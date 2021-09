Dresden/Rathen

Der Nebel hält sich hartnäckig an den rauen Sandsteinfelsen der Sächsischen Schweiz fest. Es ist ein kühler Sonnabendmorgen, die Sonne steht in den Startlöchern. Und obwohl es viel zu früh, kalt, neblig und dunkel ist, stiefelt eine Gruppe Menschen durch den Amselgrund in Rathen. Das Ziel: Schnellstmöglich hoch zur Bastei, die Sonne wartet nicht. Jeder ist mit Kamera(s), Akkus und Speicherkarten bepackt und voller Vorfreude, gleich einen wundervollen Sonnenaufgang über den Bäumen der Sächsischen Schweiz fotografisch zu verewigen.

Der Wald im Mittelpunkt

Die deutsche Community des japanischen Herstellers Olympus – seit Januar unter OM Digital Solutions bekannt – hat sich in diesem Monat das Thema Wald auf die Fahne geschrieben und entsprechende Fotowanderungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz organisiert. In Ostdeutschland gab es nur ei­ne Option: Rathen. Kein Wunder, Naturfotograf und Reiseveranstalter Jörg Ehrlich aus Dresden ist der einzige Olympus-Visionär in der Region. Ihre Visionäre sucht sich Olympus selbst raus, ambitionierte Fotografen können ihre Bilder bei My Olympus hochladen. Kommen diese bei der Community gut an, ist der Weg zum Visionär bereitet. Diese werden dann von Olympus unterstützt und können sich an den hauseigenen Projekten beteiligen.

Ein solches ist der Photowalk durch die Sächsische Schweiz. Ein optimaler Ort, sich mit dem Thema Wald fotografisch genauer auseinanderzusetzen. Und genau das haben wir an dem düster gestarteten Sonnabend getan. Ein Erlebnisbericht.

Grau, kalt, dunkel

3.50 Uhr. Der Wecker wird gleich klingeln. Habe ich überhaupt geschlafen? Die Fitnessuhr sagt ja, immerhin vier Stunden. Der Kaffee kocht, die Zahnbürste bürstet und die Augen ergeben sich ihrem Schicksal und bleiben allmählich offen. Draußen tobt noch das Partyvolk und ich verlasse das Haus, bepackt mit meiner Kameraausrüstung, einer großen Thermoskanne Kaffee und ganz viel Vorfreude.

5.35 Uhr. Laut Navi sollten wir jeden Moment in Rathen ankommen. Die dichten Nebelfelder haben wir hinter uns gelassen, nun ist es nur noch grau, dunkel und kühl. Wir parken das Auto und machen uns auf den Weg zur Villa Amselgrund. Dort sammeln sich nach und nach die anderen Teilnehmer der Unternehmung und nach einer kurzen Ansprache von Jörg Ehrlich geht es los. Schon in den ersten Minuten macht er uns klar, dass wir an diesem Tag nicht nur die schönen Seiten des Waldes kennenlernen werden – Licht und Schatten erwartet uns nicht nur in der Fotografie.

Kommt die Sonne, oder kommt sie nicht?

6.23 Uhr. Laut diversen Wetter-Apps geht nun die Sonne auf. Wir sind noch nicht ganz oben angekommen, suchen stattdessen die Aussicht auf die Elbe im dichten Nebel. Von Sonne keine Spur. Von anderen Menschen auch nicht. Noch nicht.

7 Uhr. Wir haben unser erstes Ziel erreicht: Die berühmte alte Felsenkiefer an der Bastei. Jörg Ehrlich erklärt uns kurz, welche Möglichkeiten wir haben, den Baum in Szene zu setzen und schon hockt die Hälfte der Teilnehmenden auf der Brücke und zielt auf die Kiefer. Der Nebel liegt wie eine weiße Wand hinter dem Baum, was die Kiefer problemlos zum Solostar der Fotos werden lässt. Wir streifen ein wenig durch die Gegend, suchen uns hier und da ein paar andere Motive und plötzlich wird es hell hinter uns. Die Sonne! Schnell zurück, zwei Treppenstufen auf einmal – meine Oberschenkel werden mir am nächsten Tag noch böse sein – und dann? Fehlanzeige. Ja, es lässt sich zwar erahnen, wo die Sonne inzwischen steht, aber der Nebel lässt kaum Lichtspiele zu. Ein kaum berechenbarer Faktor der Naturfotografie: das Wetter. Es entwickelt sich eben nicht immer so, wie gedacht. Oder vielleicht doch?

