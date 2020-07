Heidenau

„Einen Moment noch, ich muss den Einsatz erst koordinieren“, sagt Stephan Kays, als wir uns im Haus der Johanniter Unfallhilfe in Heidenau treffen. Kurz zuvor klingelte das Einsatztelefon – nicht abgesprochen, versichert er uns. Eine erfolglose Reanimation. Frau und erwachsene Kinder brauchen Unterstützung. Ein typischer Fall für das Team der psychosozialen Notfallversorgung der Johanniter, kurz PSNV.

Das 18-köpfige Kriseninterventionsteam, geleitet von Stephan Kays, hilft Angehörigen und Einsatzkräften in schwierigen Situationen schon seit gut 20 Jahren im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Kays ist von Anfang an dabei. Zu Beginn dieses Jahres haben sie sich an die Johanniter angegliedert. Dadurch verringere sich die administrative Arbeit, nennt Stephan Kays den Grund für die Veränderung. Die Einsätze selbst haben sich nicht verändert. Rund 60 Mal im Jahr werden Ehrenamtliche des PSNV zu Notfällen gerufen. Die Gründe können ganz unterschiedlich sein: Der plötzliche Tod eines Angehörigen, Unfälle, Gewaltverbrechen oder auch große Schadensereignisse, die selbst für Einsatzkräfte eine mentale Herausforderung darstellen.

Anzeige

„Hauptsache außer Sichtweite des Geschehenen“

Müssen Angehörige am Unfallort betreut werden, ist der erste Schritt, sie von der Unfallstelle wegzubringen, erklärt Stephan Kays. „Manchmal reicht es schon, sie hinter ein Auto oder in einen Krankenwagen zu bringen. Hauptsache außer Sichtweite des Geschehenen“, sagt er. In ihren Rucksäcken haben die Ehrenamtlichen verschiedene Utensilien, die Betroffene in den ersten Momenten benötigen könnten. Zu Zigaretten, Kerzen und Taschentüchern gesellen sich eine Bibel, ein Hygienekit und ein Leichentuch. Erst kürzlich erhielt das Team der PSNV eine Spende, wovon einheitliche Rucksäcke für alle gekauft werden konnten. In den nächsten Tagen werden sie verteilt und die Ehrenamtlichen künftig auf ihren Einsätzen begleiten.

Weitere DNN+ Artikel

Die neuen Notfallrucksäcke beinhalten alles, was Betroffene im Notfall benötigen könnten. Die Teddys sind steril verpackt. Quelle: Dietrich Flechtner

Ist die Kontaktaufnahme zu den Betroffenen gelungen, werden die nächsten Schritte besprochen. Die Notfallseelsorger verlassen das Geschehen erst, wenn ein stabiles Umfeld für die Betroffenen geschaffen werden konnte, beispielsweise wenn weitere Angehörige eingetroffen sind. „In der Regel sind wir nach dem Ereignis noch drei bis vier Stunden vor Ort“, sagt Stephan Kays. Er habe es in 20 Jahren noch nie erlebt, dass das Angebot der PSNV von Betroffenen abgelehnt wurde.

Nicht nur Angehörige benötigen hin und wieder seelischen Beistand, auch Einsatzkräfte kommen bei manchen Einsätzen an ihre psychischen Grenzen. „Unsere Herangehensweise unterscheidet sich dabei kaum vom Umgang mit Angehörigen. Nur finden die Gespräche meist nach dem Einsatzgeschehen statt“, sagt Stephan Kays. Bis zu drei Tage nach einem belastenden Einsatz sprechen Ehrenamtliche des PSNV mit allen teilnehmenden Einsatzkräften über das Erlebte.

Amok-Alarm in der Grundschule

Das geschah auch während des Hochwassers 2002, wie sich Kays erinnert: „Gerade an den ersten Tagen herrschte bei den Hilfskräften pures Chaos. Es wurde einfach durchgearbeitet.“ Der PSNV half dabei, das Chaos im Kopf wieder zu ordnen. Als die Wassermassen verschwunden waren, ging es weiter: „Besonders schlimm hatte es Weesenstein oder auch Bad Schandau getroffen. Wir sind einfach durchgelaufen und haben Leute angesprochen, die gerade dabei waren, die übrig gebliebenen Reste ihrer Geschichte wegzuräumen“, erinnert sich der Teamleiter. Auch in den Evakuierungszentren wurden die Gesprächsangebote dankend angenommen, sagt er: „Plötzlich saßen wir da und haben mit alten Menschen über Auschwitz gesprochen. Die Hubschrauber, die Panzer, all das hat bei vielen Menschen schlimme Kriegserinnerungen zurück ins Bewusstsein gebracht.“

Ein aktuelleres Großereignis ist erst etwas mehr als ein Jahr her. Im März 2019 wurde die Astrid-Lindgren-Grundschule in Heidenau am Nachmittag plötzlich von schwer bewaffneten Polizisten umstellt. Ein Amok-Alarm war der Grund für den Einsatz. Glücklicherweise stellte er sich nach wenigen Stunden als Fehlalarm heraus. Dennoch war für Eltern und Kinder fast vier Stunden lang unklar, was passieren wird. „Für diesen Einsatz brauchte ich viele Leute“, erinnert sich Stephan Kays.

