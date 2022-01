Neurologin eröffnet Praxis in Liegau-Augustusbad

Radeberg

Patienten im westlichen Teil des Kreises Bautzen mit neurologischen Beschwerden müssen nicht mehr bis nach Dresden fahren. Sie können ab 1. Februar eine Fachärztin für Neurologie konsultieren, die ihre Praxis als Außenstelle in der Fachklinik des Epilepsiezentrums Kleinwachau im Radeberger Ortsteil Liegau-Augustusbad hat.

Dr. Silvia Senoner, 41 Jahre alt, stammt aus Bozen in Südtirol, ist damit italienische Staatsbürgerin, hat Medizin in Innsbruck studiert und ihre praktische Ausbildung in Deutschland absolviert – weil sie als Ärztin hier mehr Praxiserfahrung machen konnte, wie sie sagt.

Moderne Möglichkeiten aus dem Fachkrankenhaus

Um sich bei einem Neurologen vorzustellen, hätten Menschen in der Region um Radeberg, Kamenz und Hoyerswerda, die beispielsweise an Parkinson, chronischer Migräne oder Multipler Sklerose (MS) erkrankt seien, lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Fachärzte in dieser Gegend seien rar. Bei ihr könnten Betroffene schon jetzt ei­nen Termin vereinbaren. An sie wenden könne man sich bei Beschwerden wie Schmerzen oder Schwindel, Ausfall von Funktionen, Muskelschwäche, Lähmungen oder nach einem Schlaganfall. Auch, wenn es Anzeichen für Demenz bei Angehörigen gebe. „Wenn man das Gefühl hat, dass die Oma vergesslich wird, sind wir Ansprechpartner“, sagt Silvia Senoner.

Nach Gespräch und Diagnose verschreibe sie Medikamente, Therapien oder beantrage zusammen mit dem Betroffenen Rehabilitation. Da sich ihre Praxis im Fachkrankenhaus des Epilepsiezentrums befindet, kann sie die hier vorhandenen modernen Untersuchungsmöglichkeiten nutzen, zum Beispiel operative Diagnostik, Gesichtsfelduntersuchung oder Elektroenzephalografie (EEG) – die Messung elektrischer Hirnaktivitäten.

Online-Sprechstunden geplant

„Wir können hier auch besser filtern, wer ins Krankenhaus gehört und wer nicht“, sagt Chefarzt Dr. Thomas Mayer. „Menschen mit Parkinson oder MS müssen mal für einige Zeit ins Krankenhaus, alles andere kann man ambulant weiter versorgen.“ Bisweilen werde auch die Neurologie mit der Psychiatrie verwechselt, so Dr. Mayer. Wenn eine Lähmung etwa ihre Ursache in einer psychischen Störung habe. Darauf sei seine Kollegin eingestellt.

Was für Menschen mit langen Anfahrtswegen aus entlegenen Orten von Nutzen sein könnte: Künftig möchte Dr. Silvia Senoner auch Sprechstunden per Online-Videoverbindung anbieten. Dazu allerdings müsse man gut mit digitaler Technik umgehen können. Eine weitere Praxis hat die Neurologin im Gesundheitszentrum Weißer Hirsch in Dresden.

Fachklinik im Epilepsiezentrum Kleinwachau, Wachauer Str. 30, Radeberg, Ortsteil Liegau-Augustusbad; Tel.: 03528 / 431-2040; E-Mail: neuro-kw@npz-dresden.de

Von Tomas Gärtner