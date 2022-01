Neues Handbuch für Touren auf dem Elbradweg

Pirna

Der Elbradweg ist beliebt, ob für kurze Ausflüge oder längere Touren. Die Deutschen haben den Elbradweg laut ADFC Radreiseanalyse 2021 zum 15. Mal zum beliebtesten Fernradweg gekürt.

1300 Kilometer Radweg

Kein Wunder, bietet er doch auf den 1300 Kilometern Länge zwischen Riesengebirge und Nordsee Natur, beeindruckende Landschaften, beschauliche Dörfer, vielfältige Einkehrstätten und große Metropolen mit Sehenswürdigkeiten, zu denen man einen Abstecher machen kann.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Highlight in der Saison 2022 am Elberadweg ist die 9. Sächsische Landesgartenschau, die vom 23. April bis zum 9. Oktober in Torgau zu erleben ist.

Handbuch enthält auch Karten

Für die Tourenplanung geben die Elbradwegpartner alljährlich ein Handbuch heraus. Das enthält detaillierte Etappenkarten sowie Informationen zu radfreundlichen Unterkünften, Sehenswürdigkeiten, Fahrradwerkstätten, Schutzhütten, Brücken und Bahnhöfen entlang des Elbradweges. „Fähren mit Fahrtzeiten sind ebenfalls aufgeführt“, heißt es in einer Mitteilung der Koordinierungsstelle Elbradweg Süd mit Sitz in Pirna. Zudem gibt es Informationen für einen Abzweig entlang der Moldau bis nach Prag.

Auflage von 200 000 Stück

Das Handbuch im Lenkertaschenformat erscheint in einer Auflage von 200 000 Stück. „Dank Finanzierung durch die Elberadweg-Projektpartner ist das Handbuch für Radler kostenlos“, heißt es in der Information.

Tagesaktuelle Meldungen zur Strecke ergänzt das offizielle Portal www.elberadweg.de. Über das Online-Portal kann man das Handbuch ab sofort auch bestellen bzw. digital herunterladen.

Von DNN