Als sein Vater 2012 nach schwerer Krankheit starb, war er gerade 16 Jahre alt. Über Nacht wurde Jan David Horsky, damals Gymnasiast am Marie-Curie-Gymnasium in Dresden, zum Schlossherren. Denn neben Immobilien in Prag und Umgebung, die ihm sein Vater, der tschechisch-österreichische Unternehmer Jan Horsky Senior hinterließ, oblag dem jungen Mann nun plötzlich auch die Verantwortung für Schloss Nöthnitz in Bannewitz am Stadtrand von Dresden.

Gebürtiger Linzer wuchs in Tschechien im Böhmerwald auf

Die geschichtsträchtige, unter Denkmalschutz stehende Anlage hatte der aus der Ostslowakei stammende Unternehmer Jan Horsky sen., der die damalige Tschechoslowakei aus politischen Gründen 1987 gen Österreich verlassen hatte, im April 2009 gekauft. Und zwar vom damaligen Besitzer, dem 2010 verstorbenen Viktor Freiherr von Finck. „Schloss Nöthnitz war für meinen Vater der letzte Haltepunkt“, sagt Jan Horsky Junior.

Der gebürtige Linzer und österreichische Staatsbürger ist bei seiner Mutter in Tschechien im Böhmerwald aufgewachsen. Erst 2005 kam er, wie er selbst sagt, ohne jegliche Deutschkenntnisse nach Dresden, um hier bei seinem Vater zu wohnen und zur Schule zu gehen.

Beeindruckt von der Persönlichkeit des Freiherrn von Finck

„Ich kenne Viktor Freiherr von Finck, der Kunst und Kultur hier im Schloss sehr vorangebracht hat, noch persönlich. Ich habe in dessen letztem Lebensjahr sehr viel Zeit bei ihm verbracht. Er hat mir aus seinem Leben erzählt und mich über die Geschichte des Schlosses Nöthnitz aufgeklärt“, erzählt Jan Horsky. Er sei sehr beeindruckt gewesen von der Persönlichkeit des Freiherrn sowie von der kulturellen und historischen Bedeutung dieses „ganz besonderen Ortes“.

Viktor Freiherr von Finck sei ein Vorbild für ihn. Und er fühle sich verpflichtet, der Bedeutung des Schlosses Nöthnitz, das ihm sehr am Herzen liege, gerecht zu werden, beteuert der heute 24-Jährige. Er ist sehr geschichtsinteressiert. Jede Information zum Schloss Nöthnitz saugt er geradezu begierig auf, recherchiert selbst in Archiven.

Historische Tageszeitung mit Bericht von der Beinamputation Moreaus

Vergangenes Jahr habe er bei ebay eine alte Tageszeitung von 1813 ersteigert, die von der Amputation der Beine des französischen Generals Jean-Victor Moreau, einem Gegner Napoleons, auf Schloss Nöthnitz berichtet. Im Schloss kennt er längst jeden Stein, weiß natürlich zum Beispiel um den herausragenden Schatz, den die größte bekannte keramische Wandbekleidung aus Harlinger Soldatenfliesen im Flur des ersten Obergeschosses darstellen. Zudem ist der Treppenturm mit Amsterdamer Landschaftsfliesen aus der Zeit um 1730 und Utrechter Hirtenfliesen aus der Zeit um 1740 bekleidet.

Der Flur mit dem wertvollen Fries, besetzt mit Harliner Soldatenfliesen. Quelle: Dietrich Flechtner

Als er uns den Park zeigt, hat er eine historische Karte parat, die deutlich macht, wie die Gartenanlage mit ihrem wertvollen Baumbestand mal ausgesehen hat und irgendwann wieder aussehen soll. „Es wäre sehr wünschenswert, den Park wieder öffentlich zugänglich zu machen“, spricht Jan Horsky den Bannewitzern gewiss aus dem Herzen. Er habe sich bereits mit Bürgern getroffen, die diesbezüglich ihre Hilfe angeboten hätten, sagt er bei unserem Gespräch. Und dass er dankbar sei für jedes Engagement für den Park.

Junger Schlossherr möchte Schloss öffentlich zugänglich machen

„Ich bin ein Mensch, der versucht, das, was er tut, mit Verantwortung und Pflichtbewusstsein ordentlich zu machen“, sagt er von sich selbst. Die Schlossanlage denkmalgerecht zu sanieren und – anders als sein Vater – öffentlich zugänglich zu machen sowie kulturell zu nutzen sei sein Ziel.

