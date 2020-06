Freital

Erdbeben in der Freitaler CDU: Mit Oberbürgermeister Uwe Rumberg, dem Ersten Bürgermeister Peter Pfitzenreiter und Stadtratsfraktionsvorsitzendem Martin Rülke haben die wichtigsten Funktionsträger ihr Parteibuch abgegeben. Pfitzenreiter war Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes. Neben dem Trio haben sechs weitere Christdemokraten der Partei den Rücken gekehrt. Sieben der Ex-Parteimitglieder gehörten dem 13-köpfigen Stadtvorstand an.

Der Austritt sei keine Entscheidung von wenigen Tagen gewesen, betonten am Freitag Rumberg, Pfitzenreiter und Rülke. „Es gibt auch keinen konkreten Anlass. Es ist eine Entwicklung gewesen“, erklärte der Oberbürgermeister, der als Parteiloser weitermachen will. „Ich bin von den Freitaler Bürgern gewählt, meine Amtszeit dauert noch zwei Jahre.“

„Werden nicht in die AfD eintreten“

Wie sich die CDU-Stadtratsfraktion aufstellt, soll laut Rülke nach der Sommerpause entschieden werden. „Wir ändern jetzt erst einmal nichts.“ Kann ein Parteiloser die Fraktion der Christdemokraten führen? Wie soll die Zusammenarbeit in der Fraktion künftig gestaltet werden? Fragen, die nach der Sommerpause beantwortet werden sollen. „Wir haben uns alle erst mal Urlaub verdient“, so der Fraktionsvorsitzende.

Eines betonen die drei Kommunalpolitiker: „Wir werden nicht in eine andere Partei eintreten und schon gar nicht in die AfD. Wir gehören nicht in die rechte Ecke und sind auch keine Verschwörungstheoretiker.“ Aber, sagt Rumberg, er habe den Eindruck gewonnen, dass eine kritische Diskussion in der CDU nicht mehr möglich sei. „Wenn ich von einem Vorstandsmitglied im Ernst gefragt werde, ob ich ein Thema jetzt wirklich diskutieren will, dann muss ich Konsequenzen ziehen.“ Tabus, so Rumberg, dürfe es in einer Partei nicht geben. „Ich bin 1989 für mehr Demokratie auf die Straße gegangen.“

„Politik hat sich meilenweit vom Willen der Bevölkerung entfernt“

Der OB spielt auf die Vorstandssitzung am 2. Juni an, auf der es um Kritik an den Corona-Restriktionen ging. „Wenn Sie die Warteschlange wegen der Hygiene-Auflagen vor den Kitas sehen und mit den Leuten sprechen, dann erkennen Sie den Frust. Die Politik hat sich meilenweit von dem Willen der Bevölkerung entfernt“, so Rumberg.

Vandalismus in den Freitaler Parkanlagen sei nicht mit Sitzungen von Kriminalpräventiven Räten in den Griff zu bekommen. „Die Freitaler verstehen nicht, warum da nicht durchgegriffen wird“, schildert Rumberg ein weiteres lokales Problem. Es gebe aber auch bundespolitische Themen wie Energiewende oder Euro-Rettung, bei denen ihm die Positionen seiner Partei fremd geworden seien.

Alexander Dierks, Generalsekretär der sächsischen CDU, ist vom Freitaler Stadtverband Anfang Juli eingeladen worden, sagt Paul Schäfer, Sprecher des CDU-Landesverbandes. „Leider gab es keine Einladung vor den Austritten.“ Roland Wöller, Innenminister und Kreisvorsitzender der CDU, bedauerte die Austritte. „Es handelt sich um persönliche Entscheidungen der Mitglieder“, erklärte er.

„Ich habe meinen Austritt lange und deutlich angekündigt. Bedauerlich, dass danach niemand versucht hat, mit mir ins Gespräch zu kommen“, sagt dagegen der Oberbürgermeister.

Von Thomas Baumann-Hartwig