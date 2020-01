Obi hat einen Dachschaden

Radebeul

Eine baldige Wiedereröffnung des Obi-Baumarktes ist noch nicht in Sicht. Der Mark bleibe zunächst weiterhin geschlossen, wie Obi-Sprecherin Elena Ottaviano mitteilte. Als Grund für die überraschende Schließung vor Weihnachten wurde bislang immer nur eine „technische Notwendigkeit“ genannt, ohne weitere Angaben zu machen. Im Netz kursierten derweil Gerüchte, dass das Dach des Baumarktes an der Meißner Straße einsturzgefährdet sei.

Presseanfragen blieben bislang unbeantwortet. Am Dienstag wiederholte das Unternehmen nur eine kurze Pressemitteilung, die den gleichen spärlichen Inhalt hat, wie die Informationstafeln auf dem Parkplatz vor dem Obi-Baumarkt. Am Dienstag hieß es aus der Pressestelle der Unternehmenszentrale noch, „dass wir darüber hinaus derzeit keine Fragen beantworten können.“

Am Mittwoch nun lüftete Obi das Geheimnis um die Gründe für die plötzliche Schließung. Beim Radebeuler Baumarkt gibt es tatsächlich Probleme mit der Dachkonstruktion. Obi sei nur Mieter in dem Objekt, informierte Unternehmenssprecherin Ottaviano. Der Eigentümer wurde über die Mängel informiert. „Diese können gemäß Mietvertrag nur über den Vermieter beseitigt werden, der allein für die Instandhaltung und Verkehrssicherungspflicht des Daches zuständig ist“, führte sie weiter aus.

Die Probleme mit dem Dach müssen erheblich sein und die Gefahr eines Einsturzes drohen. Denn wie Ottaviano berichtete, habe Obi in Abstimmung mit dem Bauaufsichtsamt der Stadt Radebeul die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden ergriffen und den Markt vorerst geschlossen, bis der Vermieter notwendige Schritte einleitet. Die notwendigen Reparaturmaßnahmen des Eigentümers befinden sich aktuell in der Durchführung. „Sobald ein Experte die Standsicherheit der Dachkonstruktion bestätigt hat, kann der Markt wieder für Mitarbeiter und Kunden geöffnet werden“, so Ottaviano. Wenn ein Datum zur Wiedereröffnung absehbar sei, werde Obi darüber umgehend informieren.

Von Silvio Kuhnert