Ehrenamtliche dürfen Einsätze ablehnen

Derzeit kann er auf 18 Ehrenamtliche zurückgreifen. Mindestens zwölf Stunden im Monat stehen sie für Einsätze bereit. Dabei entscheidet der Teamleiter bewusst, wen er auf welche Einsätze schickt: „Wenn es eine Situation gibt, in der Kinder verwickelt sind, werde ich nicht meine Mitarbeiterin, die erst Mutter geworden ist, da hinschicken“, sagt Kays.

Grundsätzlich darf jeder, der Teil der PSNV ist, Einsätze ablehnen, wenn er sich nicht in der Lage dazu fühlt. Der Teamleiter selbst meidet Brandeinsätze: „Das habe ich bereits erlebt und festgestellt, dass ich dafür nicht geeignet bin.“ Andere Einsätze könne er gut ausblenden, sagt er. „Natürlich erinnere ich mich an Situationen. Die packe ich aber in meine gedanklichen Schubladen, die sich nur öffnen, wenn ich das möchte“, sagt er. Im Rahmen von monatlichen Teambesprechungen können die Ehrenamtlichen sich über Erlebtes austauschen und auch Psychologen stehen für die freiwilligen Seelsorger zur Verfügung.

Berufliche Durchmischung im Team

Wer sich für das Ehrenamt als Notfallseelsorger bei den Johannitern interessiert, sollte mindestens 24 Jahre alt sein. „In dem Alter haben viele schon eine gewisse mentale Stabilität, die für unsere Arbeit essenziell ist“, begründet Stephan Kays das Mindestalter. Nach oben seien keine Grenzen gesetzt: „Der älteste Kollege war 74 Jahre alt. Das war super, er hatte mehr Zeit als alle anderen“, erinnert sich der Teamleiter. Einige Arbeitgeber seien bereit, ihre Mitarbeiter bei einem Einsatz sofort fahren zu lassen.

Stephan Kays ist eine berufliche Durchmischung in seinem Team wichtig. Rettungssanitäter beispielsweise seien weniger gut geeignet, da sie im Notfall meist eh im Einsatz seien. Er selbst hat vor seiner Tätigkeit als Notfallseelsorger bei der Bundespolizei gearbeitet. „Über die Nachsorge bei Einsätzen bin ich irgendwann zur Krisenintervention gekommen“, erinnert er sich.

Tröster in den ersten Stunden

Schließlich entstand 1998 im Landkreis die Idee, ein eigenes Team auf die Beine zu stellen. Inzwischen ist er Chef des Teams, das jederzeit wachsen darf: „Wer zu uns kommen möchte, sollte mental viel aushalten können und ein stabiles soziales Umfeld haben“, sagt Stephan Kays. Ob der Interessent wirklich ins Team passt, wird erst im Gespräch herausgefunden und anschließend während einer sechsmonatigen Probezeit praktisch ausgetestet. „Einmal ist es passiert, dass jemand nach der Ausbildung seinen ersten Einsatz hatte und feststellte, dass er das nicht kann“, sagt Stephan Kays. Doch so etwas kann auch erfahrenen Ehrenamtlichen passieren. Deshalb sind sie meist zu zweit unterwegs: „Gerade hier im Landkreis kann es immer vorkommen, dass man bei einem Einsatz vielleicht Betroffene kennt. Dann kann der Kollege übernehmen und man zieht sich zurück“, begründet Stephan Kays die Teamregel.

Der aktuelle Einsatz scheint gut zu verlaufen, Stephan Kays muss unser Gespräch nur für zwei kurze Sprachnachrichten unterbrechen. Das, was die Frau und ihre Kinder zur gleichen Zeit durchmachen, kann ihnen kein Seelsorger der Welt abnehmen. Aber er kann die Schulter zum Anlehnen und der Tröster in den ersten Stunden sein.

Spenden unterstützen die Arbeit des psychosozialen Notfalldienstes. Spendenkonto: Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband Dresden, BIC: BFSWDE33XXX, IBAN: DE84 3702 0500 0004 3318 04, Bank für Sozialwirtschaft, Zweck: PSNV

Von Lisa-Marie Leuteritz