Schloss Nöthnitz solle ein europäisches Kultur- und Begegnungszentrum werden, nimmt er Bestrebungen aus der Vergangenheit wieder auf. Ein „hochwertiges Museum“ sieht er darin. Im Festsaal sollen Trauungen stattfinden können. Und das Erdgeschoss mit der einstigen Schlossküche will er ausbauen und vermieten, damit dort Hochzeiten und andere Feste stattfinden können.

Statt Geschichtsstudium learning by doing

Investoren hätten ihm Angebote zur Entwicklung der verfallenen Nebengebäude (Könneritzscheune, Stellmacherei und der ehemalige Schweinestall) gemacht, erzählt er. Konkreter könne er dazu aber noch nicht werden.

Wenn es das Schicksal nicht anders gewollt hätte, hätte er Geschichte studiert, so Jan Horsky. Doch für eine Ausbildung hat er keine Zeit. Statt dessen heißt es learning by doing im Immobiliengeschäft.

„Ich bin der Diener des Schlosses, nicht der Herr“

„Meine Familie, besonders meine Mutter, hilft mir sehr. Sie ist berät mich und ist die größte Unterstützung überhaupt“, so Jan Horsky. „Mit 16 Jahren habe ich mich noch nicht so viel gekümmert. Erst mit 18 Jahren habe ich angefangen, in das Geschäft einzusteigen. Ganz aktiv dabei bin jetzt seit anderthalb Jahren“, sagt er.

„Ich habe schon viele Fehler gemacht“, gibt er zu und dass er sich darüber ärgere. Und außerdem wolle er nicht als „Schlossherr“ bezeichnet werden. „Ich bin der Diener des Schlosses, nicht der Herr.“ Im Gebäude bewohne er zwei Zimmer, das genüge ihm vollkommen. Seinen Hauptwohnsitz habe er ohnehin in Prag.

Aus der Geschichte von Schloss Nöthnitz Nöthnitz ist die einzige erhaltene Wirkungsstätte von Johann Joachim Winckelmann, dem Begründer der wissenschaftlichen Archäologie, modernen Kunstgeschichte und geistigem Wegbereiter des Klassizismus im europäischen Raum. Der Schriftsteller und Antiquar wirkte viele Jahre bis zu seiner Ermordung in Italien, wurde vom Papst sogar zum Oberaufseher aller Altertümer von Rom berufen. Das Schloss Nöthnitz beherbergte im 18. Jahrhundert die damals berühmte Bibliothek des Reichsgrafen Heinrich von Bünau, die später zum Grundstock der heutigen Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden wurde. General Jean-Victor Moreau, der 1813 bei der Schlacht bei Dresden schwere Verletzungen erlitt, wurden in einem Zimmer des Schlosses Nöth­nitz beide Beine amputiert. Das Schloss gehörte ab 1871 Rudolf Carl Freiherr von Finck. Im Zuge der Bodenreform nach 1945 wurde die Familie enteignet. Das Schloss wurde als Ingenieurschule für Zierpflanzenwirtschaft samt Internat genutzt. 1990 ging das Schloss in das Eigentum des Landes Sachsen über, das es ab 1991 über die Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft an Viktor Freiherr von Finck vermietete und 1997 an ihn verkaufte. Viktor Freiherr von Finck gründete unter anderem 1991 den Verein Studienstätte Schloss Nöthnitz e.V., der sich dem Gedenken an Johann Joachim Winckelmann und Heinrich von Bünau widmet. Einige Räume des teilsanierten Schlosses wurden bis Mai 2009 als Museum (Winckelmann-Gedenkstätte) mit der Sammlung Wolfgang von Wangenheims und als Kultur- und Veranstaltungsstätte genutzt. Freiherr von Finck († 27. April 2010) verkaufte das Schloss aus Alters- und Krankheitsgründen im April 2009 an den österreichisch-tschechischen Unternehmer Jan David Horsky. Dieser reichte Räumungsklage gegen den Verein Studienstätte Schloss Nöth­nitz ein. Quelle: Wikipedia

Wetterfahne wird am 7. August geweiht

Mit Beginn der Coronapandemie jedoch sei er im Schloss Nöthnitz geblieben, um während der Baumaßnahmen vor Ort zu sein. Denn seit Februar werden die Dächer des großen Hauptgebäudes des großen Turmes und der beiden kleinen Ecktürme sowie einige konstruktive Bauteile erneuert.

