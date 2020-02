Radebeul/Dresden

Vom 2. bis 22. März müssen sich Autofahrer auf der Niederwarthaer Brücke zwischen dem Dresdner Ortsteil Niederwartha und Radebeul auf Behinderungen einstellen. Grund für die Einschränkung ist der Austausch von Schwingungsdämpfern an der Brücke, teilt die Stadt Meißen mit.

An zwei Wochenenden seien Vollsperrungen geplant, heißt es in der Mitteilung weiter. So ist am Wochenende vom 7. März, ab 6 Uhr, bis 8. März, um 20 Uhr, kein Durchkommen auf der Brücke. Ebenso an dem darauffolgenden Wochenende vom 14. März, ab 6 Uhr, bis 15. März, um 20 Uhr.

Autofahrer werden gebeten, in dieser Zeit die nächsten Elbebrücken zu nutzen, entweder die Autobahnbrücke in Dresden oder die Stadtbrücke Meißen. In der Woche ist mit einer halbseitigen Sperrung zu rechnen.

Die Wartungsarbeiten kosten rund 190 000 Euro und werden vom Freistaat Sachsen bezahlt.

Von DNN