

Von Christian Ruf