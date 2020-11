Unser Gastautor Geert Mackenroth (CDU) ist Ausländerbeauftragter in Sachsen. Von 2004 bis 2009 war er Justizminister im Freistaat. Er stellt die Frage, warum das Oberverwaltungsgericht in Bautzen seine Entscheidung, die Querdenken-Demo am 7. November in der Leipziger City zuzulassen, nicht sofort flankierend erläutert hat.