Die zu DDR-Zeiten errichteten Gauben sind verschwunden. Das Dach hat jetzt eine Schieferabdeckung sowie Ziergitter und Schornsteinaufsätze aus Keramik nach historischem Vorbild. Auch eine Wetterfahne bekommt das Dach – mit den Initialen von Jan Horsky.

Das sei nicht seine Idee gewesen, betont der 24-Jährige, sondern der Vorschlag des Denkmalschutzes. „Der Pfarrer von Leubnitz hat angeboten, diese Wetterfahne zu weihen“, erzählt Jan Horsky. „Ich empfinde das als eine sehr große Ehre.“ Am 7. August wird diese Weihe stattfinden.

Dachsanierung war nur mit Fördermitteln möglich

Geplant, beaufsichtigt und unterstützt hat die Bauarbeiten am Schloss das im Gebäude ansässige Architekturbüro „Planungsteam Freital“. Das Geld, das verbaut wird, sind zum überwiegenden Teil Fördergelder vom Freistaat Sachsen und vom Bund. Der Bauherr steuert einen kleinen Teil zu den ursprünglich mit 430.000 Euro veranschlagten Kosten bei. Durch unvorhergesehene Zusatzkosten habe er seinen Anteil jedoch um 40.000 Euro aufstocken müssen, so Horsky.

Dass jetzt diese Baumaßnahme Wirklichkeit wird, daran hat der pensionierte ehemalige Telekommanager Jürgen Voitel aus Possendorf einen großen Anteil. Er hatte dem jungen Schlossherren aus freien Stücken sowie unentgeltlich als Berater zur Seite gestanden und auch die Gründung des Fördervereins Schloss Freunde Schloss Nöthnitz mit initiiert, dessen Vorsitzender er dann war.

Zerwürfnis mit Berater

Bis es zum Zerwürfnis kam, als es um die Erarbeitung einer Kooperationsvereinbarung ging. „Ich kann mit dem Misstrauen des Schlossherren gegenüber dem Verein nicht umgehen. Das ist keine Basis für eine Zusammenarbeit“, hatte Jürgen Voitel gegenüber DNN gesagt. Wenig später legte der den Vereinsvorsitz nieder und zog sich auch aus dem Vorstand zurück.

Mittlerweile haben sich die Wogen zwischen dem Förderverein und dem Schlossherren geglättet. Jan Horsky wehrt sich gegen den Misstrauensvorwurf. „Ich bin Herrn Voitel sehr dankbar für alles, was er für mich getan hat“, sagt er. Allerdings hätten sie unterschiedliche Ansichten zur zukünftigen Entwicklung des Schlosses gehabt.

Kooperationsvereinbarung mit dem Förderverein steht

Anfang Juni wurden „nach langwierigen Verhandlungen und vielen Gesprächen“, wie der Förderverein mitteilt, „nicht nur eine grundlegende Kooperationsvereinbarung mit dem Schlosseigentümer, sondern auch konkrete Detailvereinbarungen zur kulturellen Arbeit des Vereins im Schloss von der Mitgliederversammlung bestätigt und beschlossen“.

Das heißt, das nicht nur die kleine Winckelmannausstellung des Vereins bleibt, sondern dass der Verein im Schloss kulturell wirksam werden kann. „Im Focus steht zunächst der Tag des offenen Denkmals am 13. September und eine Gedenkveranstaltung anlässlich des 100. Geburtstages des ehemaligen Schlosseigentümers Viktor von Finck“, so Irmela Werner, die neue Vorsitzende des Fördervereins Freunde Schloss Nöthnitz e.V.

Trödelmarkt im Schlosshof

Am 6. September plant der Schlosseigentümer bei schönem Wetter im Schlosshof einen Trödelmarkt, denn er möchte Räume für Ausstellungen freiräumen. „Dabei wollen auch Vereinsmitglieder helfen“, so Irmela Werner. Außerdem will der Verein Führungen, Konzerte und Vorträge organisieren.

Von Catrin Steinbach