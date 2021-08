Oberlichtenau: Das Amphitheater am Bibelgarten ist fertig

Oberlichtenau

Das Ensemble des neu gestalteten Amphitheaters am Oberlichtenauer Bibelgarten ist komplett. Neben dem Theater, das einem so genannten Jerusalemer Flüsterbogen nachgebildet ist, gehören dazu auch der Tochnibrunnen und der zuletzt fertiggestellte Salomonknoten. „Bei dem Flüsterbogen handelt es sich um ein Mini-Theater mit drei Rängen, in dem man die physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Akustik demonstrieren kann“, erklärt „Bibelgärtner“ Maik Förster.

Der Tochnibrunnen entstand nach einem Vorbild in dem zypriotischen Dorf Tochni. Er stellt eigentlich mehr eine Zisterne dar als einen Brunnen, da das Wasser nicht aus der Tiefe kommt, sondern sich von den umliegenden Hängen in ihm sammelt. Auch mit diesem Teil der Anlage verfolgen Maik Förster und seine Mitstreiter einen ganz speziellen Bildungszweck: „Thematisiert wird hier die Problematik der Wasserknappheit und des Wassermanagements im Zeitalter der Klimaveränderung.“ Zwischenzeitlich hat der Bibelgärtner die Kunde auch an den Ursprungsort seiner Idee getragen, wo sie „große Freude ausgelöst und Ideen für eine langfristige Zusammenarbeit im Interesse des Europagedankens geweckt“ habe.

Niemand fördert den Bau einer einfachen Steinmauer

Als letzter Teil der Anlage ist nun auch der so genannte Salomonknoten eingeweiht worden: Ein vierfarbiger Pflasterbelag für die Spielfläche des Amphitheaters. Wie im Bibelgarten kaum anders zu erwarten, beinhaltet auch dieses eine spezielle Symbolik: „Zwei Ovale sind so ineinander verkreuzt, dass sie eine nicht lösbare Verbindung eingehen. In der Geburtskirche Jesu zu Bethlehem sind im frühchristlichen byzantinischen Mosaikfußboden viele dieser Muster zu sehen“, berichtet Maik Förster.

Im weiteren Sinne stehen sie für die Verbindung, die Gott in Gestalt seines Sohnes Jesus zu den Menschen geknüpft hat. Wer genau hinsieht, entdeckt in der Mitte des Knotens noch einen kleinen Stein mit der Inschrift „M“: „Dabei handelt es sich um einen im Bauschutt gefundenen früheren Grenzstein, der für die ‚Meißner Seite’ von Oberlichtenau steht. Das ‚M’ bedeutet aber auch Mitte“, erklärt Förster. Mit der Vollendung ist nun auch die Umgestaltung des gesamten Hangbereiches zur Straße „Am Schlosspark“ abgeschlossen. Diese war nötig, da die Stützmauer einzustürzen drohte. „Da man eine einfache Steinmauer nirgendwo gefördert bekommt, mussten wir uns etwas besonderes einfallen lassen“, blickt Maik Förster zurück. Das Projekt kostete rund 100 000 Euro, zu 60 Prozent gefördert vom Europäischen Landwirtschaftsfonds.

Der Bibelgarten kann derzeit ohne Einschränkungen besucht werden, wobei in der Bibelscheune bis zum Ende der sächsischen Sommerferien die Ausstellung „Wolfskinder in Sachsen. Eine Spurensuche“ zu sehen ist. Sie macht auf das Schicksal elternloser Kinder und Jugendlicher aus dem nördlichen Ostpreußen aufmerksam, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nach Litauen flüchten und dort um das Überleben kämpfen mussten.

Von Uwe Menschner