Partnerlook anno dazumal auf der Festung Königstein

Ob im Londoner Wachsfigurenkabinett „Madame Tussauds“ oder dessen Dependance in Berlin: Die Figuren stehen frei im Raum, und es ist erlaubt, sie zu fotografieren oder auch mit ihnen zu posieren. Eine Ausnahme von der Regel gibt es: bei Adolf Hitler. Der Diktator von einst ist hinter Glas, das die Figur schützt vor Spuckattacken wie groben Sachbeschädigungen.

Reinkarnation in Wachs

Nun sind auf der Festung Königstein, genauer in der Georgenburg, zwei Wachsfiguren zu sehen, die ebenfalls in einer großen Glasvitrine stehen. Der Grund ist nicht, dass sie große Verbrechen begangen hätten, sondern weil sowohl die Kleidung als auch der Schmuck, den sie tragen, einfach zu kostbar sind. Denn wer den homo touristicus kennt, der weiß, dass zu viele der Versuchung nicht widerstehen können, sprich ein Objekt partout antatschen oder gar mausen wollen. Das Geschmeide, das die Frau trägt, ist zwar nicht echt, es besteht „nur“ aus vergoldeten Silber und Messing, aus Glassteinen und Bergkristallen, aber wer etwa zu Fasching auf Prinzessin machen will, könnte doch versucht sein...

Es sind Sachsens Kurfürst Johann Georg I. und seine (zweite) Frau Magdalena Sibylla von Preußen, denen die Ehre zuteil wurde, in Form von Wachsfiguren „reinkarniert“ zu werden. Die Köpfe wurden zunächst in Ton geformt, die Hände direkt vom Menschen abgenommen. Es ist dasselbe Prinzip, das man schon bei August dem Starken, der Gräfin Anna Karolina Orzelska und Preußens König Friedrich Wilhelm I. anwandte, die ebenfalls in voller Montur andernorts in der Georgenburg stehen.

Und nachdem die Berliner Maskenbildnerin Lisa Büscher in ihrer Werkstatt in der Spreemetropole schon über hundert lebensecht aussehende Figuren gemacht hat, war sie so frei, dieses Mal für Magdalena Sibylla ihre eigenen Hände zur Verfügung zu stellen. Beim Gesicht ging das nicht, da wurde wie auch bei Johann Georg I. akkurat ganz nach Vorlage gearbeitet. In diesem Fall ist das ein Gemälde eines unbekannten Meisters aus dem Jahr 1617, das zum Bestand der Gemäldegalerie Alte Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) gehört.

Inspiriert von der Mode des englischen Hofes

Angefangen hatte alles damit, dass man vor zwei Jahren anlässlich des 400. Jahrestages der Einweihung der nach ihrem Bauherrn Johann Georg benannten Burg ein Renaissancefest ausrichtete. Die Dresdner Bühnen- und Kostümbildnerin Ella Späte hatte damals die künstlerische Leitung übernommen und bei Simone Hermsen in Stadt Wehlen Kostüme schneidern lassen. Hermsen verglich das überlieferte Gemälde mit erhaltenen zeitgenössischen Gewandungen, recherchierte in der Rüstkammer der SKD und studierte Restaurierungsberichte, denen sie historische Schnittführungen und Details entnahm. Denn das Doppelporträt verrät zum Beispiel nicht, wie die noblen Roben unterhalb der Hüfte aussahen. Auch die Machart der Unterkleider musste sich die Kostümdesignerin selbst erarbeiten. Nur wenn das „Drunter“ richtig passt, sitzen auch die Oberkleider.

Das Kleid Sibyllas ist von der Mode des englischen Hofes zur Zeit Elisabeths I. inspiriert, die „jungfräuliche“ Königin war eine regelrechte „Fashionista“ und kreierte eine ganz eigene Mode aus spanischen und französischen Elementen – „und in Sachsen lebte dieser Stil unter der ebenfalls sehr modebewussten Magdalena Sibylla in variierter Ausprägung auf“, wie Markus Bitterlich erklärte, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Festung Königstein gGmbH zum Thema forschte und die erklärenden Texttafeln zur Ausstellung mit den Figuren verfasste.

Die Kostümherstellung vor zwei Jahren war teuer geworden, „wir hatten den Aufwand unterschätzt“, wie Angelika Taube, Geschäftsführerin der Festung Dresden gGmbH, einräumte. „Da wir nicht verantworten konnten, die prächtigen Kostüme und Schuhe im Fundus verschwinden zu lassen“, wurden nun Figuren erstellt und schmucktechnisch noch das Tüpfelchen aufs „i“ gesetzt. Ringe, Ketten, Broschen etc. wurden (ebenfalls nach dem Gemälde von 1617) von der Dresdner Schmuckdesignerin Brit Kolleß nach Zeichnungen Ella Spätes in aufwendiger Handarbeit hergestellt.

Der Clou sind Sibyllas Ohrringe, besetzt mit 700 winzigen Steinen, oder auch Georgs Gesellschaftsketten mit fünfzig ausgesägten kleinen Torbögen und einem Medaillon, das Späte mit einem Einhaarpinsel malte. Wie gesagt, beim Schmuck war damals alles edel, alles teuer, mit ihm unterstrich man „den Anspruch, zu den mächtigsten Fürsten des Heiligen Römischen Reiches zu gehören“, wie Bitterlich versicherte. Darüber hinaus wurde auch – das Doppelporträt endet in Hüfthöhe – das Schuhwerk nachgebildet, wobei in diesem Fall andere Gemälde Anregung gaben. Die Schuhe wurden übrigens mit geraden Leisten gefertigt, man unterschied damals nicht nach rechtem und linkem Schuh.

Einer von vielen Hinguckern: Die Ohrringe Sibyllas, die mit 700 winzigen Steinen besetzt sind. Quelle: C. Ruf

Wie auf dem Gemälde, so ließ man auch bei den Figuren Johann Georg I. und Magdalena Sibylla Händchen halten. Wie Bitterlich erklärte, sollen die beiden eine glückliche Ehe geführt haben – was man zum einen ein bisschen aus der Zahl der gemeinsamen Kinder (es waren deren zehn) ableitet, mehr aber noch daraus, dass das adlige Paar gern Prunkgewänder trug, die in Materialien und Motiven aufeinander abgestimmt waren, was laut Bitterlich als „Zeichen für ihre enge Verbundenheit“ gewertet wird. Man kennt das: Jennifer Lopez stimmte bereits modische Auftritte ihrer Tochter akribisch mit dem eigenen Outfit ab. Und Beyoncé Knowles veröffentlichte bei Instagram ein Foto, auf dem sie und ihre Tochter Blue Ivy das gleiche Blumenkleid von Dolce & Gabbana tragen. Was die Stoffe der Kleidung von Johann Georg I. und Magdalena Sibylla angeht, war viel Brokat im Spiel – nachgewebt wurde die Kleidung, und zwar sogar auf historischen Webstühlen, von Deutschlands letzter Brokatweberei Egelkraut in Hessen, wie Festungschefin Taube mitteilte.

Wie gern Johann Georg I. und Magdalena Sibylla, die am 19. Juli 1607 in Torgau geheiratet hatten, mitunter dem Partnerlook frönten (wobei gendertechnisch schon deutlich war, wer Männlein und wer Weiblein war), bezeugen übrigens auch Kleidungsstücke im Bestand der Rüstkammer. So ist u. a. ein mit bunten Blumen besticktes „sittichgrünes“ Prunkkleid italienischer Mode mit französischen und spanischen Elementen überliefert, das Kurfürstin Sibylla anno 1611 ihrem holden Gemahl schenkte.

