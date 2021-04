Diera-Zehren

Die Spargelsaison hat begonnen. Schon seit einigen Wochen wird das Gemüse angeboten. Allerdings stammte das aus der Ferne – aus Spanien oder auch Griechenland. Nun haben vergangene Woche auch die Bauern hierzulande ihre ersten Stangen gestochen. Es wird ein schwieriges Jahr für sie. Das Geschäft ist stark von europäischen Saisonkräften abhängig. Zudem bricht den Spargelbauern erneut ein Hauptabnehmer weg: die Gastronomie.

„Hier bei uns in Nieschütz baut sich der Spargel sehr gut an“, sagt René Heidig von der Agrar GbR Naundörfel. Das Familienunternehmen besteht aus drei Familien, die sich nach der Wende zusammengeschlossen haben, um Spargel zu produzieren. Der Aroniaanbau ist das zweite Standbein des Agrarunternehmens. Der Sandboden im Elbland nördlich von Meißen ist reich an Kieselsäure. Daher habe der Nieschützer Spargel einen einzigartigen Geschmack, meint Heidig. „Wir bauen den Spargel auf etwa zehn Hektar an. Davon ist ein Hektar für den Grünspargel vorgesehen“, erläutert er.

Bei einer Bodentemperatur von zwölf Grad Celsius beginne der Spargel zu wachsen. „Optimal wären 20 Grad Celsius. Aber davon sind wir momentan noch weit entfernt“, so René Heidig.

Wetterbedingt hält sich die Erntemenge gegenwärtig noch in Grenzen. Deshalb haben die Landwirte mit schwarz-weißer Folie nachgeholfen. „Durch unser Foliensystem können wir die Sonnenstrahlen besser einfangen und so den Boden erwärmen“, erklärt er. In der vergangenen Woche war der Boden etwa 13 Grad Celsius warm.

Grünspargel ist erfroren

Doch zum Wochenbeginn lag die Lufttemperatur nachts beim Gefrierpunkt. „Unser Grünspargel ist komplett erfroren“, resümiert Heidig . Etwa fünf bis zehn Tage dauere es, bis der nächste Spargel treibt. So gibt es den nächsten Nieschützer Grünspargel erst in etwa zwei Wochen. Zumindest der weiße Spargel blieb vom Kälteeinbruch verschont. Er wächst unter der Erde.

Wenn die Witterung im Mai stimmt, beginnt die Hochsaison. Dann werden bis zu 30 Mitarbeiter bei der Ernte helfen. Schon jetzt sind es zehn Erntehelfer, darunter auch einige aus Rumänien. „Das ist natürlich relativ schwierig“, erklärt Heidig. Die Erntehelfer aus der Europäischen Union müssen zunächst an der Grenze registriert werden und benötigen zur Einreise einen negativen Corona-Test. Nach der Einreise befinden sie sich in sogenannter Arbeitsquarantäne: Sie dürfen ihre Unterkunft nur zum Arbeiten verlassen. Heidig testet seine Saisonkräfte, bevor sie seinen Betrieb betreten – und noch einmal, um die Quarantäne von zehn auf fünf Tage zu reduzieren.

Einzelwohnen für Helfer aus dem Ausland

Zudem müssen sie rund um die Uhr Mindestabstände einhalten. „Das ist auf dem Feld ziemlich einfach, wir haben zwei Meter Reihenabstand. Jeder macht eine Reihe“, erläutert er.

Nach dem Feierabend sind die Erntehelfer in Einzelzimmern untergebracht. Sie verdienen den Mindestlohn von 9,50 Euro plus Leistungsprämie, müssen aber auch einen Anteil für ihre Unterkunft zahlen. Die Mehrkosten für die Einzelunterbringung trägt das Unternehmen. Aufgrund der Corona-Schutz-Verordnung bangen einige ausländischen Arbeitskräfte: Sie befürchten, in dieser Saison gar keine Anstellung zu finden.

Gastronomie-Absatz fehlt

Einbrechende Absätze sind eine weitere Herausforderung, mit der das Familienunternehmen zu kämpfen hat. Normalerweise wird etwa die Hälfte des Nieschützer Spargels an Gaststätten verkauft. Doch die Gastronomie ist geschlossen. „Spargel außer Haus – das macht sich schlecht“, ist dem Landwirt klar. Deshalb hat sein Unternehmen von Anfang an nur 70 Prozent seiner Ackerfläche für den Spargel eingeplant.

Um den fehlenden Gastronomie-Absatz zu kompensieren, legt das Unternehmen den Fokus auf die Endkunden. Neben dem Verkauf in Nieschütz wird Nieschützer Spargel an vier weiteren Verkaufsständen in der Region Dresden angeboten: bei Edeka in Meißen, in Weinböhla gegenüber vom Elbgaubad, am Aldi Markt in Radebeul-Ost sowie am Dresdner Albertplatz – direkt vor dem Simmel Center.

„Wir hoffen, dass wir so zumindest einen Teil der Menge, der sonst an die Gaststätten geliefert wurde, verkaufen können“, so Spargelbauer René Heidig. Ein Kilogramm Nieschützer Spargel kostet – je nach Güteklasse – zwischen 8,90 und 13 Euro. Das ist rund ein Euro mehr als im vergangenen Jahr. Grund dafür sind coronabedingte Mehrkosten.

