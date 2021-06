Coswig

So schön die Coswiger Alte Kirche vor allem im Inneren ist – Ende des 19. Jahrhunderts war sie entschieden zu klein geworden für das in Sachen Einwohnerzahl im Zuge der Industrialisierung massiv angewachsene Coswig. Zum Glück für die kunsthistorisch ungemein wertvolle Alte Kirche, wie auch für die Nachwelt, entschieden sich die Kirchenältesten auf Anraten des Dresdner Architekten und Kirchenbaumeisters Woldemar Kandler gegen einen Abriss und für einen Neubau an anderer Stelle – und zwar östlich des Dorfteiches.

Kandler entwarf mehr als 25 Kirchenbauten

Woldemar Kandler, der 1866 im Erzgebirge geboren worden war und der seine Ausbildung an der Dresdner Bauschule und Kunstakademie bei Constantin Lipsius erhalten hatte, besaß zum Zeitpunkt seiner Verpflichtung für das Projekt in Coswig bereits ein hohes Renommee. Überall hinterließ Kandler, der als Architekt einer Branche angehörte, die heute aus lauter Diven besteht, deren Nervengebäude bei der kleinsten Kritik zusammenfallen, Spuren. Zwischen 1896 und 1910 entwarf er mehr als 25 Kirchenbauten, vor allem im Erzgebirge, im Raum Kamenz und auch im nordböhmischen Raum.

Zu Beginn seiner Karriere orientierte er sich an der Neogotik, etwa bei der St. Michaeliskirche in Dresden-Bühlau oder auch der die Lutherkirche in Meißen-Triebischtal. Auch die Friedhofskapellen in Klotzsche, Gittersee oder auch Lichtentanne gehen auf ihn zurück. Daneben leitete er Kirchenumbaumaßnahmen und Restaurierungen. Auf der Homepage des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde bescheinigt der Kunsthistoriker Matthias Donath Kandler, dass er bei auch bei seinen Kirchenrestaurierungen „großen Respekt vor gewachsenen historischen Werten“ zeigte – deshalb wohl auch seine Fürsprache für die alte Coswiger Kirche. Auch einige Schul- und Pfarrhausneubauten sowie Villen im damals noch eigenständigen Klotzsche, wo Kandler in der Goethestraße 3 wohnte, gehen auf ihn zurück.

Unter dem Patrozinium Petrus und Paulus

In Coswig erfolgte der erste Spatenstich am 21. September 1901, das Richtfest konnte bereits ein Jahr später am 24. Juni 1902 begangen werden. Am 14. Mai 1903 folgte die Glockenweihe. Am 9. November desselben Jahres feierte die Gemeinde den ersten Gottesdienst in ihrer neuen Kirche, die ebenfalls wie die alte den Aposteln Peter und Paul geweiht wurde. Zahlreiche Peter-und-Paul-Kirchen stehen unter dem Patrozinium Petrus und Paulus, etwa die Dome in Naumburg und Posen. Aufgrund ihrer herausragenden Bedeutung für die Kirche werden beide Heiligen übrigens zuweilen auch mit der ehrenvollen Bezeichnung „Apostelfürst“ (lateinisch princeps apostolorum, von princeps‚ der Erste, Führer, Fürst) bezeichnet.

Hat man das markante Hauptportal der Coswiger evangelisch-lutherischen Peter-Pauls-Kirche durchschritten, über dem sich der weithin sichtbare 60 Meter hohe Turm erhebt, gelangt man in den Innenraum, der in Form eines Kreuzes mit Kreuzrippengewölbe, einer Orgelempore und seitlichen Emporen gestaltet wurde. Der Chorraum ist der liturgisch und bildkünstlerisch besonders reich ausgestaltete Teil der Kirche.

Blickfänge sind auf alle Fälle die Glasfenster und Kanzelbilder nach Entwürfen des Historienmalers Ludwig Otto, der 1850 in Borna geboren wurde und 1920 in Dresden starb. Otto war spezialisiert auf Altarbilder und Glasmalereien, machte aber auch Radierungen von Mitgliedern der sächsischen Königsfamilie. Ottos Gemälde, das den Sandsteinaltar der Coswiger Kirche schmückt, zeigt Christi Himmelfahrt. Ein Ereignis, das es zu Feiertagsehren brachte, wobei allerdings der Abstieg dieses Feiertags begann, als ihn die Spaßgesellschaft zum Vatertag degradierte. Das war eine richtige Klatsche, um es in der Sprache der Fußballer auszudrücken. Seitdem versichern sich viele Väter feucht-fröhlich mit Bollerwagen und Bierkasten umherziehend ihres Soseins als Männer.

Wie auch immer: Als besonderer Schatz ist auf alle Fälle auch das Taufbecken aus Sandstein zu erachten, das der Maurermeister Georg Hase 1718 der alten Kirche schenkte, zu gegebener Zeit aber hier in der Peter-Pauls-Kirche seinen Platz fand. Die Orgel mit ihrem recht ansehnlichen Gehäuse wurde 1902 in der Dresdner Werkstatt der Brüder Jehmlich gebaut. Sie konnte 2005 im Zuge einer umfassenden Renovierung, zu der zahlreiche Leute ihr Spendenscherflein beitrugen, umfassend renoviert werden.

Von Christian Ruf