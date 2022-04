Pirna

Das Großbauprojekt der Südumfahrung B 172 bei Pirna nimmt allmählich Gestalt an – wenn auch später als erwartet. Eigentlich wollte die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs und -bau GmbH (Deges), die für die Planung der Ortsumfahrung zuständig ist, bereits Ende 2021 den Durchbruch an der Ostseite des Kohlbergtunnels gemeistert haben.

Coronabedingte Ausfälle, ein Nachtbauverbot, Materialknappheit und im Tunnel eingenistete Fledermäuse haben die Arbeiten im vergangenen Jahr immer wieder ausgebremst. Doch jetzt ist endlich Licht am Ende des 300 Meter langen Tunnels zu sehen, als die Bergarbeiter kurz nach 13 Uhr den lang erwarteten Durchbruch schafften.

Oberbauleiter: „Auf jeden Fall mein letzter Tunnel“

Oberbauleiter Ulrich Gawlas zeigte sich sichtlich erleichtert, dass es nach über drei Monaten Verzögerung im Jahr 2021 wieder planmäßig voran geht. „Die meisten Schwierigkeiten sind nun beseitigt worden und wir arbeiten im Moment neue Termine mit den Baufirmen aus“, sagte der 69- Jährige. Gerade bei den Lieferungen von Beton, Chemikalien und Stahl habe es in der Vergangenheit große Probleme gegeben. „Sie wissen ja alle, was in der Welt gerade los ist“, sagte Gawlas und verwies auf den immer noch anhaltenden Krieg in der Ukraine, in der das größte Stahlwerk Europas beheimatet ist. Außerdem habe es im Winter zahlreiche Krankheitsausfälle durch das Coronavirus innerhalb der Belegschaft gegeben.

Davon ließen sich er und sein Team aber nicht unterkriegen. Eigentlich könnte der Oberbauleiter bereits seit sechs Jahren im Ruhestand sein. Er und sein Team hätten das Bauwerk aber mittlerweile so tief ins Herz geschlossen, dass sie es zum Abschluss bringen wollen. „Das ist dann aber auf jeden Fall mein letzter Tunnel“, sagte Ulrich Gawlas mit einem Lächeln.

2023 soll der Rohbau fertig sein

Wenn alles nach Plan läuft, sollen im Mai die Arbeiten am Tunnelkern sowie an der Gottleubatal-Brücke fortgesetzt werden. Gawlas hofft, dass er im Frühjahr 2023 den Rohbau des Tunnels abschließen kann. Bei den Grabungen setzen die Bauherren auf den sogenannten „Bergmännischen Vortrieb“ – eine langsame, aber dafür schonende und sichere Bauweise, die wegen des brüchigen, fragilen Gesteins am Kohlberg zum Einsatz kommt. Der Tunnel wurde dafür in sechs Segmente unterteilt, die in festgelegter Reihenfolge Stück für Stück aus dem Berg herausgebrochen werden.

Der Tunnel, hier aufgenommen aus der Luft mit einer Drohne, ist Teil der künftigen Ortsumgehung der Bundesstraße 172 in Pirna. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

2017 begann die Deges das 170 Millionen Euro teure Vorhaben, das neben dem Kohlbergtunnel und der 916 Meter langen Gottleubatal-Brücke noch zwei weitere Brücken umfasst. Durch die Verzögerungen wird sich die Summe allerdings wohl noch erhöhen. Eine 3,8 Kilometer lange neue Straße soll den Autobahnzubringer B 172a mit der bestehenden B 172 in Pirna-Sonnenstein verbinden und die Stadt vom Verkehr und damit auch von Lärm und Schadstoffen entlasten.

Umfahrung soll Lebensqualität erhöhen

„Der starke Durchgangsverkehr im dicht besiedelten Elbtal und der bergige, kurvige Straßenverlauf zwischen Stadtzentrum und Sonnenstein machen Pirna besonders anfällig für Staus – und das schon seit Jahrzehnten“, erklärte Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD). „Die Ortsumgehung wird den Berufs- und Ausflugsverkehr weiträumig am Stadtzentrum vorbeiführen und damit die Lebensqualität der Pirnaer spürbar weiter erhöhen.“

Nach Angaben des Verkehrsministeriums ist der Tunnel notwendig, um den sensiblen Lebensraum des bewaldeten Kohlbergs in seiner Ursprungsform zu erhalten und die Flora und Fauna zu schützen. Nach der Fertigstellung soll der Verkehr dann auf drei Fahrstreifen durch den Kohlbergtunnel rollen. Zwei Streifen bergauf in Fahrtrichtung Sonnenstein und eine Fahrbahn bergab in Richtung Autobahnzubringer der A 17 Dresden–Prag. Ursprünglich war die Fertigstellung der Umfahrung für das letzte Quartal 2023 vorgesehen. Durch die zahlreichen Verzögerungen wollten sich die Bauherren am Donnerstag aber noch nicht auf einen finalen Termin festlegen.

Von Tim Krause