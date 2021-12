Park von Schloss Lauterbach bekommt neue Bäume

Ebersbach

Die Ära der exotischen Bäume in sächsischem Gefilden ist vorüber: Nach 270 Jahren wurden die Weymouthskiefern im Park am Schloss Lauterbach ersetzt. Kurz vor Weihnachten erhielt der Schlosspark drei neue Bäume, die den einstigen Baumriesen auf der Wiese am Harlekin nachfolgen.

Bäume im Schlossparken starben nacheinander ab

Weit über zwei Jahrhunderte verschönerten die Weymouthskiefern den Park am Schloss Lauterbach. Während dieser Zeit überstanden sie Dürreperioden ebenso wie Starkregen. Doch gerade die zunehmende Trockenheit und die stärker werdenden Stürme der vergangenen Jahre setzten den sächsischen Wäldern und Parks besonders zu. Geschwächte Bäume litten in Folge an Insektenbefall, sodass sie nacheinander abstarben oder aus Sicherheitsgründen gefällt werden mussten.

Andere Bäume und Sträucher im Schlosspark ereilte ein ähnliches Schicksal, darunter teils auch einheimische Arten. „Zunehmend dünnte sich der einst so imposante, vorbildlich gepflegte Schlosspark aus“, sagt Randi Friese, Sprecherin des Fördervereins Schloss und Park Lauterbach. Daher waren Neupflanzungen für die historische Grünanlage dringend notwendig. „Da kamen die Fördermittel für die Parksanierung vom Dresdner Heidebogen gerade recht“, ergänzt die Vereinssprecherin.

Drei neue Kiefern für den Schlosspark Lauterbach

Die Weymouthskiefern gehören nun also der Vergangenheit an. An ihren Stellen hat der Förderverein Bäume derselben Gattung gepflanzt: Eine Gelbkiefer mit dunkelgrünen Nadeln, „die einen schönen Kontrast zur leuchtend zimtfarbenen Rinde bilden“, lässt Randi Friese wissen. Der zweite Baum ist eine Schwarzkiefer, ein angeblicher Spezialist für schwierige Umweltbedingungen. Zuletzt pflanzte der Verein eine Koreakiefer.

Kornelkirschen und Buchen kommen dazu

Neu im Park sind auch zwei Buchen und verschiedene duftende Sträucher, darunter ein Pfeifenstrauch, Rhododendron, Flieder und Heckenrosen. An der Ecke zur Kindertagesstätte „Die Hopfenbachflöhe“ hat der Förderverein auch Kornelkirschen gepflanzt. Die Bäume können bis zu acht Meter hoch wachsen und bringen im Frühjahr goldgelbe Blüten mit zartem Honigduft hervor. „Darüber freuen sich die Bienen, die hier reichlich Nahrung finden und für guten Fruchtansatz sorgen werden“, sagt Randi Friese.

Ein weiterer Vorteil von Kornelkirschen: Die glänzend roten Früchte sind ein gefundenes Fressen für Vögel. Aber auch in Form von Marmelade oder Saft lassen sich die säuerlich schmeckenden Kirschen weiterverarbeiten. Das Angebot könne die Speisekarte der „Hopfenbachflöhe“ erweitern, schlägt die Vereinssprecherin vor.

Das Gemälde eines unbekannten Künstlers, das im Nachlass der Familie von Palm gefunden wurde, zeigt den neuen Ritterguts-Besitzer Leopold Carl von Palm, der auf einer Anhöhe steht und scheinbar die künftige Gestaltung seines Anwesens plant. Quelle: Förderverein Schloss und Park Lauterbach e. V.

„Bleibt nun zu hoffen, dass alles gut anwächst, damit die Parkbesucher eines Tages in jedem Frühling in einem duftenden Blütenmeer baden und im Sommer etwas Schatten unter den Kronen der 2021er Weihnachtsbäume finden können“, sagt Randi Friese.

Als Leopold Carl von Palm im Jahre 1737 das Rittergut Lauterbach samt schlichten Herrenhaus kaufte, existierte der Park noch nicht. So zeigt es das Gemälde eines unbekannten Künstlers, das im Nachlass der Familie von Palm gefunden wurde. Dank einer Spende konnte das Bild im Jahr 2020 restauriert werden. Auf einer Anhöhe im Bereich des heutigen Kirschberges stehend, scheint der neue Ritterguts-Besitzer die künftige Gestaltung seines Anwesens zu planen. Bald darauf entstand der heute 4,5 Hektar große Park. Leopold Carl ließ eigens dafür exotische Pflanzen aus Nordamerika importieren, darunter die Weymouthskiefern und Platanen.

Von Sabrina Lösch