8.30 Uhr. Wir haben schon aufgegeben und laufen in Richtung Bastei. Dem Hotspot der Sächsischen Schweiz. Das macht sich auch bemerkbar, denn die Einzigen sind wir hier schon lange nicht mehr. Touristen, Fotografen und Wanderer warten ebenfalls darauf, dass die Nebeldecke aufreißt. Oben an der gerade entstehenden, neuen Basteiaussicht angekommen, ist plötzlich wirklich etwas anders. Über uns ist der Himmel blau und vor uns liegt eine dichte, weiße Wolkendecke, wie ein Meer aus Schnee. Hier und da guckt ein Gipfel hervor – ein himmlischer Anblick. Doch wir können uns nicht darin verlieren: „Wir sollten schnell noch mal zurückgehen“, weckt Jörg Ehrlich uns aus unserem Tagtraum auf.

Touristen und Frühaufsteher wechseln sich ab

9 Uhr. Ziemlich genau gegenüber der Basteibrücke quetschen wir uns zusammen mit zahlreichen anderen Begeisterten auf der engen Plattform hoch über der Schlucht. Neben uns klickt es unaufhaltsam und wir kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Der Nebel lichtet sich tatsächlich, wabert vorbei an den Sandsteinfelsen in Richtung Basteibrücke und bietet uns ein Fotomotiv nach dem anderen. Ein Glück sind wir noch mal zurück gegangen.

10 Uhr. Vergnügt und mit den ersten leeren Akkus verabschieden wir uns von der Bastei und überlassen sie den Touristen. Weiter geht es in Richtung Schwedenlöcher. Zurück in den Wald. Und dann macht sich auch schnell bemerkbar, dass die Zeit der fotografischen Highlights vorbei ist. Schuld ist das schöne Wetter. Die Sonne steht genau über uns, die Schatten sind hart und das Weitwinkelobjektiv verschwindet im Rucksack. Die Motive suche ich mir jetzt im Kleinen. Einmal auf den Waldboden gesetzt, schon gerät ein Käfer oder ein kleiner Pilz vor die Linse. Auf dem Weg liegen die Fotorucksäcke, aneinandergereiht wie ei­ne Spur aus Brotkrumen und die Hobbyfotografen stiefeln durch den Wald, auf der Suche nach dem nächsten Motiv. Da macht sich auch der nächste Vorteil gegenüber einer normalen Wanderung bemerkbar: Es steht niemand rum, ist genervt, weil er warten muss. Alle sind wegen der gleichen Sache hier und das macht wirklich Spaß.

Die Spuren der Borkenkäfer

12.30 Uhr. Nach den saftig grünen Waldabschnitten erreichen wir langsam den Waldabschnitt, vor dem uns Jörg Ehrlich zu Beginn der Wanderung gewarnt hat. Das Grün müssen wir suchen, die Bäume wirken tot, die Nadeln rieseln unaufhörlich auf den Boden. Es wird wohl der Borkenkäfer zugange gewesen sein, vermutet Ehrlich. Bald werden die Forstarbeiter mit der Kettensäge anrücken. Was für den Wanderer furchtbar scheint, ist für den Nationalpark der natürliche Verlauf der Waldentwicklung. So steht es zumindest auf der Internetseite des Parks. Der Borkenkäfer trage zum natürlichen Umbau der Fichtenwälder bei.

13.30 Uhr. Wir erreichen Rathen, finden uns inmitten zahlreicher Touristen wieder. Nach einer Mittagspause an der Forellenräucherei machen sich alle allmählich auf den Heimweg.

16.30 Uhr. Zwölf Stunden nachdem ich das Haus verlassen habe, falle ich müde und zufrieden auf das Sofa. Ein Tag voller neuer Eindrücke von einer Region, die ich eigentlich schon lange kenne. Und doch habe ich sie noch nicht in so schönem Licht gesehen, trotz der Schattenseiten.

Von Lisa-Marie Leuteritz