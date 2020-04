Meißen

In Meißen müssen Kraftfahrer wieder Parkgebühren zahlen. Die Stadt nimmt an diesem Mittwoch ihre städtischen Parkscheinautomaten in Betrieb. Diese wurden während der Zeit der Ausgangsbeschränkungen und der Schließungen im Einzelhandel abgeschaltet. Doch nun läuft seit Montag das Geschäftsleben in der Domstadt wieder an. Jedoch seien derzeit ein Großteil der für Kurzzeit- und Mehrfachnutzung ausgelegten zentrumsnahen Stellplätze ganztägig durch berufstätige Nutzer blockiert. Durch die Wiedereinführung der regulären Parkraumbewirtschaftung solle ermöglicht werden, dass für Geschäftskunden in Nähe der Läden und Einrichtungen der Innenstadt die benötigten Stellplätze wieder zur Verfügung stehen, heißt es aus dem Rathaus. Mit der Wiedereinführung der Parkgebühren macht das Ordnungsamt auch wieder Kontrollgänge.

Von S.K.