Pakistanischer Pastor in Meißen: Khurram Gill droht Abschiebung

Meißen

Khurram Gill möchte sich nützlich machen, wo er kann. Auf dem Friedhof der evangelischen Johanneskirchgemeinde Meißen harkt er Wege, fegt Laub weg, beschneidet Bäume. Im brandenburgischen Kloster Mühlberg an der Elbe geht er für die betagten Claretiner-Patres einkaufen, kocht, macht bei ihnen sauber. „Ich tue das nicht, um Geld zu verdienen“, betont der 42-jährige Pakistaner. „Gott hat mir immer gute Menschen geschenkt. Für sie möchte ich etwas Gutes tun. Ich brauche nur Schutz.“

Doch dessen kann er sich jetzt nicht mehr sicher sein. Das Ausländeramt des Landkreises Meißen, sagt er, wolle, dass er nach Pakistan zurückkehrt. Jederzeit könnten Po­lizisten auftauchen und ihn abschieben. Vergangenes Jahr im Oktober hätten sie das schon einmal versucht. Seither habe er viel Stress, erzählt er. „Ich bin total fertig.“ Die Nervosität ist ihm anzumerken. Die Worte sprudeln aus ihm heraus, er springt in seinem Bericht von einem zum andern.

Christen unterlägen in Pakistan keiner pauschalen „Gruppenverfolgung“, so habe das Ausländeramt die Ablehnung seines Asylantrags begründet, erzählt Frank Richter. Der 61-jährige Theologe und SPD-Landtagsabgeordnete hilft ihm mit Unterstützung eines Anwalts. Er habe nicht den Eindruck, dass sich die Behörden des Landkreises im Klaren über die tatsächliche Gefährdung von Khurram Gill in Pakistan seien. Zweieinhalb Stunden lang hat er das Anfang Dezember während einer Befragung in der Chemnitzer Regionalstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zu erklären versucht.

Blasphemiegesetze in Pakistan erlauben auch Todesurteile

Das Entscheidende: Khurram Gill ist nicht nur Christ und gehört damit einer auf 1,6 Prozent geschätzten Minderheit an – in einer Bevölkerung mit mehr als 96 Prozent Muslimen. 2012 ist der gelernte Koch zum Pastor der Church of Pakistan ordiniert worden, einer 1970 aus einem Zusammenschluss gebildeten protestantischen Kirche mit rund drei Millionen Mitgliedern. „Als solcher bekennt er sich offensiv zum Christentum und ist damit akut bedroht durch die Blasphemiegesetze in dieser Islamischen Republik“, sagt Frank Richter. Vor reichlich zwei Wochen wurde auf deren Grundlage einem Bericht der katholischen Nachrichtenagentur Fides zufolge der evangelische Pastor Zafar Bhatti zum Tode verurteilt.

Nun warten sie auf den Bescheid. Dessen ungeachtet halte das Landratsamt an der Ausreisepflichtigkeit fest. „Das macht die Situation derzeit besonders dramatisch.“

Khurram Gill, Sohn eines Kochs und Schneiders, der die Familie später verließ, und einer Krankenschwester, ist 1979 in Lahore geboren und aufgewachsen. Seine ganze Familie habe sich in der Kirchgemeinde engagiert. Er besuchte eine katholische Schule. „Ich bin sehr stark im Glauben“, sagt er. „Ich bete sehr viel.“ Durch Bibelstudien gemeinsam mit einem Freund qualifizierte er sich zum Pastor.

Auch die Familie ist in Gefahr

Viele Christen in Pakistan arbeiteten in schlecht bezahlten Berufen, erzählt er. „Mit unserem Team haben wir behinderten Kindern und armen Frauen geholfen, Blut gespendet, für Polio-Impfung gesorgt und Menschen zur Taufe vorbereitet, die sich zum christlichen Glauben bekannten.“ Polizei, Sicherheitsdienst hätten sie streng beobachtet, ein Mullah ihm mit dem Tod gedroht.

Zwei Mal sei er von aufgebrachten radikalen Muslimen bewusstlos geschlagen worden. „Meine Mutter hat mir erzählt, wie sie gedacht hätte, ich sei tot, und schon die weiße Kleidung für mein Begräbnis gekauft hat.“ Ein katholischer Pfarrer, mit dem er befreundet ist, habe ihm gesagt, er habe keine Chance hier. Als Pfarrer bringe er auch seine Familie in Gefahr. Der Theologe habe ihm geholfen, das Land zu verlassen. 2016 flüchtete Khurram Gill nach Deutschland und beantragte Asyl. Aus der Erstaufnahmeeinrichtung in Chemnitz kam er in eine Gemeinschaftsunterkunft nach Riesa. Sobald es ihm erlaubt war, hat er sich Arbeit gesucht, war Waldarbeiter beim Forst und hat bei Mc Donald’s Nachtschichten geschoben.

Pfarrerin: „Er ist ein Segen für uns“

In der Meißner Johanneskirchgemeinde hat er für die Teilnehmer des Alpha-Glaubenskurses gekocht. Im Gottesdienst hat er das Abendmahl mit ausgespendet. Pfarrerin Renate Henke ist beeindruckt von so viel Einsatzbereitschaft. „Er ist ein Segen für uns“, sagt sie. Für die paar Jahre im Land spricht Khurram Gill inzwischen sehr gut Deutsch. „Ich kenne kaum einen besser integrierten Migranten in Meißen“, sagt Frank Richter. Er lehne Abschiebungen nicht generell ab, betont er. Warum aber ausgerechnet jene abgeschoben werden sollten, die fleißig seien und sich aktiv integrierten, begreife er nicht.

Ähnlich erlebt habe er das bei ei­nem weiteren Mann aus Pakistan: Faisal Jahangir, 41 Jahre alt, der mittlerweile der katholischen Pfarrei St. Benno in Meißen angehört. Ihm droht die Abschiebung ebenfalls. Heinrich Timmerevers, Bischof des Bistums Dresden-Meißen, hat mit einem Brief an Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) darum gebeten, die Abschiebung bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung auszusetzen.

Inzwischen habe er ein familiäres Vertrauensverhältnis zu den beiden Pakistanern entwickelt, sagt Frank Richter. Deshalb hat der Politiker beantragt, die Männer zu adoptieren. „Das wird an ihrem Status und der drohenden Abschiebung nichts ändern“, betont er. „Aber es ist ein Zeichen.“

Von Tomas Gärtner