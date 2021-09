Nicht im Freistaat produziert: „Graf von Wackerbarth“-Sekt soll bleiben

Radebeul

Das Staatsweingut Schloss Wackerbarth will an der Handelsmarke „Graf von Wackerbarth“ festhalten. Das sagte Geschäftsführerin Sonja Schilg auf Anfrage am Rande eine Netzwerkveranstaltung zwischen Gastronomen und Fischwirten im Staatsweingut. Eingeladen hatte das sächsische Landwirtschaftsministerium.

Es ging um regionale Vermarktungsketten unter dem Motto „Reuse und Rebe - Sachsens Schätze neu interpretiert“. Sonja Schilg plädierte für mehr regionale Lebens- und Genussmittel. „Graf von Wackerbarth“-Sekte sind allerdings kein regionales Produkt. Die Flaschengärsekte würden bei einem bekannten Hersteller in Hessen produziert, hieß es. Der Produktionsprozess werde aber vom Wackerbarth-Kellermeister zumindest regelmäßig kontrolliert.

Beliebter Billigsekt

Die Handelsmarke sei in den 1950er- und 60er-Jahren etabliert worden, weil die Nachfrage aus heimischen Grundweinen für Sekt nicht mehr gedeckt konnte. Schon kurz nach Beginn der Sektherstellung in Radebeul im 19. Jahrhundert unter der Marke „Bussard“ seien auswärtige Grundweine hier versektet worden, rechtfertigt sich das Staatsweingut. „Graf von Wackerbarth“ wird allerdings im Gegensatz dazu nicht in Sachsen hergestellt.

Seit einigen Jahren würden aber immerhin teilweise Grundweine aus sächsischen Trauben in „Graf von Wackerbarth“-Produkten verschnitten, sagt Sonja Schilg. Deren Anteil schwanke von Jahr zu Jahr, je nach Verfügbarkeit, lautet die recht vage Auskunft auf die Frage nach der konkreten Menge. Die Chefin des Staatsweinguts ist der Meinung, die Kunden wüssten, dass „Graf von Wackerbarth“ kein rein sächsisches Produkt ist. Und wer danach frage, dem werde dies klar kommuniziert. Ein Verzicht auf die Handelsmarke zu Gunsten echter Regionalität werde aus wirtschaftlichen Gründen nicht erwogen. Zudem glaubt Sonja Schilg, auch „Graf von Wackerbarth“-Sekt werbe für die Region und für sächsischen Wein. Mit dem Billigsekt – der Preis liegt etwas oberhalb der Rotkäppchen-Einsteigerlinie aus Freyburg – werde im Lebensmitteleinzelhandel schließlich eine breite Käuferschicht erreicht.

Landwirtschaftsministerium will regionale Erzeuger bekannter machen

Wie hoch der Anteil der Handelsmarke am Jahresumsatz des Staatsweinguts ist, vermochte Unternehmenssprecher Martin Junge zunächst nicht zu sagen. Seine Chefin Sonja Schilg stellte klar, sie sei nicht bereit, den Marktanteil von „Graf von Wackerbarth“ anderen Marken zu überlassen. Die Sekte werden von der Wein- und Sektkellerei Wackerbarth GmbH Radebeul vertrieben. Die hochwertigen Flaschengärsekte des Staatsweinguts sind um ein Vielfaches teurer, dafür aber ein echt sächsisches Produkt in der regionalen Sachsenkeulen-Flasche. Die Geschäftsfrau erklärte, dass das Staatsweingut in diesem Jahr erneut Grundweine zukaufe – auch von sächsischen Erzeugern. Insbesondere Weingüter, die ihren Absatz stark auf die Gastronomie ausgerichtet haben, hätten coronabedingt noch größere Weinmengen in den Kellern.

Das von den Grünen geführte sächsische Landwirtschaftsministerium will regionale Erzeuger bekannter machen. Dazu diente auch die Veranstaltung im Staatsweingut mit den Teichwirten aus der Lausitz und Gastronomen aus ganz Sachsen. Wieso die Köche und Kneipiers allerdings nicht selbst regionale Erzeuger finden und die regionalen Erzeuger keine Abnehmer in der heimischen Gastronomie, das wurde nicht klar. Immerhin betreibt das Landwirtschaftsministerium seit Jahren ein ausführliches Portal im Internet, auf dem Erzeuger ihre Produkte bewerben. Dort gibt es auch eine Unterrubrik extra für Gastronomen und Kantinenbetreiber. Eine erfolgreiche sächsische Karpfenzucht mit rund 1700 Tonnen Ertrag pro Jahr ist nach Ansicht des Ministeriums wichtig für den Erhalt der Kulturlandschaft. Ohne Fischwirte würden künstlich angelegte Teiche verlanden, hieß es.

Von Lars Müller