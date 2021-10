Nikolaikirche in Dippoldiswalde: Gebautes Mittelalter mit Überraschungen

Dippoldiswalde

Gotthilf Ludwig Möckel war ebenso neugierig wie sorgfältig. Ehe der aus Zwickau stammende Architekt 1882 daranging, das Innere der Nikolaikirche in Dippoldiswalde restaurieren zu lassen, kratzte er an einigen Stellen den Putz aus der Barockzeit weg – und entdeckte darunter Erstaunliches: An der Nordwand des Mittelschiffs entlang zog sich eine Doppelreihe von zwei Mal 15 Bildern: oben Szenen von der Kreuzigung und Auferstehung des Jesus Christus, unten Begebenheiten aus der Legende vom Heiligen Nikolaus, des Patrons der Kirche. Daraufhin ließ er sie vollständig freilegen.

„Das Mittelalter hatte damals Konjunktur“, sagt Sebastian Schu­rig. Der 52 Jahre alte promovierte Theologe, der aus Weimar stammt, ist hier seit 2011 evangelisch-lutherischer Pfarrer. „Möckel hat damals nach den noch heute gültigen Grundsätzen restauriert.“ Das hieß: Den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen, so authentisch wie möglich.

Romanisches und Frühgotik

Auch auf der gegenüberliegenden Nordseite ging er in die Tiefe, fand zwar Bildfelder, aber auf denen war nichts mehr zu erkennen. Sebastian Schurig zeigt hinauf zum Triumphbogen, wo ein kleines Sichtfenster im Putz in die Vergangenheit blicken lässt. „Diese alten Ornamente hat Möckel seiner Restaurierung zugrunde gelegt.“

Wie alt sie sind, kann Pfarrer Schurig nur schätzen. „Es existiert kein Nachweis über ein Weihedatum.“ Fest steht nur, die dreischiffige Basilika aus Bruchsteinen ist einer der seltenen Bauten aus der Übergangszeit von der späten Romanik zur frühen Gotik. „Also wahrscheinlich aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts.“ So findet man ein romanisches Fries und Rundbögen, daneben bereits die frühgotischen Spitzbögen.

Wenige so ursprüngliche Kirchgebäude

Warum aber wurden damals in Dippoldiswalde in einem Abstand von etwa einem halben Kilometer zur selben Zeit zwei Kirchen gebaut? „Womöglich waren die Silberfunde um 1200 hier reich genug“, mutmaßt Sebastian Schurig. Noch im 15. Jahrhundert wurde sie wohl regelmäßig von der Gemeinde für Gottesdienste genutzt. Auch, als die Stadtkirche St. Marien und Laurentius nach einem Brand im Dreißigjährigen Krieg bis 1638 wieder aufgebaut wurde. Seither ist sie, mitten auf dem Gottesacker stehend, Friedhofskirche. „In Randlage auf Platz zwei zu sein, hatte aber auch Vorteile: Sie ist nie umgebaut worden.“ In Sachsen findet man wenige so alte Kirchgebäude in solch ursprünglicher Gestalt.

Außen sieht sie tadellos aus. 2005 seien das Dach gedeckt und die Außenhaut erneuert worden, erzählt Pfarrer Schurig. Innen jedoch habe sich seit Möckels Zeiten nichts getan. Nun, nach fast 140 Jahren, sei es höchste Zeit dafür. Er tritt vor die linke Seite des Chorraums. Dort kann man sich ansehen, wie es einmal aussehen soll. Restaurator Eric Stenzel aus Dresden, der die Kirche seit Jahren kennt, hat in einer Probeachse eine Säule und zwei Meter Wand von un­ten bis ganz oben bemalt, in einer bräunlichen Farbe mit Quadersteinfugen.

Außenansicht der romanisch-frühgotischen Nikolaikirche inDippoldiswalde. Quelle: Tomas Gärtner

„Eine historische romanische Fassung existiert nicht“, erläutert Pfarrer Schurig. „Möckel hat von ihr jedoch viel erhalten. Deshalb wollen wir uns an seiner Fassung orientieren.“ Auch die Meinung von Interessierten aus der Gemeinde wird dazu gehört – bei Informationsabenden wie zuletzt Ende September. Weitere sollen folgen.

