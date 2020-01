Neuer Tourismusrekord in der Sächsischen Schweiz in Sicht

Pirna

Die Tourismusregion Sächsische Schweiz steuert auf ein neues Rekordjahr zu. Bis Ende Oktober 2019 zählte das Statistische Landesamt des Freistaats über 1,6 Millionen Übernachtungen. Das ist ein Plus von 3,8 Prozent gegenüber dem Vergleichzeitraum des Vorjahres. Die Zahl der Ankünfte lag bei 483.891. Sie stieg um 4,4 Prozent. Im Durchschnitt hält sich ein Gast 3,3 Tage in der Felsenwelt auf.

Aktivurlaub, Wandern und Naturerlebnis

Mit mehr als 1,7 Millionen meldepflichtiger Übernachtungen war 2018 bislang das Rekordjahr für die Region seit 1990. Bis Ende Oktober wurden damals über 1,5 Millionen gezählt. In die Statistik fließen die Angaben von Hotels, Pensionen und Campingplätzen mit mehr als zehn Betten oder Stellplätzen ein. Aktuell werden die Meldungen von 236 Einrichtungen erfasst.

Seit nunmehr sechs Jahren erlebt die Region einen wachsenden Zuspruch bei Touristen. „Wir profitieren von dem anhaltenden Trend des Deutschlandurlaubs“, berichtete Tino Richter, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz. Des Weiteren stößt Aktivurlaub auf vermehrten Zuspruch, und den kann die Sächsische Schweiz mit Wandern und Naturerlebnis bieten.

Der Tourismusverband mit Sitz in Pirna zählt rund 400 Mitglieder und kooperiert mit mehr als 600 Unternehmen, Institutionen, Verbänden und Privatpersonen. Zu dem stetig wachsenden Gästezuspruch tragen laut Richter die intensiven Werbemaßnahmen der vergangenen Jahre bei. Neben jährlichen Großplakataktionen in wichtigen Quellmärkten wie Berlin, Leipzig oder Hamburg mit oft witzigen Slogans und Messebesuchen wirbt der Tourismusverband auch in sozialen Netzwerken wie Facebook oder mit Videofilmen auf der Plattform Youtube für die Region. „Über viele verschiedene Kanäle haben wir viele Gäste erreichen können“, meint Richter.

Belebung der Nebensaison

Inwieweit die ARD-Spielfilmreihe „Der Ranger“ – die ersten beiden Folgen wurden im Herbst 2018 ausgestrahlt –, zu dem erneuten Wachstum der Übernachtungszahlen beitrug, kann nicht ermittelt werden. „Die Filme tragen aber zur Bekanntheit der Region bei“, ist sich Richter sicher.

War die Sächsische Schweiz bislang immer ein Ferien- und Ausflugsziel in der warmen Jahreszeit, arbeiten die Touristiker seit einiger Zeit verstärkt an Angeboten für die Wintermonate, die der Tourismusverband besonders bewirbt. Im bisherigen Rekordjahr 2018 wurde ein Plus von sechs Prozent bei Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Zur Hälfte dieses Erfolges trug ein Anstieg der Hotel- und Pensionsbuchungen in den Wintermonaten bei. Die Bemühungen um die Belebung der Nebensaison wird sich laut Richter sicherlich auch positiv in der abschließenden Bilanz für 2019 niederschlagen. Die Veröffentlichung der Jahresstatistik wird Mitte März erwartet.

Von Silvio Kuhnert