Unter den barocken Farbschichten an der hinteren Westwand, so viel ist seit Möckel ebenfalls bekannt, verbirgt sich auch ein überdimensionales Wandbild des Heiligen Christophorus, der, wie die Legende berichtet, das Jesuskind auf seiner Schulter durch einen Fluss getragen haben soll. „Der bleibt aber unter Putz. Da hat er’s am besten. Sicher zum Leidwesen aller, die ihn gern sähen.“

Nikolaikirche Dippoldiswalde Standort: im einstigen Waldhufendorf in der Aue der Roten Weißeritz nahe einer Furt Namenspatron: der Heilige Nikolaus von Myra (um 283–348), der Überlieferung nach soll er Abt eines Klosters gewesen sein, seine Eltern starben an der Pest, er verteilte das ererbte Vermögen an Arme, warf Geld durch ein Fenster oder durch den Kamin in darin aufgehängte Socken, bewahrte Töchter so vor der Prostitution; später war er Bischof von Myra (heute Demre); der Kult um ihn entwickelte sich seit dem 6. Jahrhundert zunächst in Konstantinopel (heute Istanbul); er gilt als der beliebteste Volksheilige; ist Patron u.a. der Kinder, Kaufleute und Händler Geschichte: errichtet wurde die Nikolaikirche wahrscheinlich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, zur selben Zeit wie die Stadtkirche St. Marien und Laurentius, die aber gotisch umgebaut wurde; seit der Reformation dient sie nur noch zu Begräbnisgottesdiensten; 1882-1883 restaurierte sie Gotthilf Ludwig Möckel (1838-1915) im Inneren; 2005 wurden Dach und Fassade erneuert Baustil: spätromanisch mit frühgotischen Elementen Bauform: Pfeilerbasilika aus Bruchstein mit Sandsteingliederungen ohne Turm mit drei Schiffen; die beiden Seitenschiffe sind niedriger als das Mittelschiff; Langhaus, Chor und Apsis sind außen mit Fries verziert und deutlich voneinander abgesetzt Inneres: Wandmalereien aus dem 14.-16. Jahrhundert in zwei Reihen zu jeweils 15 Feldern; die Löcher wurden in der Barockzeit eingeschlagen, damit der Putz besser hielt; an der Südseite in der oberen Reihe Szenen aus dem Neuen Testament, unten Szenen aus dem Leben des Heiligen Nikolaus; an der Nordseite nur die Felderumrandungen, Bilder aber nicht erkennbar Altar: die jetzige Zusammenstellung stammt von 1907; unten eine in Holz geschnitzte Predella von einem Freiberger Meister um 1515 mit Darstellung der „Heiligen Sippe“, auf den Flügeln gemalte Bilder aus der Joachimslegende, außen Schmerzensmann, Schmerzensmutter, Johannes; oben weitere ältere Figuren wie Maria und Johannes aus einer Kreuzigungsgruppe, Gnadenstuhl mit Gott Vater, gekreuzigtem Jesus und Heiligem Geist, dessen Vorder- und Rückseite identisch sind; das Altargesprenge stammt von 1913 weitere Figuren: Figur des Heiligen Nikolaus um 1400; unter den Arkaden auf der Südseite Kruzifix aus der Renaissance (17. Jh.), Kreuzigungsfiguren darunter aus der Hochgotik(15. Jh.) Anbau: außen an der Südseite des Chores ehemalige Gruft mit barockem Blendgiebel, unter zwei Putten und einem Herz in der Mitte die lateinische Inschrift „mors ianua vitae“ („der Tod ist der Eingang ins Leben“), außen Grabmäler Besichtigung: Kirche in der Regel geschlossen; Anmeldung zur Besichtigung im Pfarramt, Kirchplatz 12, Tel. 03504 61 41 82, E-Mail kg.dippoldiswalde@evlks.de Internetkirche-dw.de

Wenn 2022 Fördermittel beantragt werden, könnten die ersten Arbeiten 2023 beginnen, zunächst im Chorraum, wie Sebastian Schurig sagt. Was die Kosten anbelangt, rechne er mit einer niedrigen sechsstelligen Summe. Wie schnell die Restauratoren vorankommen, werde vom Geldfluss abhängen. „Realistisch betrachtet, dürften wir nicht vor 2028 fertig sein.“

All das werden dann Aufgaben seines Nachfolgers sein. Zu Jahresbeginn 2022 verlässt Sebastian Schurig die Gemeinde und wechselt nach Thum im Erzgebirge. Er gibt damit auch die Leitung des Kirchspiels Osterzgebirge ab, zu dem Dippoldiswalde gehört. Gegründet worden war dieser Verbund Anfang des Jahres. 27 Kirchenorte umfasst er mit insgesamt mehr als 7000 Mitgliedern.

